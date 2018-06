Na acht jaar onterecht in een Argentijnse gevangenis te hebben gezeten schrijft Julio Poch nu zijn biografie

Julio Poch is zijn autobiografie aan het schrijven. In Acht jaar onterecht vast , dat in het najaar verschijnt, beschrijft de voormalige Transavia-piloot hoe hij de 2.990 dagen in de Argentijnse cel doorkwam en hoe het hem lukte om zijn onschuld te bewijzen.

Poch werd in november vrijgesproken, nadat hij acht jaar in voorarrest had gezeten in een Argentijnse cel. De rechters achtten het niet bewezen dat de Argentijns-Nederlandse piloot dodenvluchten uitvoerde ten tijde van het Videla-regime. Tijdens het megaproces stonden 54 mannen terecht voor misdaden als moord, ontvoering en marteling. Die zouden ze begaan hebben tijdens de militaire dictatuur (1976-1983). Het merendeel van de verdachten werd wel veroordeeld.

Poch werkte tijdens de dictatuur als marinepiloot. De marine was betrokken bij de misdaden van het regime, waarvan het beleid was gericht op het uitroeien van alle politieke tegenstanders. In 1980 verliet Poch de strijdmacht en begon als piloot in de passagiersvliegtuigen. Eind jaren tachtig kreeg hij een baan bij de Nederlandse maatschappij Transavia. Hij verhuisde naar Nederland en kreeg in 1995 de Nederlandse nationaliteit.