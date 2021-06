Na Arizona wil Trump ook stemmen in andere staten opnieuw laten tellen, om ‘fraude van de eeuw’ te bewijzen

Een medewerker van het omstreden bedrijf Cyber Ninjas is bezig met de hertelling. Beeld The Washington Post via Getty Images

Onder druk van Trump gaf de senaat van Arizona, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, in april opdracht tot het controleren van de ruim twee miljoen stemmen in Maricopa, het belangrijkste district van de staat. Daar kwamen de meeste stemmen vandaan voor Joe Biden, die Trump bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar net versloeg in Arizona.

Het karwei werd in handen gegeven van Cyber Ninjas, een volstrekt onbekend bedrijfje uit Florida dat geen enkele ervaring met verkiezingen had. Bovendien blijkt de leider van het bedrijf, Doug Logan, een aanhanger te zijn van de complottheorie dat de CIA de verkiezingen zou hebben vervalst om Trump ten val te brengen.

Ook voor tal van Republikeinen was dat aanleiding om afstand te nemen van de omstreden hertelling. Stephen Richer, een Republikein die aan het hoofd stond van de officiële kiescommissie, voorspelde dat Arizona zich ‘belachelijk zou maken’ met de hertelling. Volgens hem is bij verscheidene steekproeven die zijn commissie heeft laten doen geen enkel bewijs voor fraude gevonden.

Wantrouwen

Het wantrouwen tegen Cyber Ninjas wordt nog versterkt doordat voor het inspecteren van de stembiljetten ook QAnon-aanhangers werden ingehuurd. Daarbij komt dat de hertelling grotendeels wordt gefinancierd met giften van Trump-aanhangers. De senaat van Arizona durfde er niet meer dan 150 duizend dollar voor uit te trekken, veel te weinig voor de operatie die nu al maanden duurt.

De stembiljetten werden gecontroleerd op de aanwezigheid van bamboe in het papier. Dat zou een bewijs zijn dat de biljetten afkomstig zijn uit China. Ook moesten de controleurs kijken of er geen ‘verdachte’ vouwen of watermerken in zaten.

Cyber Ninjas heeft de hertelling nu afgerond, maar gaat nog door met het controleren van de stemmachines die zijn overgebracht naar een geheime locatie in Montana. Resultaat is volgens de kiescommissie dat Arizona nieuwe stemcomputers moet aanschaffen, omdat niemand weet wat het bedrijf ermee uitspookt.

De Republikeinen in Arizona beweren dat het niet de bedoeling is de verkiezingszege van Biden terug te draaien, maar slechts om mogelijke fouten in de procedure op te sporen. Maar Trump maakt er geen geheim van dat hij wel degelijk gelooft dat hij de tijd kan terugdraaien, als ook andere staten de stemmen gaan hertellen.

Bedevaart

Steve Bannon, Trumps voormalige politieke adviseur, voorspelde dat de druk om hertellingen te houden de komende maanden nog zal toenemen. Volgens hem hebben Republikeinse politici die zich daartegen verzetten geen enkele kans bij de Congresverkiezingen van 2022. Maar anderen waarschuwen dat het hele democratische bestel dreigt te worden ondermijnd als iedereen zijn eigen hertelling kan organiseren.

De afgelopen tijd was het sportcomplex waar de hertelling plaatsvindt een bedevaartsoord geworden voor Republikeinse delegaties die de operatie in hun eigen staat willen kopiëren. In Wisconsin heeft de voorzitter van het lokale parlement een aantal voormalige politieagenten ingehuurd om de uitslag te controleren. Ook in Georgia vindt een (beperkte) hertelling plaats, op verzoek van een bekende complotdenker. In Pennsylvania dringen Republikeinen eveneens aan op een hertelling.

In Michigan, een andere staat waar Trump verloor, besloten de Republikeinen die verantwoordelijk waren voor de verkiezingen geen nieuwe controle te houden, omdat na 250 eerdere steekproeven geen bewijs van fraude was gevonden. Dat kwam hen te staan op een woedende reactie van Trump, die meteen dreigde dat hij zich bij de volgende verkiezingen tegen hen zal keren.

‘Bullshit’

Trump ontstak ook in woede na een interview in The Atlantic met zijn voormalige minister van Justitie Bill Barr. Die zei dat hij van meet af aan geloofde dat Trumps klachten over kiesfraude ‘bullshit’ waren. Toen hij de president eind vorig jaar had gezegd dat er geen bewijzen voor fraude waren, zou Trump tegen hebben geroepen: ‘Je haat Trump, je moet Trump wel haten!’

Kort daarna trad Barr af uit frustratie over de pogingen van Trump hem onder druk te zetten een onderzoek naar de ‘kiesfraude’ te beginnen. De voormalige president haalde zondag uit door Barr af te doen als een ‘teleurstelling, van het begin tot het eind’. ‘Met zijn slappe houding hielp Barr de Misdaad van de Eeuw, de vervalste verkiezingen van 2020, onder het tapijt te vegen’, aldus de ex-president.