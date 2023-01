Na alle verwarring nu vooral lof: Kamer schaart zich achter de slavernijexcuses

Premier Mark Rutte en de ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor aanvang van het debat over het slavernijverleden in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De aanloop naar het ‘betekenisvolle moment’ op 19 december, toen premier Rutte namens de regering excuses uitsprak voor het Nederlandse slavernijverleden, was op zijn minst rommelig te noemen. Waarom op die dag en niet 1 juli van dit jaar, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht? Waarom de premier en niet de koning? Waarom was er niet eerst uitvoerig met alle mogelijke belanghebbenden overlegd?

Woensdag tijdens het Kamerdebat over de excuses ging het daar allang niet meer over. Kamerbreed klonk er lof voor de toespraak van de premier. Die had, zo zei Sylvana Simons (Bij1), de juiste woorden weten te vinden, woorden die met de juiste waardigheid de zwaarte van het moment wisten te vatten.

Wie het debat in de Kamer volgde, zou zich bijna afvragen waarom de excuses zo lang op zich hebben laten wachten. Van de PvdA tot de VVD en van Bij1 tot BBB, nagenoeg alle partijen – met uitzondering van de uiterst rechtse flank (PVV, FVD en JA21) – spraken over het belang van het erkennen van de gruwelijkheden van het slavernijverleden en hoe belangrijk die erkenning voor de nazaten van tot slaaf gemaakten vandaag de dag is.

Toch is er een jarenlange strijd aan voorafgegaan. Kamerleden memoreerden de vrijheidsstrijders Tula en Boni, die ten tijde van de slavernij in opstand kwamen, maar ook de vele activisten die zich de afgelopen jaren hebben laten horen. ‘De excuses zijn het resultaat van alledaags zwart verzet’, aldus Simons. ‘Van decennialang organiseren en mobiliseren.’

In de afgelopen jaren is het debat over het slavernijverleden veranderd, onder druk van demonstraties tegen Zwarte Piet, de Black Lives Matter-demonstraties en het toeslagenschandaal, dat institutioneel racisme bij de Belastingdienst aan het licht bracht.

Waar premier Rutte lang niets wilde weten van het racistische karakter van Zwarte Piet en twee jaar geleden excuses voor het slavernijverleden nog polariserend vond, is zijn denken radicaal omgeslagen. ‘Ik heb een draai gemaakt. Daar loop ik niet voor weg', erkende Rutte woensdag. ‘De kern waar ik het mis had, is dat de betekenis van dat verleden, die verschrikkelijke gebeurtenissen, een doorwerking heeft in het hier en nu.’

Die doorwerking is te zien in de achternamen van slavenhouders die hun nazaten nu nog dragen. ‘Maar ook bij nazaten die geen kroeshaar of een donkere huidskleur willen. Bij stereotypen die doorwerken, in woorden als ‘slavenmentaliteit’.’ Rutte ziet het slavernijverleden inmiddels als een belangrijke oorzaak van hedendaags racisme, te zien bij nazaten die moeite hebben met het vinden van een stageplek of een baan – met alle gevolgen voor hun sociaal-economische positie.

Bewustwordingsfonds

Het kabinet beloofde na de toespraak geen punt achter de slavernijdiscussie te zetten, maar een komma. Om te beginnen moet er een bewustwordingsfonds komen. Bewustwording over het gedeelde verleden, zegt een deel van de Kamer het kabinet na. ‘Kennis is het fundament voor begrip’, zei Salima Belhaj (D66). ‘Begrip waarom excuses zo belangrijk zijn.’ Samen met een Kamerdelegatie bezocht zij vorig jaar Suriname, Curaçao en Bonaire. De reis leverde een brief met aanbevelingen op waarin het CDA zich voor het eerst aansloot bij de voorstanders van excuses.

CDA’er Inge Van Dijk legde woensdag in de Kamer uit hoe ook zij dat proces heeft doorgemaakt: ooit ging ze zelf als Zwarte Piet verkleed, nu ziet ze de pijn die zoiets doet in een deel van de Nederlandse samenleving. ‘Excuses zijn een stap in de richting van het land dat we willen zijn’, aldus Van DIjk. ‘Een land waar we samen werken aan een gezamenlijke toekomst.’

Het bewustwordingsfonds van 200 miljoen euro dat moet bijdragen aan meer kennis en begrip over het slavernijverleden kan op steun van de Kamer rekenen, inclusief de VVD. Kamerlid Pim van Strien noemde een dergelijk fonds kort geleden nog ‘waanzin’. Maar dat was vóór Ruttes toespraak. Woensdag zei Van Strien er inmiddels op een andere manier naar te kijken.

De komende tijd zal het kabinet met de Kamer, vertegenwoordigers van de nazaten, Suriname en de Caribische delen van het koninkrijk in gesprek gaan over de vraag wat er met het geld uit het fonds moet gebeuren.