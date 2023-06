Na dambreuk moeten Oekraïners op hun dak wachten op hulp: ‘De evacuatie komt maar niet’

Overstroming in Cherson na de vernietiging van de Nova Kachovkadam. Beeld Libkos / AP

‘Tsvetotsjnajastraat 22. Water al tot aan de borst, vrouw van meer dan 100 kilo, kan dak niet opklimmen!’

‘Kirovstraat 45B, gepensioneerden, horen en lopen slecht, zitten op het dak.’

Duizenden Oekraïners in de provincie Cherson proberen hun woningen te ontvluchten sinds de vernietiging van de Nova Kachovkadam op dinsdag. Maar velen zitten vast en smeken om hulp, zo blijkt uit ooggetuigenverslagen en noodkreten op sociale media.

29 dorpen aan weerszijden van de rivier Dnipro zijn geheel of gedeeltelijk overstroomd door de dambreuk, stelden de Oekraïense autoriteiten woensdag. Het waterpeil steeg in sommige overstroomde dorpen tot ruim 5 meter. Dat is hoog genoeg om de vele laagbouw langs de rivier onder water te zetten. In video’s is te zien hoe volledige huizen worden meegesleurd door de stroom.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Wanhopige oproepen

Volgens de Russische nieuwssite Mediazona heerst er in veel plaatsen op de door Rusland bezette oever paniek. De oostoever ligt lager dan de westoever en is daardoor zwaarder geraakt. In plaatselijke chatgroepen klinken wanhopige oproepen van mensen die door het snel gestegen water zijn komen vast te zitten in hun huizen, en dringend op zoek zijn naar vrijwilligers met boten die hen kunnen redden.

Medewerkers van MTsjS, het Russische ministerie voor Noodtoestanden, kunnen de situatie niet aan. Sommige mensen zitten op de daken te wachten op hulp.

Reddingswerkers sturen een bootje met inwoners van Cherson door de straten van de stad. Beeld Libkos / AP

‘Wij wenden ons tot alle mogelijke vrijwilligers’, schrijft een inwoner van Olesjki, een stad van ongeveer 25 duizend inwoners die vrijwel geheel onder water staat. ‘De grootouders van een klasgenoot zitten op zolder, met hun twee honden en een kat. Twee bejaarden op een zolder. Help hen als u kunt. Als u geld nodig heeft, kunnen wij betalen. Het belangrijkste is om die oudjes en hun dieren weg te halen.’

Een andere inwoner zegt tegen de Russische nieuwssite Vjorstka: ‘We hebben om evacuatie gevraagd, maar die komt maar niet.’ De vrouw zit op een bovenverdieping met negen buren, onder wie iemand die blind is en iemand die gehandicapt is. ‘Het duurt niet lang meer voordat we op het dak zitten. De begane grond staat al onder water en de eerste verdieping bijna ook.’

Er wonen veel ouderen in de dorpen langs de rivier, die vaak te zwak zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. ‘Ik weet niet hoe het met hen afloopt’, zegt een vrijwillig hulpverlener tegen Vjorstka. ‘We zoeken mensen die in staat zijn om te roeien.’

Inwoners van Cherson na de evacuatie uit een overstroomd gebied. Beeld Vladyslav Musiienko / Reuters

Meegesleepte mijnen

Volgens Vladimir Saldo, de door Moskou benoemde gouverneur van het bezette deel van de regio Cherson, zijn ook tal van velden waar de Russen mijnen hebben gelegd onder water komen te staan. De Oekraïense autoriteiten waarschuwden de bevolking dat mijnen mogelijk zijn meegesleept door het water en in bewoonde delen van het gebied terecht zijn gekomen.

‘Wees extreem voorzichtig, denk aan de veiligheidsregels voor mijnen! Benader explosieve objecten niet en raak ze in geen geval aan’, aldus de nooddiensten op sociale media.

Op de westoever hebben de Oekraïense autoriteiten inmiddels ruim 1.700 mensen geëvacueerd, onder meer uit lager gelegen delen van de stad Cherson. De evacuatie verliep moeizaam doordat de hulpdiensten en vrijwilligers hun werk moesten doen onder beschietingen van de Russen. Bij die beschietingen werd woensdag een burger gedood, zei de gouverneur van Cherson. Duizenden mensen moeten hun woning nog verlaten.

Nieuwe klap voor landbouw

Het waterpeil heeft zijn maximale hoogte bereikt en zal de komende dagen zakken, zo verwachten de lokale autoriteiten. De stroming van de rivier blijft echter verwoestingen aanrichten.

De Oekraïense landbouw krijgt een nieuwe klap door de overstroming van tienduizenden hectare aan akkers. Watervoorzieningen werken niet meer op tal van plekken in Cherson en omliggende provincies. President Zelensky zei woensdag dat honderdduizenden mensen zijn afgesloten van het waternet. De rivier zelf is volgens het ministerie van Volksgezondheid zwaar vervuild met chemicaliën uit overstroomde fabrieken. Bij de stad Cherson overstroomde een deel van de haven en een industriegebied.

Ook de natuur langs de rivier wordt geraakt. Volgens een door Rusland benoemde burgemeester van de bezette stad Nova Kachovka zijn er op de oostoever duizenden dieren omgekomen door de overstroming van een natuurgebied. In het gebied ten noorden van de vernietigde dam zorgt een snel zakkend waterpeil voor problemen. Zelensky’s stafchef Andri Jermak verspreidde woensdag een video van duizenden spartelende vissen op een stuk drooggevallen stuwmeer.