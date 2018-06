Na Denks afgeblazen nepcampagne regent het aangiftes

Goedemiddag, de politie moet aan de slag nu bekend is geworden dat Denk in 2017 overwoog om een nepcampagne tegen Geert Wilders te beginnen. De PVV-leider gaat in elk geval aangifte doen tegen Denk-Kamerlid Farid Azarkan wegens smaad en laster. Ook andere hoofdrolspelers dreigen met een gang naar het politiebureau.

Verder: bezweert Diederik Samsom dat een drastische verhoging van de gasbelasting niet slecht gaat uitpakken voor huishoudens en zijn er weer nieuwe en oude plannen om het politieke stelsel in Nederland te moderniseren.

Afgeblazen nepcampagne van Denk krijgt staartje

Het nieuwste Denk-relletje gaat de politie overuren bezorgen. Korte samenvatting: Geert Wilders doet aangifte tegen Denk-Kamerlid Farid Azarkan, Farid Azarkan overweegt aangifte te doen tegen journalisten van BNN/Vara en de bron van het verhaal, Eduard Nandelall, doet aangifte tegen Azarkan.

Zojuist met Eduard Nandelall gesproken. Nep-PVV-banner kwam van Azarkan zelf! Ook openbaar getest op zíjn verzoek. Duizenden mensen hebben het gezien. Bewijs gekregen. Vanavond om 19.00 uur aangifte doen bij politie tegen Azarkan wegens smaad en laster. https://t.co/bFNqexLzRl Geert Wilders

Het zal voor de hoofdrolspelers nogal wat moeite kosten om op het politiebureau uit te leggen waar het precies over gaat. Vast staat dat Denk tijdens de verkiezingscampagne van 2017 overwoog nepadvertenties van de PVV te verspreiden om de angst voor Geert Wilders aan te wakkeren. De fake-PVV-slogan die Denk bedacht: ‘Na 15 maart gaan wij Nederland zuiveren’.

Er werd zelfs een test uitgevoerd om te kijken of Facebook de nepadvertenties zou plaatsen. Dat gebeurde via het door Denk ingehuurde marketingbureau OptimusAd van ceo Eduard Nandelall. Uiteindelijk zagen zo’n 11 duizend mensen de nep-banner.

Denk-Kamerlid Farid Azarkan erkende dinsdag dat het idee afkomstig was van zijn campagneteam, maar uiteindelijk vond de partij het toch ‘te ver’ gaan. Het was nooit de bedoeling dat mensen de nep-banner zouden zien, verklaarde Azarkan

Volgens marketeer Nandelall klopt daar niks van. ‘Azarkan heeft zelf opdracht gegeven. Hij probeert mij nu voor de bus te gooien, terwijl hij al die tijd wist dat de testadvertentie online stond.’ Nandelall doet aangifte tegen Azarkan omdat hij zich in zijn goede naam en eer voelt aangetast.

Hopelijk krijg ik nu wel de kans om mijn kant van het verhaal te doen bij @JinekLive want hoe gister over mij werd gesproken is karaktermoord. Eduard Nandelall

Nadelall heeft inmiddels ook gesproken met Wilders. De PVV'er is er daardoor van overtuigd dat Azarkan de kwade genius achter de afgeblazen nepcampagne is. Hij gaat ook aangifte doen, liet hij per tweet weten.

Denk overweegt juist weer aangifte te doen tegen de journalisten die het nieuws over de nepcampagne naar buiten brachten. Azarkan is boos, omdat de journalisten een gesprek met hem opnamen zonder zijn toestemming. Hij heeft overleg gehad met de huisadvocaat, maar het is nog niet duidelijk of Azarkan daadwerkelijk optrekt naar het politiebureau in Den Haag.

Samsom verdedigt verhoging gasbelasting

Rutte III heeft zichzelf uitgeroepen tot het ‘groenste kabinet ooit’ en langzaam gaat duidelijk worden wat dat betekent. Op 10 juli komt er een eerste, ruwe versie van het klimaatakkoord met plannen om de CO2-uitstoot te beteugelen, maar enkele ideeën lekken nu al uit. Zo kreeg politiek verslaggever Yvonne Hofs van ingewijden te horen dat de gasbelasting de komende twaalf jaar met 75 procent gaat stijgen. Als compensatie gaat de belasting op stroom juist met meer dan de helft omlaag. De maatregel moet huishoudens verleiden over te stappen op elektrische waterpompen.

Ook op het Binnenhof schrokken ze daar nogal van. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemde de belastingverhoging op gas zelfs ‘waanzin’.

75% meer belasting op gas is waanzin zolang er geen betaalbaar alternatief is voor alle huishoudens!



Veel mensen willen van het gas af maar hebben nu geen keus



Overheid moet zorgen voor echte oplossing, niet voor meer armoede



Rechtvaardig klimaatbeleidhttps://t.co/L1U6rK3f4o Sandra Beckerman

Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel Bewoonde Omgeving, belde bij BNR in voor damage control. Gemiddeld gaat niemand er op achteruit, bezwoer de ex-PvdA-leider, maar verschuivingen zullen er desondanks wel degelijk zijn. ‘Niemand is echt gemiddeld’, aldus Samsom. ‘Als je heel veel gas gebruikt, bijvoorbeeld omdat je in een héél groot huis woont, ga je misschien iets meer betalen.’ Mensen in goed geïsoleerde woningen die overstappen op een waterpompinstallatie worden volgens de PvdA’er juist spekkoper.

De precieze inkomenseffecten laten nog even op zich wachten. Als de voorlopige plannen op 10 juli zijn gepresenteerd, gaat het Centraal Planbureau (CPB) de kosten doorrekenen. Op basis daarvan moet het kabinet knopen doorhakken.

Het definitieve klimaatakkoord moet er in december liggen.

Party like it’s 1971

Er is op het Binnenhof waarschijnlijk maar één ding nóg taaier dan klimaatbeleid en dat is de hervorming van het politiek stelsel. Er wordt al decennia over gesproken, maar het Huis van Thorbecke laat zich amper renoveren.

Nu is er weer een nieuw voorlopig rapport met suggesties, dit keer van de staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van VVD’er Johan Remkes. Aan ideeën geen gebrek. Een correctief referendum kan onze democratie versterken en er zou een Constitutioneel Hof kunnen komen om wetten te toetsen. Een gekozen formateur is ook een optie. Datzelfde advies gaf de staatscommissie Cals/Donner overigens al eens. Dat was in 1971.

Over het raadgevend referendum, een zeldzame democratische vernieuwing die wel tot stand kwam, is de commissie juist niet enthousiast. Volgens Remkes zaait dit instrument vooral ‘verwarring’. ‘We hebben de voorkeur voor een referendum dat duidelijk is.’

Nog voor het zomerreces zal de Eerste Kamer waarschijnlijk instemmen met de intrekking van het raadgevend referendum, maar de invoering van een correctief referendum is weer iets van de lange adem. Zeker omdat een politieke meerderheid vooralsnog ver weg lijkt.