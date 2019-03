Na de winst moet Forum onderhandelen, maar zonder partijprogramma gaat dat nog wat stroef

Nog geen week na de verkiezingsuitslag heeft Forum voor Democratie het initiatief genomen in twee van de drie provincies waar de partij de grootste werd. In Zuid-Holland en Noord-Holland bracht FvD prominente informateurs in stelling. In Flevoland heeft de partij nog geen formatieplannen gepresenteerd.

Forum heeft in de campagne voor de provincialestatenverkiezingen nauwelijks aan debatten meegedaan. De nieuwe Statenleden moeten zonder ervaring en zonder programma de onderhandelingen in. Dat oogt nog wat onwennig.

‘Het is allemaal nieuw voor mij’, concludeert Johan Dessing, FvD-fractievoorzitter in Noord-Holland, aan het eind van zijn eerste lijsttrekkersvergadering maandagavond in het provinciehuis. Bij wijze van transparantie heeft Forum beelden van de vergadering via Twitter gedeeld. Daarop is te zien dat achter Dessing twee souffleurs hebben plaatsgenomen: de landelijke FvD-kopstukken Henk Otten (toekomstig fractieleider in de senaat) en persvoorlichter/senator Jeroen de Vries. Soms buigen ze wat naar voren om de onervaren Dessing een aanwijzing in te fluisteren.

Het voorstel van de FvD-lijsttrekker om een WhatsAppgroep aan te maken waar alle lijsttrekkers de formatie kunnen bespreken, valt in dorre aarde. VVD-voorman Cees Loggen verwerpt het plan op ondiplomatieke wijze: ‘Daar zijn betere manieren voor. We zijn collega’s, geen vrienden.’

Serieus

Forum lijkt met serieuze bedoelingen de formatie in te gaan. In Noord-Holland is met Hans Smits, voormalig topbestuurder van onder andere Schiphol, gekozen voor een informateur van statuur. VVD-coryfee Hans Wiegel moet namens FvD de formatie in Zuid-Holland leiden. In het gefragmenteerde Zuid-Hollandse provinciehuis kan de keuze voor Wiegel een slimme zijn. De oud-minister smeedde na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag de onwaarschijnlijke coalitie van VVD, D66, GroenLinks en Groep de Mos.

Toch zijn niet alle partijen in Zuid-Holland tevreden met de aanstelling van Wiegel. Denk stelde vorige week Job Cohen (PvdA) voor als tweede informateur – het kon op een kleine meerderheid rekenen. FvD zag uiteindelijk af van een tweede informateur. Cohen zegt niet te zijn benaderd. ‘Een gemiste kans om ruimte te geven aan een ander geluid’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Berend Potjer over deze beslissing.

Weinig concreet

Erg concreet kan de nieuwe partij in Noord-Holland nog niet worden in de eerste vergadering. ‘Als nieuwkomer hebben we nu nog niet alle details uitgewerkt. We richten ons liever op grote kaders’, reageert Dessing op aanhoudende vragen over zijn programma. De andere partijen ergeren zich aan de onduidelijkheid van Forum. Cees Loggen van de VVD zegt Forum eerst inhoudelijk te willen leren kennen voor de gesprekken kunnen beginnen.

Ook de lijsttrekkers in Zuid-Holland hebben behoefte aan duidelijkheid. ‘Forum heeft wel wat op de site staan maar dat is erg weinig. Ik zou heel graag wat meer horen over de inhoud’, zegt D66-fractievoorzitter Ria Oosterop-van Leussen.

Concrete plannen of niet: donderdag beginnen de gesprekken in Zuid-Holland onder leiding van informateur Hans Wiegel. Ook in Noord-Holland hoopt FvD nog deze week met de formatiegesprekken te kunnen beginnen.