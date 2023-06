Na Deutsche Bank treft ook grootste bank VS miljoenenschikking met slachtoffers van Jeffrey Epstein

Het kantoor van JP Morgan Chase in New York. Beeld EPA

In mei besloot Deutsche Bank, die eveneens hechte financiële banden had met Epstein, akkoord te gaan met een betaling van zo’n 70 miljoen euro. Beide banken werden door de slachtoffers ervan beschuldigd dat ze door hun financiële banden met Epstein het misbruik mogelijk hadden gemaakt.

De Amerikaanse investeerder overleed in 2019 in zijn cel, nog voor de rechtszaak tegen hem – wegens mensenhandel, seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarige meisjes – kon beginnen. Hij pleegde zelfmoord. De zaak tegen de Amerikaanse bank was vorig jaar aangespannen door een vrouw die anoniem wenste te blijven en in de stukken werd aangeduid als ‘Jane Doe’.

Ze zei dat ze tussen 2006 en 2013 was misbruikt door Epstein, die onder meer in zijn huizen in New York en Florida meisjes misbruikte. Later sloten zich nog meer slachtoffers aan bij de rechtszaak. Verwacht wordt dat zo’n honderd vrouwen een beroep zullen gaan doen op de schadevergoeding.

JPMorgan Chase announced a tentative $290 million settlement with the victims of Jeffrey Epstein who had accused the bank of being the financial conduit that allowed the financier to continue operating a sex-trafficking operation.



Eyewitness News at 4 p.m. has the response from… pic.twitter.com/zE6EjwvJQd — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 12 juni 2023

‘Monsterlijk gedrag’

‘Wij begrijpen nu allemaal dat het gedrag van Epstein monsterlijk was’, aldus JP Morgan Chase in een gezamenlijke verklaring met de advocaten van de slachtoffers. ‘En we geloven dat deze schikking in het belang is van alle partijen, vooral de overlevenden, die onvoorstelbaar zijn mishandeld door deze man.’ Epstein was klant bij de Amerikaanse bank tot 2013.

Zo’n twee weken geleden beweerde de topman van de bank, Jamie Dimon, nog dat hij pas na Epsteins arrestatie in 2019 hoorde van de misbruikzaken. ‘Elke associatie met hem was een vergissing en we betreuren het’, erkende JP Morgan Chases maandag echter. ‘We zouden nooit zaken met hem zijn blijven doen als we dachten dat hij onze bank op enigerlei wijze gebruikte om te helpen bij het plegen van gruwelijke misdaden.’

De slachtoffers wezen erop dat de megabank ernstig in de fout ging door Epstein leningen te blijven verstrekken terwijl hij in 2008 al was veroordeeld in een misbruikzaak in Florida. Ook zouden ze de andere kant hebben opgekeken toen hij tussen 2008 en 2013 grote bedragen opnam om slachtoffers met zwijggeld af te kopen. De rechter in de zaak, Jed Rakoff, oordeelde eerder dit jaar dat de bank aansprakelijk kon worden gesteld voor de seksuele uitbuiting door Epstein.

The long shadow of Jeffrey Epstein forces a reckoning between JPMorgan and the US Virgin Islandshttps://t.co/JniVn3ErnC — The Independent (@Independent) 12 juni 2023

Aansprakelijk

‘Eisers hebben voldoende feiten aangevoerd om hun beweringen te ondersteunen dat JP Morgan kennis had van Epsteins handelen op het gebied van mensenhandel en seksuele uitbuiting, hetzij rechtstreeks, hetzij door roekeloos voorbij te gaan aan wat duidelijk te zien was’, aldus de rechter. Hij moet de schikking nog goedkeuren maar dit is slechts een formaliteit.

JP Morgan Chase is ook aangeklaagd op de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar Epstein eveneens een huis had. Hij vloog jarenlang meisjes naar zijn compound om ze daar te misbruiken. Het bestuur van de eilandengroep, die behoort tot de VS, claimt dat de bank medeschuldig is aan zijn praktijken door jarenlang medewerking te verlenen aan verdachte geldtransacties.