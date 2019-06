Na avond vol excuses moet Rutte zich opnieuw verantwoorden

Goedemiddag,

Na een lang en berouwvol debat over de gaswinning in Groningen wordt premier Rutte vanavond opnieuw in de Kamer verwacht. De oppositie ontvangt hem met het mes tussen de tanden - want waarom oefende de premier vorig jaar zoveel druk uit om het beeld van de verwachte klimaatkosten over Prinsjesdag te wippen?

Tussendoor werd bekend welke VVD-coryfee haar pensioen uitstelt om Harbers op te volgen als staatssecretaris van Asielzaken.

TERUGBLIK OP HET DEBAT

Rutte met Wiebes diep door het stof...

‘Het kabinet, ikzelf, vindt het verschrikkelijk wat er in Groningen nu gebeurt, in de afgelopen tien jaar is gebeurd, maar ook in de afgelopen vijftig jaar is gebeurd.’

Tot drie maal toe bood Mark Rutte gisteravond de Kamer zijn excuses aan voor de ‘ontwrichting’ in Groningen als gevolg van de gaswinning. Tijdens een debat over de slecht verlopende huizenversterkingsoperatie deden de premier en minister Eric Wiebes (Economische Zaken) er alles aan om duidelijk te maken dat zij de ernst van de zaak begrepen. Rutte sprak van een ‘crisis in slow motion’ en een ‘nachtmerrie’. Wiebes verontschuldigde zichzelf nogmaals voor zijn ‘heel domme verspreking’ over het bevinkje, die eerder zoveel stof deed opwaaien.

Hij zei het echt: '...als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.' Verspreking of ...? #rtvnoord pic.twitter.com/d4nppQuM8A Mario Miskovic

Excuses waren er gisteren genoeg, maar toezeggingen over het sneller terugschroeven van de gaswinning konden Rutte en Wiebes niet doen. Reden voor Volkskrant-correspondent Jurre van den Berg om het debat ‘een vijf uur durende rituele dans van goede bedoelingen’ te noemen. ‘Groningers geloven het wel, is mijn indruk.’

DEBAT OP KOMST

...Maar nóg een sorry zit er niet in

Minister-president Mark Rutte afgelopen vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Beeld ANP

Wiebes mag na die lange dans bijkomen op de bank, maar met Rutte is de Kamer nog niet klaar. Vanavond wordt de premier opnieuw verwacht voor een debat over het al dan niet achterhouden van de doorrekening van het voorlopige Klimaatakkoord. Vorige week meldde Nieuwsuur dat Rutte vorig jaar druk uitoefende op de planbureaus en klimaathoofd Ed Nijpels om de cijfers niet vlak voor, maar pas ná Prinsjesdag te publiceren.

Afgelopen woensdag ontkende Rutte kwade wil. Volgens hem was nou eenmaal afgesproken dat de cijfers pas na Prinsjesdag zouden komen. Dat de planbureaus ineens ‘creatief gingen nadenken’ over het eerder publiceren van de klimaatcijfers, vond hij ‘een slecht plan'. Volgens Rutte is het gebruikelijk dat het kabinet drie weken de tijd te krijgt voor een reactie. ‘Dit land is niet bestuurbaar als je niet meer met elkaar afspraken kunt maken.’

Dezelfde verdedigingslinie zal de premier optrekken in het debat van vanavond. Aan de oppositie om er gaten in te schieten: Lodewijk Asscher (PvdA), Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks) en Thierry Baudet (FvD) zeiden vorige week dat zij Rutte niet zomaar zouden laten wegkomen met zijn ‘ernstige inschattingsfout'.

