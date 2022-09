Na Bidens uitspraken is de vraag niet langer óf de VS aan de zijde van Taiwan zullen vechten, maar hoe

November 2021, een virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Beeld AP

Zo duidelijk als in een zondagavond uitgezonden interview met de Amerikaanse televisiezender CBS was Joe Biden niet eerder: Amerikaanse troepen zullen Taiwan verdedigen bij ‘een ongekende Chinese aanval’. Biden heeft eerder gezegd Taiwan bij te staan, maar hoe precies liet de Amerikaanse president altijd in het midden.

Nu is duidelijk dat Biden niet alleen doelt op de Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan of verbale steun van Amerikaanse politici die regelmatig hun gezicht in Taiwan laten zien. De president is bereid Amerikaanse militairen in te zetten. Beijing reageerde maandag fel. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Biden de Amerikaanse belofte geen steun aan een onafhankelijk Taiwan te geven, verbreekt.

Uitglijder uitgesloten

De eerste keer leek Biden zich te verspreken, maar nu hij zondag voor de vierde keer zei Taiwan militair bij te staan, is een uitglijder uitgesloten. Het afgelopen jaar is een nieuw patroon ontstaan, waarbij Biden in interviews de voorheen gebruikelijke strategische ambiguïteit op de helling zet. Daarna krabbelen zijn woordvoerders terug door te zeggen dat het Amerikaanse Taiwan-beleid niet is veranderd.

Bidens geknabbel aan de strategische ambiguïteit schept verwarring, bijvoorbeeld of Washington via een verdrag verplicht is Taiwan te helpen. Dat is niet zo, want de Taiwan Relations Act uit 1979, die de informele relaties tussen de VS en het eiland regelt sinds Washington diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China aanknoopte, voorziet slechts in de verplichting Taiwan militair uit te rusten om een Chinese aanval af te slaan.

Ook weet niemand of Biden bedoelt dat Amerikaanse soldaten daadwerkelijk op het eiland gaan vechten, want ‘verdedigen’ kan ook betekenen dat de VS op afstand, bijvoorbeeld vanaf militaire basissen in Japan, Taiwan helpen met bijvoorbeeld bombardementsvluchten of brandstof- en munitieopslag.

Wel duidelijk is dat de Amerikaanse strategische ambiguïteit heeft plaatsgemaakt voor strategische verwarring, die herinnert aan de madman-theorie van wijlen president Richard Nixon. Tijdens de Vietnamoorlog in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wilde Nixon de Chinese regering doen geloven gek genoeg te zijn om atoomwapens te gebruiken, als Beijing Chinese troepen zou inzetten om mee te vechten met de Vietnamese communisten tegen de VS.

Harde lijn Xi

Decennialang zorgde strategische dubbelzinnigheid inzake Taiwan dat China zich inhield uit onzekerheid over de Amerikaanse reactie. Dat Taiwan wordt ‘herenigd’, bleef echter voor alle Chinese partijleiders een onwrikbaar principe. De huidige Chinese leider Xi Jinping, die op het punt staat zich van een derde termijn voor onbepaalde tijd te verzekeren, kan moeilijk om de ‘historische taak’ heen Taiwan onder Chinees bestuur te brengen. Xi spiegelt zijn volk immers ‘verwezenlijking van de Chinese droom’ voor, compleet met wat Beijing ‘de bevrijding van Taiwan’ noemt.

Mede door Xi’s hardere lijn is in Washington de afgelopen jaren consensus gegroeid over de noodzaak steviger tegen China op te treden. Van deze omslag profiteert Taiwan door westerse regeringen om meer internationale steun te vragen, in de wetenschap dat Europese en Aziatische democratieën pas een stap in die richting durven te maken nadat Washington het voortouw neemt. Zeker Aziatische bondgenoten van de VS zijn beducht voor Chinese represailles.

Het officiële Taiwan-beleid van de VS is een vreedzame oplossing en Taiwanese pogingen de onafhankelijkheid uit te roepen krijgen geen Amerikaanse steun. Tussen formele onafhankelijkheid en de huidige status van Taiwan, dat zich gedraagt als een onafhankelijk land, zit een groot grijs gebied. Daar maken zowel Taiwanese als Amerikaanse politici gebruik van om steeds kleine stapjes op te schuiven naar een nieuwe positie die niet draait om de oude, door Beijing voorgeschreven taboes inzake Taiwan. Maar ook China is bereid tot escalatie, zoals Beijing demonstreerde met militaire oefeningen na een omstreden bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan.