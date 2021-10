Na bijna twaalf jaar schiet Zuid-Korea raket Nuri de lucht in, maar de ruimte wordt nog niet bereikt

Beeld Reuters

Met het afschieten van de raket zet het Aziatische land een belangrijke stap in het verwezenlijken van zijn ambities in de ruimte, die in de afgelopen decennia moeizaam tot bloei kwamen. Zuid-Korea heeft tot 2027 nog vijf lanceringen gepland staan met Nuri, om de kwaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Dat moet ertoe leiden dat nog voor 2030 een Koreaanse sonde naar de maan wordt geschoten.

Minstens zo belangrijk is dat Zuid-Korea eindelijk een evenknie tegenover het ruimteprogramma van de noorderburen kan stellen. Dat de technologische grootmacht lang niet daartoe in staat was, werd in Seoul als een blamage ervaren. Bovendien zou een satelliet in de ruimte spionagemogelijkheden bieden. Daarvoor is Zuid-Korea nu nog afhankelijk van de Verenigde Staten. Het land ontkent dat het Nuri-programma – Koreaans voor ‘wereld’ – dat doel dient.

Twee eerdere pogingen om een Zuid-Koreaanse raket naar de ruimte te schieten mislukten. De draagraket die in 2013 vanuit het land wel de ruimte bereikte, was gemaakt met Russische technologie.

President Moon Jae-in zei na afloop van de test dat Nuri alle stappen na de lancering succesvol doorliep, maar uiteindelijk niet de ‘dummiesatelliet’ in de baan rond de aarde kreeg. Dat was het doel van de missie, en een succes dat Noord-Korea in 2012 behaalde. Desondanks liet Moon zich na afloop tevreden uit over de test. ‘Ik ben er heel trots op.’

Het Korea Aerospace Research Institute (KARI) drukte vooraf al de verwachtingen door te stellen dat slechts dertig procent van de ruimtevaartuigen volledig functioneert bij de eerste poging. Op 19 mei 2022 staat de volgende lancering met Nuri gepland. Volgens de planning draagt de raket dan een echte satelliet.