HET PENSIOENAKKOORD

De vakbond heeft het laatste zegje

Minister Koolmees van Sociale Zaken met onderhandelingspartners bij de presentatie van het pensioenakkoord. Beeld ANP

‘Meer dan tevreden en misschien wel een beetje trots’ presenteerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vanochtend zijn pensioenakkoord, een resultaat van jaren van moeizame onderhandelingen tussen de polder en de politiek. De inhoud van het akkoord kwam gisteren al grotendeels naar buiten. Politiek verslaggever en pensioenkenner Gijs Herderscheê las de stukken en concludeerde: de 60-plusser profiteert, de pijn zit bij de rest.

Het laatste woord is nu aan de miljoen leden van vakbond FNV, die zich in een intern referendum mogen uitspreken. Ook gaat het ‘ledenparlement’ van de bond zich over het akkoord buigen. De voortekenen zijn niet bijster gunstig, merkte verslaggever Joost de Vries, die de stemming peilde onder de rokers buiten het FNV-gebouw in Utrecht. ‘Dit valt buiten het mandaat dat we ze hebben meegegeven.’ Een ander was bondiger. ‘Kut.’

NIEUWS VAN DE DAG

Broekers-Knol volgt Harbers op

Ankie Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer. Zij volgt Harbers op als staatssecretaris van Asielzaken. Beeld ANP

Wie nog niet aan haar pensioen wil denken is Ankie Broekers-Knol. De 72-jarige VVD’er, die amper een dag geleden werd uitgezwaaid als voorzitter van de Eerste Kamer, volgt haar partijgenoot Mark Harbers op als staatssecretaris van Asielzaken, bevestigen bronnen op het Binnenhof. De belofte die Broekers-Knol bij haar afscheid deed - we’ll meet again - krijgt daarmee sneller gestalte dan haar toehoorders zullen hebben vermoed.

Broekers-Knol wordt de oudste aantredende staatssecretaris in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Meine van Veen, in 1958 kortstondig staatssecretaris van Oorlog namens de PvdA, was slechts 65 lentes jong. Een sinecure is het zeker niet: de voorgaande vier VVD’ers op Justitie en Veiligheid sneuvelden één voor één.

FORMEREN IN DE PROVINCIE

Onderhandelingen met Forum geklapt

Ondanks de inspanningen van Hans Wiegel is Zuid-Holland terug bij af met de formatie van het nieuwe provinciebestuur. De fractie van CU/SGP wilde zich alleen samen met de PvdA aansluiten bij een college dat verder uit CDA, VVD en Forum zou bestaan. Dat zat er niet in. Samenwerken met Forum lag gevoelig binnen de ChristenUnie, zeker na de video over verkrachtingen door vluchtelingen die Thierry Baudet op Twitter plaatste.

Baudet noemt de opstelling van de ChristenUnie ‘belachelijk’. SGP-voorman Kees van der Staaij haastte zich om afstand te nemen van de partij waarmee zijn eigen club al jaren duofracties vormt. ‘Aan de SGP heeft het niet gelegen.’ Verdere verwijdering tussen de twee partijen dreigt: de ChristenUnie verlaat sowieso de ECR-fractie in Brussel omdat Forum woensdag is toegelaten, terwijl de SGP eigenlijk niet happig is op een vertrek.

Dat CU/SGP niet aanhaken bij CDA en VVD om in Zuid-Holland samen met FVD een college te vormen, is een gemiste kans. Aan de SGP heeft het niet gelegen.https://t.co/SQ53Z9qUgC Kees van der Staaij

EN DAN DIT NOG

Arib past op de kinderen

Bij de beëdiging van Wytske de Pater (CDA) en Niels van den Berge (GroenLinks) - die vandaag respectievelijk Hanke Bruins Slot en Zihni Özdil opvolgden - paste Kamervoorzitter Khadija Arib even op de kinderen. ‘Ze vonden het fantastisch!’, aldus De Pater, wier schoonmoeder Marleen de Pater tussen 2001 en 2010 in de Kamer zat voor het CDA.

Kamervoorzitter ⁦@khadijaArib⁩ past zo lang even op de kinderen van de net geïnstalleerde kamerleden pic.twitter.com/vuhAE3TF05 floor bremer

