Na Brusselse goedkeuring wachten Van Nieuwenhuizen nog vele obstakels voor ze Lelystad Airport kan openen

Lelystad Airport. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ingewijden zeggen dat de Commissie eind deze maand officieel instemt met het herverdelingsplan. De lidstaten zijn al akkoord gegaan. Daarmee komt de opening van het vliegveld weer een stap dichterbij. De Commissie schoot eerdere voorstellen van het kabinet af, maar gaat nu akkoord met afgezwakte voorwaarden, zoals een voorrangsregeling voor luchtvaartmaatschappijen die Schiphol willen verruilen voor Lelystad, maar hiertoe niet gedwongen kunnen worden.

Het kabinet wil ruimte maken voor meer zakelijke en intercontinentale overstapvluchten vanuit Amsterdam, door een deel van de vakantievluchten naar Lelystad te verplaatsen. De luchtvaartmaatschappijen mogen zelf bepalen waar ze heen vliegen, een lijst met voorgeschreven bestemmingen is in het getouwtrek tussen Brussel en Den Haag gesneuveld. Ook mogen vakantievliegers hun start- en vertrektijden, zogeheten slots, inwisselen voor een overstapvlucht op Schiphol. Het verdeelplan geldt voor 25 duizend vluchten.

De voorwaarden kunnen op goedkeuring uit Brussel rekenen, maar de Commissie stelt uitdrukkelijk dat het kabinet luchtvaartmaatschappijen niet kan dwingen die overstap te maken. Het Europese mededingingsrecht bepaalt dat alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde behandeling moeten krijgen. Een door de politiek gedwongen verhuizing, zoals Van Nieuwenhuizen eerder beoogde, werkt volgens de Commissie marktverstorend.

Zo oordeelde Brussel aanvankelijk dat het kabinetsplan van Lelystad Airport een onbereikbare haven maakt voor vliegmaatschappijen die niet op Schiphol zijn gevestigd. Het ongelijke speelveld dat het kabinet daarmee creëert, was de belangrijkste reden voor de Commissie om eerdere voorstellen naar de prullenbak te verwijzen.

Twijfel

Met een voorrangsregeling hoopt het kabinet Lelystad aantrekkelijker te maken voor aanbieders van commerciële vakantievluchten, al is het nog maar de vraag of die zitten te wachten op een nieuw onderkomen. De luchtvaartorganisaties TUI en EasyJet gaven al te kennen Schiphol niet te willen verlaten. Van de vakantievliegers heeft vooralsnog alleen Transavia groen licht gegeven om uit te wijken naar Flevoland.

De handreiking van Brussel is een belangrijke stap voor Van Nieuwenhuizen, maar de opening van Lelystad Airport is nog lang niet in kannen en kruiken. Het kabinet is verdeeld en ook kan een uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot de opening nog dwarsbomen.

De luchthaven splijt zowel de Tweede Kamer als de coalitie. De VVD werpt zich als enige kabinetspartij op als overtuigd pleitbezorger van het vliegveld, D66 en ChristenUnie zijn kritischer en eisen dat Lelystad enkel vluchten uit Amsterdam overneemt en geen nieuwe toetreders accepteert.

Maar die constructie geeft organisaties op Schiphol exclusieve toegang tot Lelystad en dat gaat ten koste van vliegmaatschappijen buiten Amsterdam, redeneert de Commissie. Daarom kan VVD-minister Van Nieuwenhuizen haar coalitiepartners niet tegemoetkomen en staat het ook niet in het ‘verdeelplan’ dat nu is goedgekeurd in Brussel.

Ook buiten Den Haag groeit het verzet tegen de luchthaven, in de vorm van burgercollectieven in Gelderland en Overijssel. De tegenstanders klampen zich vast aan de Kamermeerderheid (inclusief CDA, D66 en ChristenUnie) die in december tegen ‘autonome groei’ van Lelystad Airport stemde.