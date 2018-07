Na achttien jaar bijstand via een blind date weer aan het werk

Mentor Charles van der Voort, hoofdofficier van justitie, en OM-stagiair Meral Genc. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Het uitzicht vanuit het nieuwe gebouw van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda is weids. Vanaf de zevende verdieping kijken we uit over woonwijken in de verte, een rivierbocht in de Mark en een braakliggend terrein ernaast. ‘Dat is de toekomst’, zegt Charles van der Voort, hoofdofficier van justitie bij regioparket Zeeland-West-Brabant. ‘Daar zal de nieuwste, hippe woonwijk van Breda oprijzen.’

Hij wijst naar de stoelen in de wit glanzende vergaderruimte en gebaart het bezoek te gaan zitten. Tegenover hem neemt Meral Genc plaats. Achttien jaar zat ze in de bijstand als alleenstaande moeder van twee kinderen. Maar nu is ook zij aan haar toekomst aan het timmeren. Via het project ‘Bijstandsvrouw date Topman’ is ze samengebracht met Van der Voort en sinds een paar maanden is ze, na lange tijd, weer werkzaam. Op de administratieve afdeling van het OM helpt ze de organisatie te digitaliseren.

Het project is een initiatief van vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen en is opgericht door Nora Kasrioui. Dit jaar won zij er de Ab Harrewijn Prijs mee, een prijs ‘voor initiatieven met een hart’. Voor het derde jaar op rij wordt een tiental vrouwen die in de bijstand zitten gekoppeld aan een topman uit het bedrijfsleven of de overheidssector. ‘De bijstandsvrouwen die wij begeleiden hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt Kasrioui. ‘Ook al willen ze graag werken, ze begeven zich niet op de plek waar kansen zich voordoen. Ze ontmoeten niet de juiste mensen.’

Met haar project wil ze een brug slaan tussen ambitieuze bijstandsvrouwen en het bedrijfsleven. Samen met de klantmanagers van de gemeente Breda wordt een groep vrouwen geselecteerd. Kasrioui: ‘We zijn op zoek naar vrouwen die de wil hebben om echt terug te stappen in het werkende leven en aan zichzelf willen werken. Ze moeten er zelf honderd procent achter staan. Als dat niet zo is, heeft het project geen nut en merken we dat snel genoeg.’

Blind date

In totaal doen tien topmannen mee aan het programma, waarbij ze in een blind-date-achtige setting worden gekoppeld aan een van de bijstandsvrouwen. De bedoeling is dat de mannen als mentor fungeren voor de vrouw, ze te helpen hun zakelijke netwerk uit te breiden en ze waar mogelijk werkervaring aan te bieden in het eigen bedrijf of elders. Naast Van der Voort deden onder anderen Jan Peter Balkenende, financieel directeur van de Efteling Daan van Baarsen en hr-directeur van ProRail Raymond van Hattem dit jaar mee. ‘Om de vrouwen voor te bereiden op de ontmoeting doorlopen ze eerst een zesweekse bewustwordingstraining’, legt Kasrioui uit.

‘Vaak hebben onze bijstandsvrouwen in hun privéleven situaties meegemaakt waarbij ze de controle over hun eigen leven verloren. Als je vervolgens jarenlang een groot deel van de controle over je leven hebt afgestaan aan een overheidsinstantie, dan kan dit ook behoorlijk impact hebben op het zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en het nemen van verantwoordelijkheid. In het bewustwordingsprogramma werken we aan het terugpakken van de regie. We herinneren de vrouwen aan hun talenten en het feit dat ze in staat zijn om op eigen benen te staan.’

Genc kan het zelf nog niet zo goed geloven, zegt ze. ‘Dat ik na al die jaren thuiszitten nu drie keer per week rondloop op dit indrukwekkende kantoor van het OM. Het is prachtig. Mijn kinderen vragen me elke avond wanneer ik thuiskom: ‘En mama hoe was het vandaag op het werk?’’

Hoewel Genc nog geen werkervaring op haar cv had staan, was Van der Voort direct enthousiast toen hij begreep dat juist zij tweeën aan elkaar gekoppeld waren. ‘Als werkgever kijk ik haast nooit naar getallen of prestigieuze namen op een cv, maar des te meer naar bijzondere dingen’, zegt hij. ‘Zoals topsportervaring of een intrigerende hobby. Meral heeft in haar eentje twee kinderen opgevoed, waarvan een nu geschiedenis studeert en de ander een opleiding in de ict gaat doen. Dat is een geweldige prestatie. Als je dat kan, krijg je van mij de kans om voor jezelf te kiezen.’

Goed voor het bedrijf

Volgens zowel Kasrioui als Van der Voort kan het bedrijfsleven een grotere rol spelen in maatschappelijke kwesties als deze. ‘Naast het maatschappelijke aspect en het feit dat Meral persoonlijk geholpen is, is het ook goed voor mijn bedrijf’, zegt Van der Voort. ‘Ik zie het als een meerwaarde om van het reguliere sollicitatieproces af te wijken en op deze manier een heel ander soort werknemers het bedrijf in te krijgen.’

Maar de hoofdofficier van justitie beaamt dat het ook frictie oplevert: ‘Je krijgt ook te maken met jaloezie en collega’s die wat van je vinden. Ook voor Meral is dat soms lastig. Als je niet gewend bent aan een werkomgeving met veel mensen, is dat wennen. Je moet daarin je weg vinden en sommige meningen van anderen van je af leren schudden.’

Volgende stap

Voorlopig werkt Genc drie dagen in de week op het OM. In stageverband is ze sinds de verhuizing naar het nieuwe gebouw bezig om een deel van de administratie te digitaliseren. Voordat ze aan de slag ging, had ze nog niet veel verstand van computers. ‘Ik was bang dat het me niet zou lukken. Maar inmiddels werk ik dagelijks op de pc. Dit geeft me zelfvertrouwen voor de volgende stap. Als vrijwilliger werk ik al twee jaar als begeleider in een buurtcentrum. In de toekomst zou ik graag werken als slachtofferbegeleider bij het OM.’

‘Die ambitie kan ik alleen maar toejuichen’, zegt Van der Voort. ‘We gaan zeker kijken hoe Meral in de toekomst zou kunnen doorgroeien.’ Eind 2018 gaat Kasrioui ook weer met een nieuwe editie van het project aan de slag. ‘Het is een Bredaas initiatief’, zegt ze. ‘Maar misschien brengt de toekomst ons nog elders.’ Dat er ooit ook een editie ‘Bijstandsman date Topvrouw’ zal komen, sluit Kasrioui niet uit.