Na dood Epstein eisen slachtoffers berechting van diens handlangers in zoektocht naar gerechtigheid

Tientallen slachtoffers van Jeffrey Epstein kregen dinsdag eindelijk de gelegenheid om hun verhaal te doen in de rechtszaal, maar het is de vraag of zij ooit genoegdoening zullen krijgen voor het leed dat ze hebben ervaren. Op de zitting vroeg het OM in New York de rechter om de berechting van Epstein stop te zetten vanwege diens zelfmoord. Hoe de zaak daarna verder gaat, is volstrekt onduidelijk.

Diverse vrouwen die van de rechter uitgebreid de ruimte kregen om hun zegje te doen – ongewoon in een strafzaak die niet meer doorgaat – deden een beroep op het OM om nu het vizier te richten op Epsteins handlangers. Een van hen is Ghislaine Maxwell (57), die door veel van de slachtoffers is aangewezen als de persoon die jonge meisjes rekruteerde voor de New Yorkse miljonair.

‘Alsjeblieft, alsjeblieft, maak af waarmee jullie zijn begonnen’, aldus Sarah Ransome tegen de aanklagers. Zij was een van de zestien vrouwen die mochten vertellen hoe Epstein ze op jonge leeftijd dwong tot seks. Ransome maakte Epstein uit voor ‘lafaard’ omdat zijn dood tot gevolg heeft dat de slachtoffers niet meer kunnen meemaken dat de miljonair wordt gestraft voor zijn daden.

De zakenman kon voor 45 jaar achter tralies verdwijnen als de beschuldigingen van sekshandel en seksueel misbruik waren bewezen. Ransome: ‘Wij weten allemaal dat hij niet alleen handelde. Wij hebben het allemaal overleefd en de zoektocht naar gerechtigheid moet niet verslappen.’ Maar het OM weigert te bevestigen of te ontkennen dat Maxwell of andere Epstein-getrouwen onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek.

De foto waarmee miljonair Jeffrey Epstein stond geregistreerd in het register van de staat New York van seksdelinquenten. Beeld AP

Beslag op vermogen

Ook Maxwell, dochter van de vroegere Britse krantenmagnaat Robert Maxwell, en haar advocaten zwijgen als het graf of justitie haar nu in het vizier heeft. Als het OM tot het oordeel komt dat een rechtszaak tegen haar of andere Epstein-medewerkers geen zin heeft wegens gebrek aan bewijs, kunnen de slachtoffers nog financieel verhaal proberen te halen op de nalatenschap van de zakenman. Sommige vrouwen zijn al zo’n procedure gestart. Epstein was ruim 550 miljoen euro waard.

Maar omdat het vermogen door Epsteins dood in een trust is ondergebracht – een handige zet van de miljonair, kort voor zijn overlijden – wordt het nog heel moeilijk om aan het geld te komen. Een juridisch getouwtrek dat mogelijk jaren gaat duren, ligt in het verschiet. De grote vraag is of de slachtoffers, van wie sommigen worden bijgestaan door bekende maar dure advocaten zoals Gloria Allred, dat gevecht financieel lang kunnen volhouden.

‘Even was er euforie toen hij onlangs werd gearresteerd’, aldus een van de zes vrouwen die anoniem willen blijven en wier verklaringen werden voorgelezen door hun advocaat. Zij beweert dat ze op haar 16de werd verkracht door Epstein en door hem werd gezien als zijn seksslavin. ‘Ik hoopte dat menselijkheid zou overwinnen. Maar het ziet ernaar uit dat hij iedereen te slim af is geweest. Zijn geest lacht ons nog steeds uit.’ Een ander slachtoffer, Chauntae Davies, zei echter niet toe te laten dat Epstein aan het langste eind trekt. ‘Ik zal hem niet laten winnen in de dood’, aldus Davies.

Gevaar voor prins Andrew

Als het OM in New York een zaak tegen de van ronselen beschuldigde Maxwell rond weet te krijgen, kan dat ook de Britse prins Andrew verder in het nauw brengen. Andrew, die Epstein sinds 1999 kende, wordt al jaren achtervolgd door explosieve beschuldigingen van Virginia Giuffre.

Zij beweert op 17-jarige leeftijd te zijn gedwongen door Epstein om seks te hebben met Andrew. Dit zou zeker drie keer zijn gebeurd. Als de beschuldiging klopt, moet Maxwell als vriendin en toeverlaat van Epstein hiervan hebben geweten. Giuffre riep de prins dinsdag op om ‘schoon schip te maken’. ‘Hij weet wat hij heeft gedaan en hij kan hierover getuigen’, aldus Giuffre op een persconferentie. ‘Hij weet heel goed wat hij heeft gedaan en ik hoop dat hij schoon schip maakt.’

Prince Andrew's risible claims today fall at the first hurdle. He spent six days at Jeffrey Epstein's home on one visit alone. Appallingly, he remains less than frank and completely unrepentant #PrinceAndrew https://t.co/vTWXVxlEnb via @MailOnline Legal Leaks

Andrew zag zich deze maand gedwongen opnieuw te reageren op de beschuldigingen tegen hem. In een verklaring zaterdag zei hij ‘nooit getuige te zijn geweest’ van de sekspraktijken van Epstein. De prins erkende dat het fout van hem was geweest dat hij nog jarenlang contact had met Epstein nadat de miljonair in 2008 in Florida was veroordeeld. Andrew zei dat hij de zakenman een tot twee keer per jaar zag. Ook verbleef hij in Epsteins kapitale huizen.

‘House of Horrors’

Een paar dagen voor Andrews verklaring, liet Buckingham Palace weten dat de prins ‘geschokt’ was door het seksueel misbruik van minderjarigen door Epstein. Het koninklijk huis zag zich toen gedwongen te reageren nadat de Britse krant Daily Mail beelden had gepubliceerd van Andrew in het kapitale huis van Epstein in Manhattan. Te zien is hoe de prins, half verscholen achter de voordeur, in 2010 snel afscheid neemt van een jonge vrouw.

De beelden werden geschoten een uur nadat Epstein het pand had verlaten, ook in het bijzijn van een jonge vrouw. Giuffre beweert dat ze een keer gedwongen seks had met Andrew in het pand. Het huis in Manhattan stond bij de vele slachtoffers van Epstein te boek als het ‘House of Horrors’. Ook de Amerikaanse advocaat Brad Edwards, die diverse slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, deed een beroep op de prins om openheid van zaken te geven. ‘Wij hebben heel wat vragen voor hem’, aldus Edwards.