Na de val van FTX zit een felle beurswaakhond Binance en Coinbase op de hielen

Changpeng Zhao, de oprichter van Binance, bij een beurs in Parijs. Beeld Reuters

Wat zijn Binance en Coinbase?

De makkelijkste manier om te handelen in cryptomunten zoals Bitcoin is via een cryptobeurs. Klanten geven de cryptobeurs opdracht cryptovaluta aan te kopen of te verkopen, de beurs rekent daar vervolgens een commissie voor. De beurs bewaart de cryptovaluta voor de gebruiker.

Binance en Coinbase zijn qua handelsvolume de twee grootste cryptobeurzen ter wereld. Oorspronkelijk komt Binance uit China, oprichter is de in China geboren Canadese zakenman Changpeng Zhao. In Amerika is Binance actief met een apart bedrijf, dat officieel losstaat van het moederbedrijf. Coinbase is volledig Amerikaans en staat onder leiding van topman Brian Armstrong.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Vergeleken met Coinbase is Binance een stuk groter. Waar Coinbase een jaarlijkse omzet heeft van ruim 3 miljard dollar, heeft Binance een omzet van zo’n 20 miljard dollar.

Waar verdenkt de SEC Binance en Coinbase van?

De aanklachten komen erop neer dat de cryptobeurzen diensten en producten aanbieden die bij de beurswaakhond geregistreerd moeten worden, vindt de SEC. Binance en Coinbase zijn volgens de SEC niet alleen tussenhandelaren die crypto aan- en verkopen voor hun klanten en daar commissie voor krijgen, maar bieden ook andere producten aan.

Zo kunnen klanten bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor staking: het vastzetten van crypto voor een bepaalde periode. De blockchain, de technologie waarin transacties in crypto worden vastgelegd, wordt daar stabieler van. Klanten krijgen daarom een vergoeding voor staking, vergelijkbaar met rente op een spaarrekening.

Volgens de SEC zijn zulke producten in feite financiële instrumenten als aandelen en derivaten, zoals opties of futures. Daarom moeten de cryptobeurzen zich aan dezelfde regels houden als traditionele financiële instellingen, zodat klanten beschermd zijn tegen malafide handelingen. Binance en Coinbase hebben daar jarenlang de juiste registraties voor omzeild, meent de SEC.

Tegen Binance, en ook tegen topman Zhao zelf, liggen er bovendien klachten van fraude en witwassen. De SEC zegt dat er sprake is van vermenging van tegoeden van Binance en van klanten. Die geldstromen horen strikt gescheiden te zijn, maar zijn volgens de SEC niet transparant.

Bovendien heeft Binance een aparte Amerikaanse tak opgericht waar alleen diensten worden aangeboden die legaal zijn in de VS. Binance.us zou volledig losstaan van Binance.com, maar de SEC zegt dat Zhao achter de schermen wel aan de touwtjes trok van de Amerikaanse tak. Ook konden Amerikaanse investeerders via door Binance gefaciliteerde omwegen toch Binance.com gebruiken.

Hoe reageren Binance en Coinbase?

Binance en Coinbase ontkennen dat hun diensten en producten aandelen of andere financiële instrumenten zijn. Ze verwijten de SEC niet te willen overleggen, maar nu te handhaven. Coinbase zei in maart al, toen de SEC een waarschuwing gaf, om duidelijkheid te hebben gevraagd en aan alle registratievoorwaarden te willen voldoen, maar de SEC zou steeds niet inhoudelijk hebben gereageerd op voorstellen van Coinbase.

‘Er bestaat geen manier om je als cryptobeurs te registreren’, aldus Coinbase. ‘We hebben bovendien benadrukt dat we geen effecten aanbieden en hebben de SEC herhaaldelijk gevraagd om vragen op te werpen over alle producten op ons platform. Dat hebben ze nooit gedaan.’ In een tweet zegt topman Armstrong dat een rechtszaak ‘eindelijk duidelijke regels op kan leveren’.

Binance vindt dat de SEC ‘reguleert met de botte bijl via de instrumenten van handhaving en rechtszaken’. Volgens Binance is het nodig om op transparante wijze samen te werken om een ‘effectief regelgevingskader’ te creëren: ‘Dat pad heeft de SEC verlaten.’

De twee cryptobeurzen zijn al jaren actief. Waarom komt de SEC nu met deze aanklachten?

De roep om duidelijkere regelgeving voor de cryptowereld klinkt al jaren. Maar de VS lopen achter op bijvoorbeeld Europa. Dit voorjaar is in het Europees Parlement de nieuwe Markets in Crypto-Assets-wet (MiCA) aangenomen, die mogelijk volgend jaar in werking treedt.

De wet schept meer helderheid over wat voor soort financiële producten cryptomunten en afgeleiden zijn, zegt crypo-expert Bert Slagter: ‘In de VS zie je dat crypto onderdeel geworden is van het politieke spel tussen Republikeinen en Democraten. Naar verwachting ligt er daarom pas na de komende presidentsverkiezingen nieuwe regelgeving.’

De toezichthouder springt nu in het gat dat de wetgever achterlaat, ook omdat er meer behoefte is aan grip op crypto sinds de val van cryptobeurs FTX. Slagter: ‘De SEC stond bij FTX en keer ernaar. Dat heeft ze in het hart geraakt. Ze willen nu in ieder geval kunnen zeggen: als dit nog eens gebeurt, lag het niet aan ons.’

Lopen er nog meer zaken tegen de cryptobeurzen?

Wat meespeelt bij de stap van de SEC is een interne strijd tussen toezichthouders in de VS. Ook de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de toezichthouder voor onder meer derivaten, is een zaak tegen Binance gestart, om vergelijkbare redenen.

Mogelijk volgt ook nog de Office of the Comptroller of the Currency (OCC), die over banken en valuta gaat. De SEC gaat dan weer over effecten. ‘In feite zegt de SEC dat er geen nieuwe regelgeving nodig is, omdat de huidige effectenregelgeving voldoet. Daarmee bakenen ze ook hun territorium af, door te zeggen dat dit onder hun mandaat valt.’

Of dat ook werkelijk het geval is, zal een rechter moeten bepalen. Slagter: ‘Het zou goed kunnen dat dit een onwettige overreactie is, nadat het toezicht eerder te laks was. Op een termijn van jaren zal dat in evenwicht komen, door nieuwe regels of door uitspraken van rechters.’