Na de flatbrand in Arnhem rijst de vraag: hoe onveilig zijn Nederlandse liften?

Storingsmonteur aan het werk in een defecte lift op het station in Arnhem. Beeld Luuk van der Lee / Hollandse Hoogte

1. Waardoor laaide het vuur op?

In de hal van het wooncomplex hadden bewoners een oude bank achtergelaten. Geïnteresseerden konden het meubel gratis overnemen. Het bankstel vloog in brand doordat er vuurwerk op was neergelegd en aangestoken, meldde de politie donderdag. De brand verspreidde een grote hoeveelheid giftige rook in het trappenhuis, die de slachtoffers in de aangrenzende lift waarschijnlijk inademden, waarop ze moeten zijn gestikt.

‘De rook die ontstaat als een bank in brand staat, is zeer giftig. Daar zit veel koolmonoxide bij. Dat verspreidt zich in een mum van tijd’, zegt René Hagen, brandpreventiespecialist bij Instituut Fysieke Veiligheid. ‘De rook heeft zich snel meester gemaakt van het trappenhuis. Wij hebben experimenten gedaan met bankstellen als aansteekbron en die rook kan zo de tiende verdieping bereiken.’

2. Zijn de liften in Nederland onveilig?

In Nederland staan 90- tot 95 duizend liften, waarvan de meeste zijn voorzien van een alarmeringsmogelijkheid bij opsluiting. Inzittenden kunnen daarmee contact maken met het liftbedrijf of de brandweer. Die alarmfunctie moet ook werken als de stroom is uitgeschakeld.

Het Liftintstituut controleert periodiek of de liften in Nederland aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Bij de laatste controle bleken er tweeduizend liften zonder certificaat te draaien. ‘We hebben wel de indruk dat het aantal daalt’, zegt Koos van Lindenberg. De twee liften in de Arnhemse flat Gelderseplein beschikken over een certificaat van goedkeuring.

De brand in Arnhem ziet Hagen als ‘een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Dat de slachtoffers omkwamen in de lift, komt volgens hem niet doordat de stroomtoevoer vanuit de stoppenkast werd doorgebrand. ‘Ik heb redenen te veronderstellen dat de stroom niet is uitgevallen.’

Ook Nico Scholten, onafhankelijk expert en overheidsadviseur over bouwregelgeving, wijst het bankstel aan als steen des aanstoots. ‘Dit gebouw voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften, behalve de bank in het trappenhuis’, zegt hij. ‘Die had er niet mogen staan. We adviseren flatbewoners bij brand om niet de lift, maar de trap te gebruiken. De slachtoffers waren bezoekers die waarschijnlijk niet wisten dat er een brand woedde in het voorportaal.’

Hagen: ‘Dit dramatische incident is niet systematisch. De enige les die we eruit kunnen trekken is dat flatbewoners geen brandbare materialen mogen achterlaten. Dan vallen alle brandpreventiemiddelen omver.’

3. Hoe moeten ouderen en minder validen vluchten bij brand?

‘In feite zijn die afhankelijk van omwonenden die te hulp schieten en de brandweer’, zegt Scholten. ‘Maar er ontstaat nu een discussie of deze situatie wenselijk is; er wonen namelijk steeds meer hulpbehoevende ouderen verspreid in wooncomplexen.’

Er bestaan wel zogeheten brandweerliften, die worden ingezet bij gebouwen waarvan de verdiepingsvloer hoger dan 20 meter is. Zo’n 5 procent van de liften in Nederland is een brandweerlift, vooral te vinden in zorginstellingen, ziekenhuizen en hoge wooncomplexen.

De recente uitvoering van de brandweerlift bevat een evacuatievoorziening in de vorm van vluchtladders in de liftschacht en een vluchtluik in het kooidak. Die is bedoeld voor de brandweer, die bedekkende kleding tegen de temperatuur en zuurstofmaskers tegen de rook dragen en speciaal getraind zijn voor deze situaties.

Het Liftinstituut pleit ervoor meer evacuatievoorzieningen te treffen bij liften, zodat minder zelfredzame personen kunnen vluchten bij brand. ‘Een brandwerend voorportaal om de lift heen, zodat vuur en rook bij de lift wegblijft, maar dat is een ingrijpende operatie voor de bestaande bouw’, aldus Van Lindenberg. ‘Gelukkig komt er een verplichting voor zo’n voorziening voor nieuwbouw, per 2021.’

4. Wat doet het kabinet aan brandveiligheid bij gebouwen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bezint zich op nieuwe regels om de vluchtmogelijkheden voor senioren en kwetsbaren in nog te bouwen wooncomplexen te verbeteren. Het kabinet is van plan die regels vanaf volgend jaar te laten gelden.

Ook heeft minister Kajsa Ollongren gemeenten opdracht gegeven om mogelijk brandgevaarlijke gevels te inventariseren. Aanleiding daarvoor was de brand in de Londense Grenfell-tower in 2017, waarbij 72 mensen omkwamen. Plaatsvervangend minister Raymond Knops liet de Tweede Kamer vorige maand weten dat 74 procent van de gemeenten is begonnen met die inventarisatie. De gemeenten brengen de potentieel brandgevaarlijke gebouwen in kaart, maar hoeven die uitkomsten niet te openbaren.

Emeritus hoogleraar Jos Lichtenberg deed op eigen initiatief onderzoek naar zijn gemeente, Eindhoven, en constateerde dat 35 gebouwen een groot risico lopen bij brand. ‘Als je naar heel Nederland kijkt, kom je op honderden, wellicht zelfs duizend gebouwen. Toch er is weinig politieke urgentie voor dit onderwerp. Brandrisico’s worden enorm onderschat’, zei hij in november tegen de Volkskrant.