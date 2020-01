Na de val van de Sky Angels gaat het circus in Carré door, zonder vangnet

Kristina Vorobyova en Roestem Osmanov, alias de ‘Sky Angels’. Beeld Wereldkerstcircus

Theaterproducent Henk van der Meijden kan een zucht nog net onderdrukken als het woord vangnet valt. De middagvoorstelling van het Wereldkerstcircus in Carré staat zaterdag op punt van beginnen. Het is de eerste show nadat twee Oezbeekse luchtacrobaten vrijdagavond vanuit de nok van het Amsterdamse theater 18 meter naar beneden vielen en met spoed naar het ziekenhuis werden gebracht.

In Carré probeert Van der Meijden duidelijk te maken waarom vangnetten de act van deze Sky Angels alleen maar onveiliger maken. ‘Luchtduo’s gebruiken nooit vangnetten. Daarin kunnen ze verstrikt raken.’ De 35ste editie van het Wereldkerstcircus telt veel acts die de hoogte ingaan. De meeste artiesten doen het zonder enige vorm van valbescherming. Ze vertrouwen op hun spierkracht en die van hun partner. Met behulp van een koord of doek laten ze het uitverkochte Carré versteld staan.

Maar vrijdagavond ging het flink mis voor de Sky Angels, een internationaal gelauwerd en ervaren luchtacrobatiekduo. De vrouwelijke helft, Kristina Vorobyova, moest na de val aan haar nek worden geopereerd. Haar partner Roestem Osmanov kwam er met een hersenschudding vanaf. Hun Bulgaarse manager Veneta Stefanova heeft ze alweer kort aan de telefoon gehad: ‘Het zijn vechters, ze komen er wel weer bovenop.’

Gouden Clown

De Sky Angels heten de bedenkers te zijn van de tandgreep, waarbij ze slechts via een mondstuk aan een koord door de lucht zweven. Ze treden al bijna tien jaar op met het zes minuten durende kunststukje. In 2017 sleepten ze er de Gouden Clown van het internationale festival in Monte Carlo mee in de wacht, de Oscar voor circusartiesten.

Luchtacrobaten als zij lopen grote risico’s, zegt voorzitter Patrick Cramers van het landelijk platform Circuspunt. ‘Zij gaan op puur fysieke kracht enorme hoogtes in en kunnen bij een val snel verkeerd landen.’ Dat de artiesten in snelle rondjes om hun eigen as draaien, maakt de beveiliging bij hun act zo moeilijk. ‘Zekeren met koorden heeft geen zin, die raken in de war. Matten of vangnetten schieten tekort omdat hun swing ver uitzwaait. Wrang gezegd: ze hadden op toeschouwers kunnen vallen.’

Volgens Cramers, betrokken bij de eerste HBO-circusopleiding in Nederland, aan Codarts Rotterdam, trainen circusstudenten bij luchtacrobatiek altijd met sportmatten eronder. Ze doen dat om hun val te breken. ‘Ze beginnen met vloeracrobatiek, sprongen en salto’s op de grond. Als ze de hoogte ingaan, worden ze altijd gezekerd. Belangrijk is geschikte partners koppelen: ze moeten volledig op elkaar ingespeeld raken. En dan is het oefenen, oefenen, oefenen, tot het moment om het zonder zekering te doen.’

Samengeknepen billen

Voorlopig moet het publiek in Amsterdam het stellen zonder Queen’s The Show Must Go On, dat de twee begeleidt tijdens hun zenuwslopende act op grote hoogte. Voor de deur van Carré vertelt Dirk Hilarides dat hij met ‘samengeknepen billen’ naar de Sky Angels had zitten kijken, toen hij ze een tijd geleden zag in het Wereldkerstcircus. ‘Je voelt de spanning in de zaal, ook omdat je weet dat ze flinke risico’s nemen.’

‘Mijn dochter keek vrijdag naar de vroege voorstelling, ze heeft bij deze act niet naar boven durven kijken’, vertelt Kathleen Moolhuijzen even verderop. Haar kleindochter Elize kijkt het meest uit naar de paardenact, maar blijft met een prangende vraag zitten: waarom hadden de gevallen acrobaten geen bescherming? ‘Sommige willen dat niet’, legt haar opa Hans uit.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Inspectie SZW onderzoekt de valpartij, die nu eenmaal ook een arbeidsongeval betreft. Al gelden voor circusartiesten andere arboregels dan voor lassers die op een flat in aanbouw aan de gang gaan. Zo vindt de Arbocatalogus Podiumkunsten een veiligheidslijn bij een acrobaat geen optie, omdat die dan verstrikt kan raken en er juist een levensbedreigende situatie ontstaat. In plaats daarvan luidt het advies acrobaten te screenen op ervaring, genoeg training en begeleiding en een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te laten sluiten.

Dat laatste is zeker niet eenvoudig, zegt Circuspunt-voorzitter Cramers. ‘Het circusbestaan is geen vetpot. En hoe bouw je risico’s in? Er zijn maar weinig verzekeraars die hierin meedenken. Als onderwijsinstelling hebben we hierover ook meerdere gesprekken met de verzekeraar moeten voeren. Maar voor zzp’ers, met wisselende inkomsten, is het extra lastig. Ik mag hopen dat deze luchtacrobaten een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden.’

Liefdespartner

Twee jaar geleden zei Vorobyova tegen de nieuwssite Uzbekistan Today dat ze zich wel degelijk bewust is van de gevaren waaraan ze zich dagelijks blootstelt. Ze zei het geweldig te vinden te kunnen werken met haar liefdespartner, die ze in het circus van Tasjkent leerde kennen. ‘Tegelijk zijn wij verantwoordelijk voor elkaar. En om in balans te blijven, moeten we elkaar volledig begrijpen.’

Veiligheid in het circus is volgens Cramers een ingewikkeld vraagstuk, dat voortdurend boven aan de agenda moet staan. ‘Festivals en theaters dragen ook verantwoordelijkheid tegenover het publiek. Maar wij leren circusartiesten dat ze zich nooit moeten laten dwingen. Als zij techniek of weersomstandigheden niet vertrouwen, moeten zij op het allerlaatste moment hun act kunnen afblazen.’

‘Iedereen huilt’, zegt Van der Meijden – in de circuswereld kennen de rondreizende artiesten elkaar goed. Cramers: ‘Er is grote betrokkenheid. Maar je ziet ook dat circusartiesten direct naar de technische kant kijken. Ze pluizen uit hoe deze act precies in elkaar zit, wat er gebeurd kan zijn en of je deze act nog beter had kunnen beveiligen.’