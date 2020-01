Na boerenprotest wil Den Haag weten: wie zit er op die trekker?

Een boerenprotest op de A12. Beeld ANP

De boeren die vorig jaar de snelweg blokkeerden kwamen daar nog mee weg, maar kunnen bij toekomstige protesten wel op een bekeuring rekenen. Den Haag haalt de boeren en hun trekkers uit de anonimiteit.

En verder: haalt CDA-terriër Omtzigt weer het nieuws in Malta en vervolmaakt minister Bijleveld de emancipatie van vrouwen in de krijgsmacht.

STEMMING VAN DE DAG

Trekker uit de anonimiteit

De kracht van de boerenprotesten van vorig jaar zat niet alleen in de pk's van de tractoren, maar ook in hun ongrijpbaarheid. Voor trekkers geldt geen kentekenplicht, waardoor de eigenaren niet makkelijk zijn na te trekken. Zelfs met de massale politie-inzet was het ondoenlijk om alle protesterende boeren te bekeuren voor het blokkeren van de snelwegen.

Aan die vrijstelling komt nu een einde. De Tweede Kamer stemt hoogstwaarschijnlijk voor het invoeren van een kentekenplicht voor trekkers, nadat vandaag bleek dat ook de VVD voorstander is. Eerder vreesden de liberalen nog dat de boeren op te hoge kosten zouden worden gejaagd. Als later ook de Eerste Kamer akkoord gaat, moeten tractoren ‘gewoon’ een kenteken dragen. De boeren krijgen overigens ruim de tijd om dat te regelen: pas vanaf 2025 moet de plicht ingaan.

Daarmee lost de Kamer een wens in van de politie, die makkelijker kan handhaven, en van Brussel, dat Nederland in gebreke stelde omdat het met de vrijstelling niet voldoet aan Europese richtlijnen. De boeren krijgen er wel wat voor terug: zij mogen straks de 40 kilometer per uur aantikken. Dat is nu nog 25 kilometer. Voor ieder wat wils dus.

OMTZIGT EN MALTA

Strijd op Wikipedia

Pieter Omtzigt.

Niet alleen in Nederland is Pieter Omtzigt een luis in de pels voor de macht (neem de toeslagaffaire), ook op Malta zijn sommige politici hem liever kwijt dan rijk. Al jaren heeft het CDA-Kamerlid zich vastgebeten in de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Een autobom maakte in 2017 een einde aan het leven van de vrouw die talloze verhalen schreef over de corruptie op het eiland.

Omtzigt maakte van het achterhalen van de waarheid over haar dood een erezaak. Mede dankzij zijn inspanningen werd de druk op de Maltese premier Muscat uiteindelijk zo groot dat hij deze maand opstapte. Reden voor Muscats regering om Omtzigt hard aan te vallen, met als munitie een pijnlijke episode in de carrière van de CDA’er: zijn omgang met een getuige in de MH17-zaak.

Op zijn Wikipedia-pagina schreef een (naar nu blijkt) adviseur op het Maltese ministerie van onderwijs zelfs dat Omtzigt de Russen betaalde voor valse informatie. Vandaag maakte de nieuwe onderwijsminister van Malta bekend dat de verantwoordelijke op straat is gezet. Omtzigt kennende is de kous daarmee nog niet af: dat is pas zo als de moord op Caruana Galizia is opgelost.

TERUGBLIK OP HET DEBAT

Hoofdrol voor Ruttes tranen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën en Premier Rutte.

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer met minister Hoekstra over de broodnodige reorganisatie van de Belastingdienst. Of beter gezegd: daar had het debat volgens de Kameragenda over moeten gaan.

Zoals dat vaker gaat in de Tweede Kamer, verdween het eigenlijke debatonderwerp naar de achtergrond ten faveure van de waan van de dag, zag verslaggever Yvonne Hofs. In dit geval waren dat de tranen van de premier: de hartverscheurende verhalen van de gedupeerde kinderopvangtoeslagouders waren hem maandagmiddag even te veel geworden.

Rutte zat gisteren ook in Vak K en de Kamer greep die kans meteen aan om de premier op zijn waterlanders aan te spreken. Als Rutte het echt zo erg vindt, waarom komt hij dan niet nu, vandaag nog, met een oplossing? En zo ontaardde het beoogde inhoudelijke debat over de organisatie van de fiscus in de zoveelste woordenstrijd over de toeslagenaffaire.

Veel wijzer werd de Kamer daar niet van: het wachten is nog steeds op het tweede rapport van de commissie-Donner. De oud-minister moet eerst uitvogelen welke ouders recht hebben op welke compensatie, pas daarna kan er geld worden uitgekeerd. Donners tweede rapport is al diverse keren uitgesteld en wordt nu begin februari verwacht.

EN DAN DIT NOG

Ollongren knapt op

Goed nieuw voor Kajsa Ollongren. De medicijnen die zij gebruikt voor de complicaties van een operatie aan de bijholtes slaan goed aan, waardoor de D66-minister voor maart waarschijnlijk weer terugkomt. Het kan ook dat Ollongren nog eerder begint, maar dan wel met een uitgekleed takenpakket.

Wanneer haar partijgenoot Rens Raemakers zich weer op het Binnenhof meldt is nog onduidelijk. De vervanger van het met een burn-out kampende Kamerlid is Marijke van Beukering - Huijbrechts (48), tussen 2006 en 2017 wethouder in IJsselstein. Zij is vandaag ingezworen.

Welkom, @Marijke_vB van Beukering! 💐 Ze werd zojuist geïnstalleerd als Kamerlid (met oa Jeugdzorg in haar portefeuille) en tijdelijke vervanger van Rens Raemakers. https://t.co/jgKCBQWrTw pic.twitter.com/YfKugT0zzV — D66 (@D66) 22 januari 2020

Vrouwen kopje onder

De emancipatie van vrouwen in de krijgsmacht is (op papier althans) compleet. Met plezier deelde defensieminister Ank Bijleveld vandaag mee dat vrouwen per direct zijn toegelaten op onderzeeboten. Daarmee staan alle functies in de krijgsmacht voor hen open.

En nu maar hopen dat de ‘erotische spanning’ in de duikboten niet te hoog oploopt, zoals een PvdA-Kamerlid in 2005 na een weekje onderwaterstage waarschuwde. ‘Die mannen zitten wel twee maanden onder zee.’

De Koninklijke Marine laat per direct vrouwen toe op de onderzeeboten! Uit een proef is gebleken dat het prima kan. Daarmee staan nu alle functies bij de krijgsmacht open voor vrouwen. Gefeliciteerd @kon_marine! https://t.co/uz2WMLlIC2 @AdmiraalKramer pic.twitter.com/dkUWR5dvKT — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) 22 januari 2020

