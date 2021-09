Na Brexit vooral veel minder medicijnen, groente en fruit uit Verenigd Koninkrijk geïmporteerd

Vrachtwagens bij Dover wachten op de ferry naar het Europese vasteland. Beeld EPA

In absolute cijfers steeg de importwaarde van goederen vanaf de andere kant van het Kanaal wel. In de eerste zes maanden van dit jaar lag die op 11,3 miljard euro, 14 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. De totale goederenimport van Nederland nam over de twee periodes met 17 procent toe.

Volgens het CBS is het moeilijk om één hoofdoorzaak voor de veranderingen in de importcijfers aan te wijzen. Daarvoor is in de tussenliggende tijd te veel veranderd. Niet alleen brak de coronapandemie uit, op de eerste dag van dit jaar werd ook een nieuw handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van kracht. Daarin was weliswaar vastgelegd dat Britse bedrijven ongehinderd naar de EU konden blijven exporteren, maar de Brexitdeal veranderde wel de koers van de handelsstromen.

Zo gaan volgens het CBS in Azië geproduceerde goederen als computers en kleding niet langer via Nederland, maar rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg daarvan moest Nederland meer van deze goederen uit het VK laten komen: de import van (medische) instrumenten en apparaten steeg bijvoorbeeld met 210 miljoen euro, die van kunststof met 179 miljoen euro.

Ook de schommelende prijzen van olie en gas hadden effect. Terwijl Nederland in het eerste halfjaar van 2021 in volume 9 procent minder ruwe aardolie uit het Verenigd Koninkrijk importeerde dan een jaar eerder, lag de waarde van die import 113 miljoen euro hoger – puur het gevolg van hogere inkoopprijzen. Het importaandeel van olie en gas daalde van 41 naar 29 procent.

Verder importeerde Nederland 58 procent minder geneesmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk, omgerekend 361 miljoen euro. Andere grote dalers waren chips en halfgeleiders (59 procent) en van snelle levering afhankelijke producten als groenten, fruit en vlees (61 procent).

Samen lieten de 27 lidstaten van de Europese Unie voor 54 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk overkomen, 21 procent minder dan een jaar eerder.