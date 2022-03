Na de bedrijvenexodus volgen de bureaustoelen uit Rusland: ‘Ze zeiden: de schoonmaakster heeft de sleutel’

De vrachtwagen uit Rusland wordt geopend bij verhuisbedrijf Voerman in Den Haag. Beeld Marcel van den Bergh

Hij zal de eerste zijn om toe te geven dat het egoïstisch was. Maar toen Robert Jan Voerman hoorde over de inval in Oekraïne, was zijn eerste gedachte: ‘Dankjewel Poetin, 28 jaar naar de klote.’ De ceo van verhuisbedrijf Voerman bracht sinds de val van de Muur multinationals als Shell en ABN naar Rusland. Nu stromen van diezelfde bedrijven opnieuw de orders binnen. Dit keer om hun inboedel en die van hun medewerkers terug te verhuizen.

De haast om het land te verlaten is enorm, ziet Voerman, die via een Zoomverbinding in zijn Haagse kantoor in contact staat met Moskou. Daar staat de opslag van 6.900 vierkante meter tot de nok toe gevuld met honderden bureaustoelen van McDonald’s, hele benzinepompen en verhuisdozen van de expats die voor al die internationale bedrijven werken. ‘Veel buitenlanders zijn vertrokken nog voordat we een prijsafspraak konden maken’, zegt Voerman. ‘Ze zeiden: wij zijn weg, de schoonmaakster heeft de sleutel, sturen jullie de spullen na?’

Het tempo waarmee bedrijven de afgelopen weken hun vertrek uit Rusland aankondigden, verbaasde niet alleen Voerman. ‘Een exodus op zo’n grote schaal en zo snel had niemand verwacht’, zegt sanctiespecialist Maria Shagina van het Finse Instituut voor Internationale Betrekkingen. Wat begon bij de oliereuzen en techbedrijven, toch niet de eersten om te associëren met sociaal ondernemerschap, is inmiddels uitgegroeid tot een lijst van 450 deels of geheel vertrekkend bedrijven die een onderzoeksteam van Yale nauwgezet bijhoudt.

Exodus van jonge Russen

Waar bedrijven bij andere maatschappelijke vraagstukken, zoals Black Lives Matter, nog wegkwamen met een socialemediapost, leidt publieke druk (of in het geval van Nestlé: kritiek van de Oekraïense president zelf) er nu toe dat ze stemmen met hun voeten. ‘Dit conflict is ook van een hele andere orde’, zegt Shagina. ‘Je hebt een land dat een buurland binnenvalt, de beelden van burgers die worden gebombardeerd. Als je daarmee geassocieerd wordt, veroorzaakt dat enorme reputatieschade. Die kun je niet even afschrijven, die is langdurig.’

Veel buitenlandse bedrijven beloven weliswaar de lonen door te betalen of essentiële activiteiten voort te zetten, maar volgens Shagina staat vast dat hun vertrek de pijn van de sancties voor de Russische bevolking zal versterken. Niet alleen werken volgens een conservatieve schatting van Bloomberg zo’n 150 duizend Russen voor een van de vertrekkende bedrijven, ook de voedsel- en medicijnvoorziening komt in het gedrang – zaken die juist opzettelijk worden ontzien bij sancties.

Bovendien: de bedrijvenexodus heeft ook een andere exodus uit Rusland op gang gebracht: die van zo’n 200 duizend jonge, hoogopgeleide Russen. ‘Het komt erop neer dat Rusland teruggaat naar de jaren negentig. Met armoede en schaarste aan voedsel.’

Maar anders dan nu roken ondernemers als Voerman toen nog kansen in de voormalige Sovjet-Unie. Toen hij als jonge telg uit zijn familiebedrijf in 1990 in Moskou arriveerde, trof hij naar eigen zeggen ‘een speeltuin’. ‘Juist omdat er niets was, wist ik: hier kan alles.’ Hotelketens die in het land een vestiging wilden openen, moesten alles importeren: van balies tot bedden en het servies. Het gebeurde in de vrachtwagens van Voerman, zoals hij ook Unilever en Philips naar Rusland bracht en, andersom, het hoofdkantoor van Gazprom naar Nederland.

Beroep op de creativiteit

Op het hoogtepunt mocht hij zelfs met tien vrachtwagens de olympische fakkelestafette van 65 duizend kilometer van Athene naar Sotsji begeleiden. ‘Het was de langste route die die vlam ooit heeft afgelegd’, glimlacht Voerman. ‘We moesten heel Rusland door met het idee dat in elke regio een sporter zou klaarstaan om de fakkel over te nemen, maar dat bleek niet overal het geval. Uiteindelijk hebben onze chauffeurs zo’n olympisch tenue aangetrokken en een deel van de route gelopen.’ Het is volgens Voerman tekenend voor zakendoen in Rusland: dat was altijd al improviseren.

En nu wordt wederom een beroep gedaan op de creativiteit van de ondernemer en zijn collega Dennis van Diemen in Moskou. Zij moeten de dozen met ‘books’ en ‘kitchenware’ vanuit Rusland naar Den Haag zien te krijgen. En dat is geen sinecure. ‘De Oekraïners waren dé chauffeurs de laatste jaren, maar zij zitten nu in het leger’, zegt Voerman. ‘En de Russen vinden het toch wel spannend om met een Russisch kenteken in de EU te rijden.’

Uiteindelijk lukt het Voerman toch: een noodlijdend Russisch staatsbedrijf blijkt het wel aan te durven chauffeurs aan Voerman uit te lenen. Na een reis van een week, via Minsk, de Baltische staten en Polen, komt de eerste bestuurder aan in Den Haag. Veel tijd om uit te rusten is er niet: vanavond rijdt hij met een nieuwe lading terug naar Rusland. Dit keer met de spullen van Russen die terugkeren.

Wat Voerman vooral pijn doet, is dat dit waarschijnlijk zijn laatste wapenfeit in Rusland zal zijn. Tenzij er een regimeverandering komt, verwacht hij niet dat internationale bedrijven hun activiteiten snel zullen hervatten. Van een creditcardmaatschappij heeft hij al opdracht gekregen de hele boedel in de vuilcontainer te gooien. Het betekent afscheid van 20 procent omzet, maar belangrijker: 23 medewerkers en 28 jaar levenswerk. ‘We hebben het licht in Rusland aan gedaan en nu moeten we het ook weer uitdoen.’