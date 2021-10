Na de laatste heeft nu ook de állerlaatste Jood Afghanistan verlaten: ‘Mijn kinderen liepen gevaar’

De 83-jarige Tova Moradi in Golem. Beeld AP

Persbureau AP sprak de vrouw, Tova Moradi, telefonisch in de Albanese kustplaats Golem, waar onlangs zo’n tweeduizend Afghaanse vluchtelingen zijn neergestreken. ‘Ik hou zoveel van mijn land’, zei ze, ‘maar ik moest weg omdat mijn kinderen gevaar liepen.’

De 83-jarige Moradi werd in Kabul geboren in een gezin met tien kinderen. Haar ouders, broers en zussen verlieten Afghanistan al zo’n veertig jaar geleden, maar zij bleef. Op haar 16de was ze weggelopen van huis en getrouwd met een moslim. Ze bekeerde zich echter niet tot de islam en hield vast aan een aantal Joodse tradities.

‘Ze heeft haar Joods zijn nooit verloochend’, zei haar dochter Khorshid tegen AP vanuit Canada, waar zij heen ging nadat de Taliban in de jaren negentig aan de macht waren gekomen. ‘Ze trouwde om te kunnen overleven. Als jong meisje alleen ben je niet veilig in Afghanistan.’

Tot vorige week had Moradi decennia lang geen contact gehad met haar in het buitenland wonende zusters. ‘Gisteren zag ik mijn zussen, neven en nichtjes voor het eerst via een videoverbinding. We hebben uren gepraat.’

IsraAid, een Israëlische ngo, regelde Moradi’s evacuatie, met hulp van enkele Joodse zakenlieden. De vrouw is nu met zes van haar kinderen en kleinkinderen in Albanië.

Spion

Onder het vorige Talibanbewind, tussen 1996 en 2001, verleende Moradi uit oogpunt van veiligheid enige tijd onderdak aan Ishaq Levin, die toen internationaal bekend stond als ‘een van de twee laatste Joden in Afghanistan’. De ander was de 35 jaar jongere Zebulon Simentov.

De twee mannen woonden in dezelfde synagoge in Kabul, maar konden elkaar niet luchten of zien en vermeden elkaar zo veel mogelijk. Wilde beschuldigingen vlogen jarenlang over en weer. Zo beweerde Levin dat Simentov een Israëlische spion was, en werd Levin er door zijn huisgenoot van beschuldigd een bordeel te runnen. Vanwege de aantijgingen werden de twee mannen hardhandig ondervraagd door de Taliban, maar verder werden ze met rust gelaten. Wel namen de Taliban de thora van de synagoge in beslag.

Toen Levin in 2005 op 80-jarige leeftijd stierf, toonde Simentov zich opgelucht. ‘Hij was gek. Hij wilde mij laten vermoorden’, reageerde hij op het overlijden. ‘Nu ben ik de enige Jood hier. Ik ben de baas.’

De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Afghanistan gaat ruim duizend jaar terug. Veel Joden kwamen uit Perzië, op de vlucht voor gedwongen bekering tot de islam. Aan het eind van de 19de eeuw telde het land zo’n 40 duizend Joden. Velen vertrokken na de oprichting van de staat Israël in 1948. De meeste anderen vluchtten na de inval door het Rode Leger in 1979.