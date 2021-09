Na achttien maanden stilte heropent Ziggo Dome: ‘Volgend jaar wordt het hier een gekkenhuis, met elke week een wereldster’

Een optreden van Danny Vera in de Ziggo Dome tijdens corona voor slechts dertig fans. Beeld Daniel Cohen

Ja, hij is vaak boos geweest. Moedeloos en teleurgesteld, na steeds nieuwe lockdowns en coronamaatregelen. Maar Ziggo Dome-directeur Danny Damman heeft een lange strandwandeling gemaakt en zichzelf eens ernstig toegesproken, met het zicht op het einde van een historische podiumcrisis. ‘Ik wil de boosheid en de frustratie achter me laten’, zegt hij op zijn kantoor in de reusachtige concerthal, waar het sinds april 2020 angstig stil is. ‘Je schiet er niets mee op en je blijft rondjes draaien in negativiteit. Terwijl we juist vooruit moeten.’

Kantje boord

Bovendien: de Ziggo Dome is niet omgevallen, ook al was het Amsterdamse complex achttien maanden lang een lege maar nog altijd kostbare huls. Er kwam geen klant meer binnen, de rekeningen moesten betaald. ‘Het is kantje boord geweest. We kwamen vorig jaar natuurlijk diep in de rode cijfers terecht. Ik had nooit gedacht dat dat ooit zou kunnen gebeuren.’

Want de Ziggo Dome, die in 2012 werd geopend als podium voor wereldsterren, draaide goed. De stroom topartiesten was onstuitbaar en de tribunes zaten vol. En al ziet de agenda voor de komende weken er nog altijd niet heel stabiel uit omdat de grote buitenlandse bands hun wereldtournees nog niet hebben hervat: de glorietijden keren volgens Damman terug. ‘We gaan onvoorstelbare dingen meemaken. Straks staat hier elke week een wereldster. Het wordt rammetjevol.’

In juni vorig jaar ging de Ziggo Dome voorzichtig open en speelde Danny Vera voor een handvol publiek. Damman stond er met tranen in zijn ogen naar te kijken. ‘Eindelijk mogen de lichtjes weer aan’, zei hij. Daarna gingen de lampen opnieuw uit.

‘De helft van ons vaste personeel moesten we ontslaan en dat viel mij zwaar. We moesten tot het maximale besparen om alle kosten te kunnen betalen. Dat we niet zijn omgevallen, komt onder andere door de coulante opstelling van onze partners, die ook partners bleken in slechte tijden en niet bijvoorbeeld maar eens de helft minder gingen betalen, omdat in de Ziggo Dome even niets gebeurde en ze dus weinig aan het partnerschap hadden. Ik blijf er mijn leven lang dankbaar voor.’

Pijnpunt

De maatregelen zijn nog steeds ernstig. Het pijnpunt: de 75-procentregeling die de capaciteit van de zaal inperkt. ‘Terwijl juist in die 25 procent extra de winst zit. Daarmee kun je weer andere dingen organiseren. En met dat kwart méér tickets verdient ook een band wat, en alles eromheen, van de horeca tot de merchandise. Dat doet pijn. Ook omdat de regel onbegrijpelijk is. Een driekwart gevulde zaal is niet veiliger. De rij buiten blijft dezelfde rij buiten. En de kosten voor de zaal zijn hetzelfde: de bezemwagen kan na de show niet voor driekwart de arena schoonmaken, we betalen ook geen driekwart elektriciteit. Dat heeft het kabinet zich niet gerealiseerd. Ook daarom zijn de steunmaatregelen nog nodig.’

De Ziggo Dome gaat vrijdag weer open, met eerst twee shows van De Dijk, toevallig een favoriet van Damman. Hij wijst op een kantoorkamer: ‘Kijk, daar zit alweer een productieteam te vergaderen. We hebben weer wat mensen kunnen aannemen, deels het personeel dat eerder moest worden afgestaan. Dat is een ongelooflijke opsteker.’

Danny Damman: ‘Een driekwart gevulde zaal is niet veiliger. De rij buiten blijft dezelfde rij buiten.’ Beeld Maarten Delobel

Er speelt wel een ander personeelsprobleem: de vierhonderd ingehuurde krachten die per concert nodig zijn, van security- tot garderobepersoneel. ‘Veel van deze belangrijke krachten hebben ander werk gevonden en die komen niet zomaar terug, omdat de salarissen bijvoorbeeld elders beter zijn en er toch nog onzekerheid is in de podiumsector. We zijn keihard bezig met werven, maar de kans bestaat dat wie helpt met het opbouwen van het podium straks ook moet bijspringen achter de bar.’

Vanaf maart volgend jaar wordt het helemaal spannend, want dan begint volgens Damman de wedergeboorte van het tourneewezen. ‘Het wordt een gekkenhuis. Alle grote artiesten hervatten hun tournees, op heel veel dagen staan nu meerdere opties voor internationale namen. En er zijn nog uitgestelde shows die een plek moeten krijgen. Plus de vaste concepten, van Holland zingt Hazes tot Ladies of Soul.’

Damman denkt niet dat de wat risicovollere bands en acts die op doorbreken staan geen podium meer kunnen veroveren. ‘Dat kan niet, want de muziekindustrie moet altijd denken aan de toekomst. Er moeten grote nieuwe namen opkomen, anders houdt het na de oude, grote namen een keer op.’

Passen en meten

Volgens Damman kijkt het podium nu met huurders creatief naar de speeldata. ‘Je kunt kijken of Lady Gaga bijvoorbeeld op maandag kan spelen. Dat loopt wel vol, al speelt ze ’s morgens om 9 uur. Dan kun je op de zaterdag een wat lastiger uit te verkopen act neerzetten, want in het weekend gaan meer mensen uit. Dat moet dan wel passen.’

Heeft het publiek wel genoeg budget voor al die shows? ‘Dat is wel een punt. Veel mensen hebben nog tickets voor uitgestelde concerten liggen. Het publiek snakt naar grote shows, het heeft natuurlijk wel achttien maanden stilgelegen. Het is spannend om te zien waar het naartoe gaat.’

Maar eerst komt De Dijk. Damman: ‘Het lijkt wel of alle nummers van die band nu van toepassing zijn. Dansen op de vulkaan? Ja, dat hebben we gedaan. Ik kan het niet alleen? Die hoef ik niet uit te leggen, denk ik. En ik hoop dat ze vrijdag beginnen met Laat het vanavond gebeuren.’