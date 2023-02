Na de supermarkt verdwijnt nu ook de bus. Ook Brabant weet de verschraling op het platteland niet te stuiten. ‘Hier is niets meer’

Het Bredase stel José en Harry van Uden vindt de bus ‘veel te duur’, maar heeft geen alternatief. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De 75-jarige Harry van Uden stapt al leunend op zijn eikenhouten stok bus 132 in. Opgewekt kletsend volgt zijn vrouw José van Uden (70), nadat ze tweemaal heeft ingecheckt en een praatje met de Bravo-buschauffeur heeft gemaakt. Achter in het voertuig nemen ze plaats: José bij het raam en Harry daarnaast met zijn stok op het gangpad. Het Bredase stel vindt de bus ‘veel te duur’, maar heeft geen alternatief. José: ‘Mijn man is slecht ter been. Ander vervoer hebben we niet.’

Harry en José zijn vaste buspassagiers. Meerdere keren per week pakken ze de bus. ‘Naar het ziekenhuis, op familiebezoek of naar de stad’, zegt José. De bus verbindt hen met de regio en ze kunnen niet zonder. Al zien ze de prijzen wel stijgen.

Ongelijke tarieven

Provincies zijn verantwoordelijk voor het wel of niet bereikbaar houden van gemeenten. Sinds 2000 doen ze dat via aanbestedingen aan busvervoerbedrijven. Het is een ingewikkeld systeem, waarbij iedere provincie de zaken net anders aanpakt. Met als belangrijkste onderscheid: hoe verdeel je het risico van tegenvallende inkomsten tussen de vervoerder en de provincie?

De decentralisering van het openbaar vervoer bracht veel goeds (meer reizigers, minder overheidssubsidie en een 8,0 voor klanttevredenheid), maar leidde ook tot een toename van de ongelijke tarieven in Nederland. De duurste 10 kilometer liggen in Zeeland, waar zo’n busrit 3,47 euro kost. In Zuid-Holland kost 10 kilometer de reiziger 2,63 euro. In Brabant betalen ze daar 2,96 euro voor. Mensen die op weekdagen dagelijks zo’n rit heen en weer maken, zijn jaarlijks ruim 300 euro meer kwijt in Zeeland ten opzichte van Zuid-Holland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant van alle 39 vervoersregio’s.

Voor reizigers zijn deze variërende prijzen moeilijk te doorgronden. Naast de prijs per kilometer hebben busbedrijven in de 39 vervoersregio’s ook allemaal verschillende abonnementen en kortingsregelingen. Busbedrijven bepalen zelf welke kaartjes ze duurder maken, zolang de gemiddelde stijging van alle tarieven maar gelijk is aan de landelijk toegestane tariefverhoging. Dit jaar was dat 7,24 procent.

Voorin zit de buschauffeur, die met een lach op zijn gezicht de rood-witte bus Breda uitrijdt. Naarmate de bebouwing afneemt, versnelt het voertuig, totdat de bus met 80 kilometer per uur in zuidoostelijke richting naar het dorpje Ulicoten rijdt. ‘Al vijftien jaar ben ik buschauffeur en ik vind het hartstikke leuk werk’, zegt de chauffeur, die liever niet zijn naam noemt omdat zijn werkgever Arriva chauffeurs verbiedt met journalisten te praten. ‘Ik rij elke dag een andere lijn en mag elke dag mensen van A naar B brengen. Het voelt als echte dienstverlening.’

Noord-Brabant nam de eerste vijftien jaar na de privatisering de risico’s op zich, maar wisselde in 2016 van strategie. Busvervoerders moesten ondernemers worden en om hun daarin tegemoet te komen, koos de provincie voor iets opmerkelijks: de ritprijzen in Noord-Brabant mogen harder stijgen dan in andere provincies. 1 procentpunt harder, om precies te zijn.

Afgekoppeld

Zonder enige discussie is de beslissing over de hogere tariefstijgingen destijds door de Provinciale Staten goedgekeurd, blijkt uit de notulen van de vergaderingen uit 2012. Anno 2023 is vrijwel niemand zich bewust van de regeling, laat staan dat er politiek debat over is. Terwijl vervoerders hierdoor meer geld hebben verdiend en reizigers gaandeweg meer zijn gaan betalen.

‘Ik wist niet dat Noord-Brabantse busprijzen harder stijgen dan die van andere provincies’, reageert Statenlid Jürgen Stoop (CDA). ‘We maken ons hard voor fatsoenlijk ov en daarbij hoort dat het niet te duur wordt.’

‘Het openbaar vervoer zou kwalitatief beter worden’, is de reactie van de provincie op de vraag waarom reizigers in de loop van de jaren meer moesten gaan betalen dan elders. Maar hoe leg je dat de burgers van Ulicoten bij deze provinciale verkiezingen uit? Het dorp wordt namelijk in 2025 afgekoppeld van de vaste buslijn.

