Na bijna 50 jaar ruziën bereiken Denemarken en Canada een akkoord over onbewoond eilandje

De bemanning van het Deense oorlogsschip Vedderen voert op 13 augustus 2002 een ceremonie uit voor het hijsen van de vlag op het onbewoonde eiland Hans. Beeld AP

Het eilandje Hans ligt tussen het Canadese eiland Ellesmere en Groenland in, dat tot het Koninkrijk Denemarken behoort. Om precies te zijn ligt het 18 kilometer van beide kusten af. Waarom beide landen het zo graag wilden hebben is een raadsel. Hans ligt ver van de bewoonde wereld en heeft geen natuurlijke grondstoffen. Mensen die er zijn geweest omschrijven het als een bevroren rots.

De naamgever is de Groenlandse ontdekkingsreiziger Hans Hendrik, die in 1853 deel uitmaakte van de eerste expeditie naar het eiland. Zonder het van elkaar te weten maakten Canada en Groenland lange tijd beide aanspraak op de rots. Pas in 1973 kwam de aap uit de mouw toen de officiële internationale grenzen werden getrokken. De landen wisten de 35 kilometer brede zeearm te verdelen, maar onderhandelingen leidden niet tot een akkoord over Hans.

In de loop der jaren kreeg het territoriale conflict de bijnaam ‘whisky-oorlog’, omdat het op een eigenaardige wijze werd uitgevochten. Canadezen en Denen brachten het eiland regelmatig een bezoek om een vlag te planten en de vlag van het andere land weg te halen. De Canadezen lieten daarbij vaak een fles lokale whisky achter, die door hun rivalen weer werd vervangen door flessen Deense schnaps. Ook ministers van beide regeringen hebben Hans per helikopter bezocht om het eiland te claimen.

‘Vriendelijkste oorlog’

‘Het was de vriendelijkste van alle oorlogen’, zei Mélanie Joly, de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag. ‘Maar wanneer je kijkt naar wat er zich in op dit moment in de wereld afspeelt, in het bijzonder sinds de Russische invasie in Oekraïne, wilden we echt nieuwe energie steken in het vinden van een oplossing.’ Beide buitenlandministers benadrukten het contrast tussen deze vreedzame en pragmatische oplossing en de gewelddadige wijze waarop Rusland in Oekraïne zijn territoriale claims verdedigt.

Volgens Joly was de noodzaak van gesprekken met de Inuit, die leven in de omgeving van het eiland dat zij Tartupaluk noemen, een van de redenen dat het lang duurde om tot een akkoord te komen. Analisten suggereren dat de regeringen het conflict expres lieten voortslepen omdat het goed was voor de nationalistische gevoelens, terwijl er geen echte risico’s speelden.

De overeenkomst moet nog worden getekend door beide parlementen, maar dan is de langdurige impasse officieel opgelost. Het eiland wordt niet exact door midden gedeeld. Ongeveer 60 procent van Hans behoort binnenkort tot Denemarken en 40 procent van de rots wordt Canadees. Om het akkoord te bezegelen zullen de twee ministers nog een laatste keer flessen drank uitwisselen.