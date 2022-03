Na de implosie van het ‘Roman Empire’ moeten Russische oligarchen op zoek naar een nieuwe speeltuin

Roman Abramovitsj in 2001 in Tsjoekotka, een regio in het noordoosten van Siberië, waar hij achtereenvolgens afgevaardigde en daarna gouverneur van werd. Beeld Yuri Feklistov / AP

Het ‘Roman Empire’ staat op instorten. In een verklaring van 273 woorden kondigde Roman Abramovitsj woensdagavond zijn afscheid van Chelsea aan, de Londense voetbalclub die door zijn miljoenen – of die van de Russen – in bijna twee decennia is uitgegroeid van Engelse subtopper tot de beste club van de wereld. Chelsea-fans betreuren het plotselinge vertrek van hun 55-jarige suikeroom, maar de rest van de wereld kijkt met argwaan naar deze geheimzinnige Rus. Zijn goede relatie met het Kremlin komt hem nu duur te staan.

Perestrojka was nog maar net begonnen toen Abramovitsj zijn eerste roebels verdiende met het verkopen van badeendjes. De man die zou uitgroeien tot ’s werelds bekendste oligarch was nog student toen hij deze en andere ‘westerse’ producten aan de man bracht op zwarte markten in Moskou. Hij verdiende genoeg om een Lada te kopen, veel eerder dan zijn leeftijdsgenoten. Een wapenbroeder die hij tijdens zijn dienstplicht had leren kennen merkte op dat deze jonge straathandelaar, een weeskind, ‘geld kon verdienen met lucht’.

Het grote geld zou Abramovitsj echter binnenharken met gas. Toen Boris Jeltsin, in ruil voor politieke steun, verwaarloosde – maar potentieel zeer winstgevende – staatsbedrijven voor een habbekrats verkocht aan een groep succesvolle ondernemers, bleek de oud-leerling van de autotransportschool zich naar de juiste plek te hebben gemanoeuvreerd. Dat hij op die juiste plek was beland, had hij mede danken aan een andere Boris, zijn oudere zakenpartner Berezovski. In de jaren negentig kregen ze, met behulp van brievenbusfirma’s, het geprivatiseerde gasbedrijf Sibneft in handen, dat later bekend zou worden als energiereus Gazprom.

Halfgod

Rond de eeuwwisseling, aan het begin van Poetins eerste volle termijn als president, werd Abramovitsj eerst afgevaardigde en daarna gouverneur van Tsjoekotka, een regio in het noordoosten van Siberië. Daar verwierf hij de status van halfgod, omdat hij miljoenen investeerde in woningen, scholen en andere openbare instellingen. En in een ijshockeyclub.

Nog veel meer geld, meer dan anderhalf miljard pond uiteindelijk, zou vloeien naar wat de grootste hobby van zijn leven zou worden: Chelsea, de voetbalclub die Abramovitsj in 2003 kocht.

In het boek Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West suggereert Catherine Belton dat de oligarch de club kocht in opdracht van Poetin, wat ertoe leidde dat Abramovitsj de uitgeverij – met succes – aanklaagde wegens smaad. De aankoop paste bij het imago van Londen als speeltuin voor de oligarchen. Een stad bovendien, waar ze ongehinderd konden leven, handelen en geld uitgeven. Het enige gevaar zetelde in Moskou: ze moesten vooral niets doen dat tegen de belangen van Poetin inging.

Bedrogen

Londen is ook een stad van rechtszaken. Abramovitsj werd voor de rechter gesleept door Berezovski, die zich bedrogen voelde door zijn oude zakenpartner en drie miljard pond compensatie eiste. Bijgestaan door de beste Engelse advocaten won Abramovitsj het oligarchenproces. Berezovski stierf korte tijd later. Het was een van weinige momenten dat de mediaschuwe Rus, die zelden interviews geeft en het liefst in alle rust op een van zijn superjachten dobbert, in de schijnwerpers stond. Een overweldigende indruk maakte hij niet.

‘Abramovitsj is net zo onzichtbaar en vergetelijk als rijk’, noteerde de aanwezige commentator A.A. Gill, ‘nu hij hier is, is hij een gezichtsloze man in de menigte. Hij is korter dan je denkt, draagt een onopmerkelijk pak met een onopmerkelijke das. Zijn broek is net iets te lang. Hij is niet gladgeschoren, maar heeft ook geen halve baard. Hij heeft de ogen van een porseleinen pop, en een vage, afwezige uitdrukking van lichte verbazing, de wenkbrauwen voortdurend opgeheven, met lippen die net niet lachen. Er is niets, niets dat lijkt op een waarneembare emotie.’

De Rus laat zijn geld spreken, met praktische, strategische acties. Nadat hij in 2018 door de Britse autoriteiten tot persona non grata was verklaard, na de door Poetin georganiseerde moordaanslag op de Russische oud-officier en dubbelagent Sergei Skripal in Salisbury, vroeg hij het Israëlisch staatsburgerschap aan. In zijn boek The Chelski Revolution schreef Harry Harris al eens dat Abramovitsj zich meer Joods dan Russisch voelt. Voor alle zekerheid werd hij ook Portugees staatsburger, wat vrij vliegen en varen binnen de Europese Unie makkelijker maakt.

Lijntjes met het Kremlin

Hij beweert geen deel uit te maken van Poetins kliek, maar dat Abramovitsj toch lijntjes met het Kremlin heeft, werd vorige week duidelijk toen hij betrokken was bij vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Naar verluidt was hij op uitnodiging van de Oekraïense regering aanwezig aan de Belarussische grens, als iemand die bij beide partijen vertrouwen geniet. Saillant detail is dat zijn grootmoeder Faina Grutman aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, met haar drie jaar oude dochter Irina, vanuit Oekraïne naar Rusland was gevlucht.

Zoals dat gaat bij iemand die graag op de achtergrond blijft, waren er geen beelden van Abramovitsj bij diens ‘vredesmissie’. Veel heeft het niet geholpen, wat tot paniek lijkt te hebben geleid bij de op zeven na rijkste man van Engeland. Hij wil zijn Londense panden verkopen, daarbij profiterend van het getreuzel van Boris Johnson in de jacht op de Russische miljarden van de oligarchen.

Bij de laatste wedstrijd van het Roman Empire, woensdagavond, scandeerden Chelsea-fans de naam van hun omstreden eigenaar. ‘We’ve won it all’: klonk het onder meer. De reactie van de Luton Town-aanhang was even typerend als veelzeggend: ‘You bought it all.’