Na beschietingen ligt kerncentrale bij Zaporizja nu helemaal stil

De kerncentrale bij Zaporizja. Beeld REUTERS

De beslissing om de hele centrale stil te leggen is genomen na nieuwe beschietingen. Granaat- en raketinslagen hadden al alle vier de hoofdkabels van de centrale vernield, waardoor alleen nog stroom via een reservekabel aan het net werd geleverd. Vijf van de zes reactoren waren om die reden al eerder uitgeschakeld.

De sluiting van de zesde en laatste reactor werd zondag bekendgemaakt door het stroombedrijf Energoatom. Het internationaal Atoomagentschap IAEA, dat twee waarnemers in de centrale heeft, had op basis van hun informatie vrijdag al gewaarschuwd dat deze sluiting eraan kwam. IAEA-directeur Rafael Grossi zei dat Energoatom er door de aanhoudende beschietingen niet meer op vertrouwde dat de stroomvoorziening, die al herhaaldelijk was gerepareerd, nog een keer hersteld zou kunnen worden.

De Zaporizja-centrale is nu voor zijn koeling en veiligheid volledig afhankelijk van dieselgeneratoren. De kerncentrale kan niet meer worden opgestart zonder stroom van buitenaf. De stroomvoorziening moet daarvoor echter worden hersteld en betrouwbaar zijn. Dat is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. ‘We hebben gezien dat als de stroomvoorziening is gerepareerd, die meteen weer wordt beschadigd’, waarschuwde Grossi. ‘Dit is onacceptabel.’

Vrijdag werd de stroomvoorziening van de stad Enerhodar, waar de technici wonen die de centrale bedienen, vernield. De stad met ruim 50.000 inwoners ligt pal naast de kerncentrale en zit nu zonder stroom, zonder water en zonder riolering. De Oekraïense autoriteiten hebben de bevolking aangeraden het gebied te verlaten.