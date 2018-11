Na Boris stapt ook zijn broer Jo vanwege Brexit uit Britse regering

Jo Johnson, de jongere broer van Boris, is vrijdagmiddag onverwacht uit de Britse regering gestapt. Hij kan niet leven met de ‘verschrikkelijke’ Brexit-deal die premier Theresa May voor ogen staat en wil dat de Britse kiezers zich via een nieuw referendum nogmaals kunnen uitspreken over de Brexit. De eurogezinde Johnson was staatssecretaris van Transport. Hij kreeg steun van Boris, die ook tegen Mays deal is, maar dan om andere redenen.

Jo Johnson Beeld EPA

In een videoboodschap liet de 46-jarige Jo Johnson weinig heel van Mays Brexitbeleid. De deal waaraan May dag en nacht werkt, is volgens hem zowel ‘onacceptabel’ als ‘onhoudbaar’ voor een ‘een trotse natie als de onze’. Volgens hem verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie om zich vervolgens geheel aan de Europese regels te onderwerpen. In een blog noemde hij Mays beleid ‘een grote fout’ en ‘een staaltje van staatkundig geblunder zoals we dat niet meer hebben meegemaakt sinds de Suez-crisis’.

Johnson is de zesde bewindsman die wegens de Brexit is opgestapt en de tweede die dat doet vanuit een Remain-perspectief. Er zijn inmiddels tien prominente Conservatieve Lagerhuisleden die een tweede referendum wenselijk achten. Johnsons aftreden maakt duidelijk hoe moeilijk het voor May zal zijn om haar Brexit – bijgenaamd Brino (Brexit In Name Only) – door haar kabinet te krijgen, en daarna door het parlement. Volgens Johnson hebben Lagerhuisleden de keuze tussen ‘horigheid en chaos’.

‘Chuck Chequers’

Een woordvoerder van May reageerde met een korte verklaring. ‘Het referendum in 2016 was de grootste democratische exercitie in de geschiedenis van het land. Onder geen beding zullen we een tweede referendum houden. De premier dankt Jo Johnson voor zijn werk binnen de regering.’ Oppositieleider Jeremy Corbyn liet niet van zich horen. Stanley Johnson, de vader van de broers, stelde dat Boris en Jo het over één ding in ieder geval eens zijn: dat Mays deal de prullenmand in moet, oftewel ‘Chuck Chequers’ .

Komende dagen zal May haar voorstel bekend maken.

Het Verenigd Koninkrijk zal uit de EU stappen, maar binnen een douaneunie blijven zolang het Ierse grensprobleem niet is opgelost. Het land zal een eigen immigratie- en landbouwbeleid kunnen voeren, en misschien ook een eigen visserijbeleid, al zou de EU eisen dat Europese vissers in Britse wateren kunnen blijven vissen. Omdat de Britten zich zullen houden aan EU-regels, zal het afsluiten van handelsverdragen met derde landen vrijwel onmogelijk worden.

Brexiteers zien dit als het slechtste van alle opties, en Remainers blijkbaar ook.