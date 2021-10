Na de beursgang van GitLab, een miljardenbedrijf zonder adres, heeft Nederland er een multimiljardair bij

Sytse Sijbrandij Beeld Io Cooman

Met het platform van GitLab kunnen ontwikkelaars op hetzelfde moment aan nieuwe software en apps werken en eenvoudig zien welke wijzigingen er zijn aangebracht. Het zijn niet de minsten die hiervan gebruikmaken: onder meer de bank Goldman Sachs en ruimtevaartorganisatie Nasa zijn klant. Na het beursdebuut van GitLab, aan de Nasdaq in New York, schoot de waarde van de aandelen met bijna 35 procent omhoog, waardoor de beurswaarde opliep tot meer dan 10 miljard euro. Het bedrijf zelf hield er zo’n 550 miljoen euro aan over.

De in Twente geboren Sytse Sijbrandij (42), die technische bedrijfskunde studeerde aan de universiteit van Twente en onder meer werkte voor een duikbotenfabrikant en het ministerie van Justitie, raakte in 2012 betrokken bij GitLab. Toen kwam hij in contact met de Oekraïner Dmitriy Zaporozhets, die een eerste versie van het digitale platform had gebouwd. Sijbrandij was onder de indruk en bouwde er een website voor.

De dienst bleek in trek, waarna GitLab een bedrijf werd met Sijbrandij aan het roer. In 2015 verkaste hij van Utrecht naar het Amerikaanse techwalhalla San Francisco en ging hij zich Sid noemen − dat rolt voor Engelstaligen wat soepeler over de tong dan Sytse.

‘Opeens ben ik participant in een wereld waarover ik eerst alleen van veraf de verhalen las’, zei hij over de verhuizing tegen de Volkskrant. In Silicon Valley zou hij drie maanden lang het bekende opleidingsprogramma voor start-ups Y Combinator volgen, waaruit eerder onder meer verhuursite Airbnb ontsproot. Dit programma was essentieel voor de toekomst van zijn bedrijf, vertelde hij.

Thuiswerkpionier

Geheel in stijl voor een bedrijf dat handelt in soepelere digitale samenwerking, heeft GitLab geen hoofdkantoor. Het internationale team van meer dan duizend medewerkers werkt volledig op afstand en ziet elkaar alleen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Een miljardenbedrijf zonder adres dus. Sijbrandij geldt als een van de prominentste thuiswerkpioniers, een evangelie dat hij al voor de pandemie predikte. Wat hem betreft werkt het alleen goed als het hele bedrijf op thuiswerken is ingericht; hij ziet weinig toekomst in half-halfvarianten, vertelde hij vorig jaar aan zakenblad Forbes.

De diensten van GitLab zijn deels gratis, maar wie het volledige pakket wil, moet betalen. De bereidheid daartoe is groot, blijkt wel uit de snel stijgende omzet. Die verdubbelde afgelopen jaar bijna ten opzichte van het jaar ervoor, tot ruim 130 miljoen euro. Desondanks is het bedrijf nog altijd verlieslatend, mede omdat het de meeste inkomsten opnieuw investeert − zoals gebruikelijk in de startfase van techbedrijven.

Of GitLab een lang leven beschoren is, hangt onder meer af van de concurrentiestrijd met het vergelijkbare GitHub. Dat werd drie jaar geleden voor meer dan 6 miljard euro overgenomen door Microsoft. In tegenstelling tot zijn concurrent moet het onafhankelijke GitLab het zien te rooien zonder steun van een techgigant.