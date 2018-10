Na benoeming Kavanaugh vraagt progressief Amerika zich af: Hoelang houdt ‘rockster-rechter’ Ginsburg het uit?

Nu president Trump erin geslaagd is de benoeming van Brett Kavanaugh door de Senaat te drukken – de tweede keer al dat hij een conservatieve rechter in het Hooggerechtshof kon aanstellen – beginnen zijn tegenstanders zich zorgen te maken over hoelang de liberale Ruth Bader Ginsburg het zal uithouden.

Liberale rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg Foto AP

‘Ze is niet helemaal goed bij haar hoofd - aftreden!’, viel Donald Trump twee jaar geleden op Twitter uit tegen Ruth Bader Ginsburg, een van de liberale rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Volgens hem had ze de reputatie van het Hof bezoedeld door hem een ‘nepfiguur’ te noemen die ze zich niet kon voorstellen als president.

Ginsburg gaf later toe dat ze misschien een beetje te ver was gegaan met haar opmerking over Trump. Maar het past wel bij de bijnaam die de eigenzinnige rechter onder haar bewonderaars heeft gekregen: ‘The Notorious RBG’, met een knipoog naar de New Yorkse rapper B.I.G.

Met haar 85 jaar is ze de oudste van de negen rechters. Maar ook al oogt ze frêle, ze is nog steeds even scherp en strijdlustig als in 1993, toen president Clinton haar voor het Hooggerechtshof voordroeg. En ook na 25 jaar piekert ze er voorlopig niet over om af te treden. Om fit te blijven, werkt ze zich twee keer in de week onder leiding van een personal trainer in het zweet in de gym in het gebouw van het Supreme Court.

Status van een rockster

Na de installatie van Kavanaugh hebben de conservatieven met vijf tegen vier stemmen de meerderheid gekregen in het Hof, al stemt opperrechter John Roberts een enkele keer met zijn liberale collega’s mee. Als Trump ook nog de gelegenheid zou krijgen iemand in de plaats van Ginsburg te benoemen, kunnen de conservatieven nog tientallen jaren hun stempel op Amerika drukken.

Naarmate het politieke klimaat in de Verenigde Staten steeds meer gepolariseerd raakt, heeft Ginsburg de status van een rockster gekregen bij het progressieve deel van het electoraat. Een documentaire over haar trok de afgelopen maanden volle zalen, terwijl er ook een speelfilm over haar rol als voorvechtster van gelijke rechten voor vrouwen in roulatie gaat.

Liberale rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg Foto AP

Ginsburg kan er wel om lachen, ook om de kentekens met RBG4ever waarmee een bewonderaar rondrijdt. Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze lijkt te genieten van haar reputatie als krasse dwarsligger. Haar fans hebben altijd maar moeilijk kunnen begrijpen hoe het kon dat zij ondanks haar liberale opvattingen altijd hecht bevriend was met haar oerconservatieve collega Antonin Scalia, die twee jaar geleden overleed.

#vote4RUTH

Onder de hashtag #vote4RUTH proberen de Democraten nu hun aanhangers naar de stembus te krijgen in de hoop dat ze de Senaat kunnen heroveren op de Republikeinen. Als dat lukt, kunnen ze eventuele nieuwe benoemingen van Trump voor het Hooggerechtshof tegenhouden, ook als Ginsburg onverhoopt zou opstappen.

De Democraten zijn bang dat Kavanaugh en zijn conservatieve collega’s in het Hof zullen proberen Roe v. Wade terug te draaien, de uitspraak uit 1973 waarmee het Hooggerechtshof het recht op abortus vastlegde. Ginsburg heeft altijd laten weten dat zij vindt dat abortus geen zaak is waarmee de overheid zich moet bemoeien.

Samen met haar collega Sonia Sotomayor tekende ze deze zomer ook bezwaar aan tegen de derde versie van het reisverbod dat president Trump afkondigde tegen reizigers uit een reeks moslimlanden. Volgens Ginsburg had Trump met zijn tweets duidelijk laten blijken dat de maatregel bedoeld was tegen moslims in het algemeen, ook al verpakte hij het later als een nationale veiligheidskwestie. Maar de meerderheid van het Hof gaf Trump het groene licht.