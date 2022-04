Na de excuses van Kaag verandert er eigenlijk niets bij D66: de partij wil geen nieuw #MeToo-onderzoek

D66-leider Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt geven donderdag een toelichting op de affaire van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Beeld Arie Kievit

‘Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn.’ De spijtbetuiging van D66-leider Sigrid Kaag aan het #MeTooslachtoffer in haar partij was donderdag helder. Kaag verwijt zichzelf dat zij ‘te afstandelijk’ heeft gereageerd toen de vrouw haar tussen december 2020 en mei 2021 er viermaal van op de hoogte bracht dat partijprominent Frans van Drimmelen zich grensoverschrijdend jegens haar had gedragen. Zij werd niet door Kaag aangehoord, maar doorverwezen naar advocaten en onderzoekers. Kaag: ‘Uit menselijk oogpunt had ik anders moeten handelen. Dat spijt mij ten diepste en ik neem het mezelf kwalijk.’

Kaag reageerde donderdag voor het eerst op de verwijten uit eigen kring dat de D66-top al een jaar lang de conclusies achterhoudt van een vertrouwelijk onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen. In een publieksversie van datzelfde rapport ontbrak die conclusie. Twee weken lang weigerde Kaag hiervoor verantwoording af te leggen.

Tijdens de alsnog haastig georganiseerde persconferentie van donderdag bleek: het spijt Kaag hoe zaken zijn gelopen, maar meer dan excuses zit er niet in. Nieuw onderzoek naar deze specifieke affaire of de afhandeling van nog 19 andere binnengekomen klachten over onveiligheid in de partij, vindt D66 onnodig. Kaag vindt dat zij geloofwaardig verder kan, het partijbestuur ook.

Partijcultuur

Misschien was de verwachting van D66-leden donderdag ook niet dat Kaag of partijvoorzitter Victor Everhardt een groots gebaar zouden maken door af te treden. Maar enige reflectie op de vraag waarom een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag zes jaar lang tegen een muur is opgelopen in een partij die moreel leiderschap als verkiezingsthema had, was wel prettig geweest, vinden kritische leden.

‘Het is goed dat ze het boetekleed hebben aangetrokken, maar ik mis de wil om onderzoek te doen naar de reden waarom deze zaak al een jaar in de doofpot zit’, zegt Jelle Ages, een van de initiatiefnemers van een petitie over de kwestie. Die is door bijna 800 D66-leden ondertekend. ‘De oplossing zoekt D66 nu in het oproepen tot het melden van grensoverschrijdend gedrag. Maar het probleem zat hem nooit in het melden. Het probleem was dat de melding in dit geval nooit serieus is genomen en stelselmatig is weggestopt’, aldus Ages.

Dat op geen enkele manier door Kaag of Everhardt is gesproken over de dominante partijcultuur, die ertoe leidt dat D66 vooral bezig is met de eigen reputatie en niet met het transparant vertellen van de waarheid, vindt ook Daphnie Ploegstra een gemis. ‘Ik miste het verhaal hoe dit alles heeft kunnen gebeuren’, zegt zij. Ploegstra en Ages stellen al een jaar kritische vragen over de afhandeling van #MeTooklachten in de partij.

Het ‘resolute nee’ van partijvoorzitter Everhardt op de vraag of nieuw onderzoek nodig is, schiet hun eveneens in het verkeerde keelgat. ‘Daar zal zeker een motie over komen op de volgende ledenbijeenkomst of het congres’, zegt Ploegstra. Zij verwacht dat de positie van bestuursleden ter discussie zal staan.

Vingerwijzen

Kaags verweer over het niet ingrijpen toen zij eenmaal op de hoogte was, was vooral technisch van aard. Ze benadrukte dat ze het precaire, vertrouwelijke deel van het onderzoek niet had mógen inzien. Alleen het bestuur had dat recht. Sowieso was het bestuur de hoofdschuldige, vond Kaag. Ze zei, vorig jaar ten onrechte vertrouwd te hebben op het oordeel van het toenmalige partijbestuur dat de zaak goed was afgehandeld. ‘Ik werd gerustgesteld door het bestuur. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet ben blijven aandringen.’ Ook de huidige bestuursvoorzitter vindt dat zijn voorganger onvoldoende heeft ingegrepen.

Moeilijker kreeg Kaag het toen zij donderdag werd geconfronteerd met vragen over sms’jes van het slachtoffer, dat haar vorig jaar persoonlijk om hulp had gevraagd. Ook hier vluchtte Kaag in formaliteiten. Ja, het klopte dat zij het slachtoffer niet zelf te woord had gestaan ‘omdat er intensieve gesprekken liepen tussen advocaten van alle betrokkenen’. Nog steeds vindt Kaag dat zij daarin procedureel zorgvuldig heeft gehandeld. Het sms’je van 20 april 2021 kende Kaag overigens wel, aan het sms’je van 5 mei had de D66-leider ‘geen herinnering’. Later suggereerde ze dat het misschien verloren was gegaan omdat ze ‘een nieuwe telefoon had gekregen’.

Kaag heeft nooit overwogen af te treden vanwege de affaire, omdat ze het oordeel over haar functioneren niet alleen wil laten afhangen van ‘dit incident’. Haar partijleiderschap omvat meer dan de wijze waarop zij omgaat met slachtsoffers van grensoverschrijdend gedrag, vindt Kaag.

Met het slachtoffer hebben Kaag noch Everhardt afgelopen week contact gehad. Volgens de partijleider waren er ‘processen’ en ‘wegingen’ die dat verhinderden. Binnenkort hopen ze alsnog het slachtoffer te spreken. Dan zullen ze haar ook rechtstreeks vertellen dat het hun spijt. Maar het zal bij het slachtoffer, en de leden, nog wel even duren voor zij geloven dat het D66 nu echt om de slachtoffers gaat.