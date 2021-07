Na de lockdown kwam de overstroming: kunstpaviljoen Hedge House in Wijlre weer dicht

Kunstpaviljoen Hedge House in Wijlre op woensdag 14 juli. Beeld Hedge House

‘We waren eindeloos dicht geweest door corona en we hadden net een waanzinnig mooie tentoonstelling opgebouwd’, zegt directeur Brigitte Bloksma, ‘en toen kwam het water.’ De Kleine Geul stroomt vlak achter de buitenplaats voor kunst en cultuur, bestaande uit een kasteel (anno 1635), een koetshuis uit de 18de eeuw, een tuin met permanente kunstwerken en een modern kunstpaviljoen uit 2001 van architect Wiel Arets.

Dat uit beton opgetrokken museum ligt voor het grootste deel verscholen onder het maaiveld. Vorige week dinsdag, toen de extreme regenval begon, stond er zo’n 10 centimeter water in de expositieruimte. ‘We hebben die avond en nacht alle werken die op sokkels stonden omhoog gebracht’, vertelt Bloksma. ‘De brandweer kwam kijken, het leek allemaal beheersbaar.’

Het Hedge House op 14 juli. Beeld Hedge House

Maar op woensdag trad de Kleine Geul buiten haar oevers. Er is met man en macht gewerkt om ook alle werken die aan de muren hingen naar boven te brengen. ‘Het was niet meer mogelijk ze nog naar de eerste verdieping van het Koetshuis te brengen’, zegt Bloksma. ‘Daarvoor stroomde het water al te hard door het park.’

In het Hedge House was sinds 5 juni, het einde van de lockdown voor de musea, de expositie Spirit of Kindergarten te zien, over de relatie tussen het gedachtegoed van de Duitse opvoedkundige Friedrich Fröbel (1782-1852) en hedendaagse kunst en cultuur. Er was werk van onder anderen Donald Judd, Ad Dekkers, Erwin Wurm, Fancis Alÿs en Frank Lloyd Wright. De schade aan de bruiklenen uit binnen- en buitenland valt mee, aldus Bloksma. Enkele werken hebben waterschade, andere zijn aangetast door de hoge luchtvochtigheid.

Het 19de-eeuwse park ligt nu vol rivierslib. Buitenbeelden van Peter Struycken en Ad Dekkers zijn beschadigd. Nog het minst getroffen is het kasteel. Dat is sinds 1981 het woonhuis van het kunstverzamelaarsechtpaar Jo en Marlies Eyck. Ze konden na enkele dagen terugkeren naar hun huis.

Het echtpaar verkocht het landgoed in 2017 voor 1 euro aan het Elisabeth Strouven Fonds. Die organisatie draagt zorg voor onderhoud en restauratie van het kasteel, het Koetshuis en het Hedge House. De Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre exploiteert het landgoed, en doet de culturele programmering en exposities.

Bloksma hoopt dat het nog lukt de expositie over Fröbel over enkele maanden te heropenen. Anders is de volgende expositie, vanaf voorjaar 2022, een solo van Ger van Elk (1941-2014).