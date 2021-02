Na Amerika bestempelt nu ook Canada de Chinese behandeling van Oeigoeren als genocide

Protest voor de Canadese ambassade in Washington. Na de VS is Canada het tweede land waar de situatie in Xinjiang als genocide wordt bestempeld. Beeld REUTERS

Het parlement roept in de motie ook het Internationaal Olympisch Comité op om de Winterspelen van 2022 uit China weg te halen als Beijing zijn gedrag niet aanpast. Verhuizing van de Spelen voorkomt volgens de parlementariërs dat sporters besmeurd raken door deelname aan de ‘Games of Shame’, zoals oppositiepartijen de Winterspelen van 2022 noemen.

De motie, die was ingediend door de Canadese oppositie, werd aangenomen met 266 stemmen voor en nul stemmen tegen. Minister-President Justin Trudeau en zijn kabinetsleden onthielden zich, maar tientallen parlementsleden van de regerende Liberale Partij stemden voor. Na de Verenigde Staten is Canada het tweede land dat de situatie in Xinjiang als genocide bestempelt.

Volgens experts van de Verenigde Naties zitten in Xinjiang, een regio in het westen van China die van oudsher vooral wordt bewoond door een Oeigoerse minderheid, minstens één miljoen Oeigoeren en leden van andere minderheden in heropvoedingskampen. Zij worden daar volgens ooggetuigenverslagen en gelekte overheidsdocumenten blootgesteld aan dwangarbeid, foltering en gedwongen sterilisatie.

‘Centra voor beroepstraining’

De Chinese overheid zegt dat het om ‘centra voor beroepstraining’ gaat, bedoeld om extremisme en terrorisme tegen te gaan, en ontkent de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. De Chinese ambassade in Ottawa noemde de Canadese motie ‘een anti-Chinese farce’, en beschuldigde de Canadese parlementariërs van hypocrisie en schaamteloosheid.

‘Het is tijd voor Canada om zijn eigen geweten te onderzoeken en zichzelf vragen te stellen over ‘genocide’ en diep te reflecteren over de tragische geschiedenis van zijn inheemse bevolking’, aldus een verklaring van de ambassade. ‘Hoe arrogant en kortzichtig dat ze China blijven vertellen wat het moet doen in de 21ste eeuw.’

Eerder bestempelde de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op zijn laatste werkdag de Chinese handelswijze in Xinjiang als ‘genocide en misdaden tegen de menselijkheid’. Medewerkers van president Joe Biden hebben aangegeven deze aanduiding te willen behouden.

Massamoord

In de gangbare definitie staat genocide gelijk aan massamoord. Er zijn geen aanwijzingen dat daarvan in Xinjiang sprake is. Maar volgens het Genocideverdrag van de VN kan genocide ook bestaan uit maatregelen – zoals gedwongen sterilisaties of het afscheiden van kinderen van hun ouders – met als intentie ‘om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen’.

Uit onderzoek blijkt dat veel Oeigoerse vrouwen de afgelopen jaren onder dwang een spiraaltje ingeplant kregen, gesteriliseerd werden of een abortus moesten ondergaan. Ook zijn de boetes op kinderen buiten het geboortequota verdriedubbeld. In Hotan en Kashgar, twee gebieden in Zuid-Xinjiang, kelderde het geboortecijfer met 60 procent.

De relatie tussen Canada en China wordt al langer gekenmerkt door diplomatieke spanningen. China houdt al ruim twee jaar twee Canadese staatsburgers gevangen als vergelding voor de arrestatie in Canada van Meng Wanzhou, een kopstuk van de Chinese telecomgigant Huawei. De Canadese oppositie vindt dat premier Trudeau zich harder moet opstellen tegen Beijing.

De motie zet de Canadese regering onder druk om een importban op producten uit Xinjiang of sancties tegen Chinese politici uit te vaardigen. Volgens een regeringsfunctionaris in de Canadese krant The Globe and Mail zal de regering-Trudeau geen actie ondernemen om de genicode-motie uit te voeren tot het daarvoor steun heeft uit de VS en andere westerse democratieën.