Na akkoord over extra natuurcompensatie begint Nedcar meteen met kappen van Sterrebos

Een uit de boom gehaalde demonstrant wordt geboeid op een brancard afgevoerd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het wegnemen van dat laatste juridische obstakel was voor de burgemeester van Sittard-Geleen aanleiding de bezetting van het Sterrebos te beëindigen. Hij gedoogde die de afgelopen anderhalve week in afwachting van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. De politie was dinsdag de hele dag bezig om met hoogwerkers de laatste zeven milieu-activisten uit de bomen te halen.

De procedure bij de Raad van State was aangespannen door De Groene Sporenwolf (DGS), een lokale stichting die opkomt voor de natuur en de leefbaarheid van het naburige stadje Nieuwstadt, en vleermuizenstichting Sevon die ageert tegen de verstoring van het leefgebied van vleermuizen. Deze organisaties staan los van de ‘boomklimmers’ in het Sterrebos, die het ‘onverantwoord vinden in een tijd van klimaat- en ecologische crisis om bos te kappen’.

Miljoenen extra voor natuur

De afgelopen maanden zijn de onderhandelingen tussen Nedcar en de twee bezwaarmakers doorgegaan, ook buiten de rechterlijke procedure om. ‘Na drie jaar procederen hebben we miljoenen extra voor natuur en leefbaarheid gekregen’, zegt DGS-secretaris Dirkjan van der Hoven over het akkoord dat nog net voor de uitspraak van de Raad van State met VDL Nedcar is gesloten. De bezwaarmakers vreesden nul op het rekest te krijgen van de rechter. Daardoor was een deal met Nedcar aantrekkelijker.

Zo heeft de autofabrikant toegezegd dat 55 bomen uit het Sterrebos met een diameter van minimaal 40 centimeter en anderhalve meter hoogte worden herplant in het naastgelegen Wolfrath-gebied. Daarnaast komt er extra ‘groencompensatie’ in en rond de woonkernen in de directe omgeving van de autofabriek. Ook zal Nedcar zich inzetten voor een voetgangersbrug over de provinciale weg alsmede de aanleg van een geluidscherm en een natuurwal.

Agenten bezig met het uit de bomen halen van demonstranten in het Sterrebos. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Broedseizoen

De Raad van State zou uiterlijk 23 februari uitspraak doen in deze zaak. Nedcar wil een flink deel van het bos nog vóór 1 maart kappen. Na die datum begint het vogelbroedseizoen en mag de natuur enige tijd niet meer worden verstoord.

Nedcar gaat ongeveer de helft kappen van het Sterrebos, een verwilderd bos van zeven hectare dat twee eeuwen geleden is aangelegd voor houtkap bij landgoed en kasteel Wolfrath. De automaker wil de grond gebruiken voor de bouw van een tweede productielijn. Volgens Nedcar zijn twee productielijnen nodig om sneller te kunnen overschakelen van de ene naar de andere klant. De autofabriek verliest eind 2023 BMW als opdrachtgever, maar hoopt de Amerikaanse elektrische autoproducent Rivian als opvolger binnen te halen.

Terwijl de politie dinsdag nog bezig was de laatste ‘bosbeschermers’ uit de bomen halen, begon Nedcar meteen met het kappen van bomen in het belendende, jongere ‘populierenbos'. Die haast is ingegeven door de angst dat actievoerders een nieuwe bosbezettingsactie zullen uitvoeren.

Actiegroep Red het Sterrebos reageerde dinsdag verontwaardigd op het ingrijpen van de politie. Volgens een woordvoerder werden actievoerders daarbij ‘onnodig hardhandig behandeld'. Ze noemde dat onacceptabel: ‘Het gebruik van geweld op meer dan tien meter boven de grond is niet alleen volstrekt onnodig, maar ook extreem gevaarlijk.’

Zes boomklimmers werden in de loop van de dag één voor één uit de bomen gehaald en aangehouden. Met een laatste activist, die naar de top van de boom was geklommen en weigerde uit vrije wil naar beneden te komen, had de politie meer moeite. Om hem te bereiken moesten de autoriteiten zelfs een grotere hoogwerker van elders laten aanrukken.