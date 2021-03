Na desastreuze uitslag moet CDA oplossing zoeken voor twee tongen waarmee partij spreekt

Wopke Hoekstra reageert in het partijbureau op de uitslagen voor de Tweede Kamerverkiezingen Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nog maar drie maanden geleden is het dat Wopke Hoekstra op het schild werd gehesen als de man die het premier Rutte moeilijk zou gaan maken. Dat is een vergeten station. Bij het CDA zit er niets anders op dan naar de volgende halte te kijken.

Deze campagne is een leerschool, zegt een prominent partijlid. Hoekstra heeft leren omgaan met gezeur en tegenslagen, de volgende keer is hij klaar om het echte CDA-verhaal te vertellen. Voor het zo ver is zal de partij een oplossing moeten vinden voor de twee tongen waarmee hij spreekt: het VVD-light van Hoekstra versus de radicale agenda van Pieter Omtzigt.

Met veertien zetels - de uitslag in de eerste exitpoll - scoort de partij maar één zetel beter dan in het rampjaar 2012. De winst die nadien onder Sybrand Buma was geboekt, is nagenoeg verdampt. De partij kan zich opmaken voor een harde evaluatie van het eigen functioneren. Er is veel misgegaan. Niet alleen in de laatste weken, toen Hoekstra als lijsttrekker werd gelanceerd. Hier wordt de tol betaald voor een gebrek aan centrale regie en eensgezindheid, waarvan de kiemen jaren geleden zijn gelegd. Mocht het CDA mee gaan formeren, dan is dat als verliezer, net als in 2010.

Machtsvacuüm

Natuurlijk, dat Hoekstra onverhoeds het lijsttrekkerschap moest overnemen nadat Hugo de Jonge zich terugtrok, speelde de partij parten. Hij erfde een partij die veel te lang in een machtsvacuüm had verkeerd, een programma waaraan hij weinig had bijgedragen en een campagneteam dat hij niet zelf had samengesteld.

Wat hij aan het programma versleutelde was geen verbetering. De leus ‘Nu doorpakken’ wordt allerwegen als een vergissing beschouwd. Net zo erg als ‘een hele goede morgen’, de slogan van twee jaar geleden, vindt een CDA’er. Doorpakken is eigenlijk VVD-taal, zegt een ander. Terwijl de VVD campagne voerde met wat als een typische CDA-leus wordt gezien: ‘Samen sterker verder’.

Een jaar geleden nog leek bij het CDA alles klaar om succesvol de strijd aan te binden met de VVD. Er waren twee competente potentiële partijleiders . En er lag een toekomstvisie - Zij aan zij - die het CDA voor het komende decennium een duidelijke richting gaf. Die van een partij die een nieuwe balans zoekt tussen de almacht van de staat en de burger die in verdrukking kan raken.

Van dat verhaal is tijdens de campagne weinig meer vernomen. Er zat geen eigenheid in de opvattingen van Hoekstra, zodat hij zich amper onderscheidde van Mark Rutte, de grote rivaal. Die eigenheid was er wel in het betoog van de nummer twee, Pieter Omtzigt, die vlak voor de verkiezingen met een boek kwam, Een nieuw sociaal contract, dat als een programma voor het CDA leest. Hij bepleit onder meer vernieuwing van het kiesstelsel. een transparante en betrouwbare overheid, benaderbare ambtenaren en een kleinere rol voor planbureaus en modellen.

Twee boodschappen

Allemaal onderwerpen waarmee Hoekstra in zijn campagne niets heeft gedaan. Met als gevolg dat het CDA twee boodschappen leek uit te dragen, die elkaar nergens raakten. Enerzijds de VVD-light variant van de lijsttrekker, waarin veel CDA’ers het sociale gezicht van de partij misten. Hij moet leren ook op z’n linkerbeen te gaan staan, is het advies van een partijgenoot.

Anderzijds de dringende roep van Omtzigt om herstel van de rechtsstaat. Diens verhaal wordt bij andere partijen niet gehoord; het CDA had er een eigen stem mee kunnen laten klinken. De noodkreet van Omtzigt om een betrouwbare overheid kreeg tot ver buiten de partij weerklank. Hoeveel voorkeurstemmen dat Omtzigt opleverde, wordt pas volgende week vrijdag bekend. Gezien de score van het CDA kan dat aanzienlijk zijn, in elk geval genoeg om hem een nagenoeg onaantastbare positie in de partij te bezorgen. Door buiten de lijsttrekker om Mark Rutte tot een debat uit te dagen, claimde Omtzigt die positie eigenlijk al.

De vasthoudende Omtzigt is in de partij zowel geliefd als gevreesd. Hij doet veel op eigen gezag, zo is zijn programma voor een nieuw sociaal contract nooit aan de partij voorgelegd. Mocht het CDA gaan meeregeren, dan ligt voor hem een regeringspost voor de hand.

Er zijn ook partijprominenten die in hem de toekomstige fractieleider zien, zodat hij het door hem bepleite dualisme tussen kabinet en parlement in praktijk kan brengen. Met drie parlementaire enquêtes in het verschiet zijn de omstandigheden optimaal. ‘Dit is een plant die veel water nodig heeft’, waarschuwt een vooraanstaand CDA’er. ‘Zorg dat je hem binnenboord houdt.’

Het CDA heeft een naam op te houden in het evalueren van desastreuze verkiezingsresultaten. Zo kwam in 2010 de commissie Frissen met het rapport Verder na de klap, waarin gepleit werd voor meer dualisme, een zorgvuldige keuze van de lijsttrekker, meer balans tussen regering, fractie en partij, en een koers voorbij links en rechts. Die aanbevelingen zijn in deze campagne in de wind geslagen.

Met het duo Hoekstra - Omtzigt hadden we goud in handen, is de stemming in het CDA. Dat hebben we door de vingers laten glippen. Er is geen synergie geweest, zegt een prominent CDA’er: er zat geen wij-gevoel in de campagne.