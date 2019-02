Na acht maanden stroeve onderhandelingen en stakingen eindelijk cao in metaalsector

In zo’n acht maanden tijd groeiden de onderhandelingen tussen de bonden en branchevereniging FME uit tot een loopgravenoorlog. Aangespoord door vakbonden FNV, CNV en De Unie hielden metaalwerkers van tientallen bedrijven estafettestakingen en legden daarmee productieprocessen stil van onder andere Fokker, Scania, VDL en DAF. Meermaals verklaarden beide kanten dat de impasse compleet was omdat de andere partij zich te star zou opstellen om zaken mee te kunnen doen.

In januari kwam alsnog schot in de zaak. Op verzoek van premier Mark Rutte en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees mengden de voormannen van werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV zich in de onderhandelingen. VNO-voorzitter Hans de Boer had contact met FNV-leider Han Busker en beide organisaties stuurden hun arbeidsvoorwaardenspecialisten (Harry van de Kraats namens de werkgevers en Zakaria Boufangacha namens FNV) naar de onderhandelingstafel. Toch duurde het nog bijna een maand voordat vannacht een akkoord werd bereikt.

Vrijdagmiddag is het akkoord officieel ondertekend door de bonden en de FME. Helemaal rond is het dan nog niet, FME en de vakbonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden. De bedrijven zullen vermoedelijk snel akkoord gaan, na maanden van acties en stakingen kijken werkgevers uit naar een terugkeer van de rust. Het stemgedrag van de vakbondsleden is moeilijker te voorspellen. Velen van hen hebben meerdere keren het werk neergelegd in de hoop op betere arbeidsvoorwaarden.

De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, maar kregen eenmalig 3,5 procent en twee keer een vast bruto bedrag ongeacht de hoogte van het individuele salaris. De nieuwe cao geldt voor de komende twee jaar. In het akkoord staat ook dat de metaalbedrijven de komende jaren 3000 uitzendkrachten in vaste dienst nemen. En er komt een generatiepact, wat inhoudt dat 60plussers met behoud van loon minder kunnen gaan werken en er daardoor meer ruimte komt voor jongeren.

Het metaalakkoord komt op een goed moment voor het kabinet. Vanmiddag presenteert minister Koolmees van Sociale Zaken nieuwe voorstellen om de pensioenonderhandelingen nieuw leven in te blazen. Een pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbonden was vorig jaar enkele keren dichtbij, waarop de gesprekken weer volledig vastliepen en partijen met lege handen uit elkaar gingen. Rutte en Koolmees kunnen nu verwijzen naar de metaalsector, waar de top van de polder elkaar heeft weten te vinden.