Met nog maar drie passagiers aan boord rijdt bus 132 Ulicoten in, een dorp met elfhonderd inwoners omgeven door weilanden en rijen kale populieren. Bij de opvallend grote kerk stopt de bus. Aan de overkant van de straat wacht Iulia Ghidici (24), gehuld in een dikke, zwarte winterjas, op de bus in tegengestelde richting. Dagelijks pakt de Moldavische vrouw lijn 132 naar Breda om huizen schoon te maken. ‘Ik ben een jaar geleden vanuit Moldavië hierheen verhuisd met mijn man, die in de bouw werkt. We nemen vaak de bus’, communiceert ze middels Google Translate op haar telefoon. ‘Het wordt erg moeilijk om naar werk te komen als het ov hier niet meer zou rijden.’ De verschillen tussen Brabantse bussen en die in Moldavië zijn groot, vertelt ze grinnikend. ‘We betalen daar met cash. De bussen zijn een stuk drukker en niet zo modern als deze.’

Iulia Ghidici (24) wacht in Ulicoten op de bus naar Breda. ‘Het wordt erg moeilijk om naar werk te komen als het ov hier niet meer zou rijden.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Achter haar in het bushokje prijkt, vlak naast de carnavalsreclame voor Duo Knotsgek, een A4’tje met een QR-code: ‘Teken de petitie tot behoud van het openbaar vervoer in Ulicoten’. Dorpeling Jannes Kusters, tevens gemeenteraadslid van Baarle-Nassau, zegt dat er zo’n duizend handtekeningen digitaal zijn verzameld.

Kusters is het niet eens met het besluit van de provincie om Ulicoten niet langer aan te doen. In de jaren vijftig reed er al een bus door het dorp, maar nu is de 2,6 kilometer omweg langs Ulicoten op de lijn van Breda naar Baarle-Nassau onrendabel verklaard. ‘Om 2,5 kilometer op de route van bus 132 te besparen, laten jullie schoolkinderen en ouderen van Ulicoten in de kou staan’, zei Kusters half januari tijdens een hoorzitting voor de Provinciale Staten. Nu vertelt hij het opnieuw aan de Volkskrant. Dagelijks ziet Kusters Ulicoters de bus nemen vanuit zijn dorp. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat de investeringen in het openbaar vervoer telkens naar de steden gaan. De kloof tussen stad en platteland wordt alsmaar groter.’

Voor de leefbaarheid van kleine kernen zoals Ulicoten is de bus cruciaal, stelt Kusters. ‘De laatste winkel en bakker zijn al verdwenen. Hier is niets meer. Met de bus kun je eropuit.’

Die visie wordt grotendeels gedeeld door de partijen in de Provinciale Staten. Bij de hoorzitting in januari vragen meerdere leden de gedeputeerde mobiliteit Suzanne Otters (VVD) het plan te herzien, en het Brabantse platteland niet te laten vallen. In de woorden van Statenlid Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant): ‘De kwaliteit wordt ondergeschikt gemaakt aan de euro’s die beschikbaar zijn.’ Maar de gedeputeerde houdt voet bij stuk: ‘We zetten in op gedeelde mobiliteit. Daar waar geen bussen rijden zal altijd flexvervoer aanwezig zijn.’

Ulicoter Jannes Kusters, tevens gemeenteraadslid van Baarle-Nassau, stelde een digitale petitie op voor behoud van de buslijn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het verzet van Kusters bleek tevergeefs: het provinciebestuur besluit begin februari de route naar Ulicoten definitief te schrappen. De dorpelingen moeten het vanaf 2025 doen met een ontsluitende lijn (doordeweeks twee keer per uur in de spits) naar het buurdorp Chaam. Twintig andere verbindingen in West-Brabant worden of blijven ook ontsluitende lijnen, maar worden tijdens de daluren nog wel één keer per uur bediend. De dorpen Meersel-Dreef en Galder komen helemaal zonder vervoer te zitten. Tot overmaat van ramp heeft de vervoerder vanaf 2029 de vrijheid om ook de ontsluitingslijnen te schrappen. ‘Het toekomstperspectief is volstrekt onduidelijk’, aldus Kusters.

Kerntaken

Hoe kan het dat openbaar vervoer wel duurder wordt, maar dat dorpen steeds slechter bereikbaar zijn? ‘Meer geld betekent niet automatisch het handhaven van buslijnen met weinig reizigers in kleine kernen’, reageert gedeputeerde Otters per mail aan de Volkskrant. ‘Als de reizigersaantallen wegvallen, zijn er veel minder inkomsten voor de vervoerders. Dit kan reden zijn om het ov-aanbod aan te passen.’

‘De provincies komen de vervoerders flink tegemoet, maar de provincie heeft ook belang bij een goedlopend ov’, zegt Statenlid Stoop. ‘Het is een van onze kerntaken.’

In ruil voor de extra 1 procentpunt die de reiziger in Noord-Brabant betaalt, zou de commerciële vervoerder en niet de overheid moeten opdraaien voor onverwachte tegenvallers. In de praktijk kwam daar weinig van terecht. Toen de coronapandemie uitbrak en de inkomsten met 90 procent daalden, sprong het Rijk alsnog bij om de misgelopen kosten van de vervoerder bijna helemaal te dekken. Stoop vat het als volgt samen: ‘De reiziger betaalt meer voor de ritten, de overheid betaalt het risico en de vervoerder krijgt het geld.’