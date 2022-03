Na 300 miljoen vaccins is er nog geen enkel bewijs voor massale ‘vaccinatieschade’

Een inwoner van de regio Utrecht krijgt eind vorig jaar een boosterprik. Beeld ANP

In een evaluatie van de eerste 298 miljoen gezette mRNA-prikken in de VS vonden onafhankelijke onderzoekers, verbonden aan de gezondheidsdienst CDC, geen enkel bewijs voor misstanden. Er kwamen weliswaar 4.496 meldingen binnen van mensen die kort na hun prik overleden, maar gezien de doodsoorzaken is er geen reden om aan te nemen dat dit door het vaccineren zelf komt, schrijven de wetenschappers in vakblad The Lancet.

In een andere evaluatie, van 8 miljoen gevaccineerden die actief werden bevraagd naar hun bijwerkingen, zocht minder dan één op de honderd medische hulp kort na vaccinatie. Ook dat kon om heel andere reden zijn dan een bijwerking. De meest gemelde klachten na de prik vallen in het bekende rijtje: een zere arm (zo’n tweederde), vermoeidheid (eenderde) en hoofdpijn (een kwart van de ondervraagde gevaccineerden).

Dat is ‘geruststellend’, oordeelt de Canadese hoogleraar vaccinveiligheid Elizabeth Phillips, in een commentaar. ‘De meeste bijwerkingen zijn niet ernstig. En in de doodsoorzaken of de ernstige meldingen na vaccinatie, komen geen ongebruikelijke patronen aan de oppervlakte.’

Hartontsteking

Wel is bekend dat mRNA-vaccins in zeldzame gevallen kunnen leiden tot allergische reactie en myocarditis, een in de meeste gevallen niet levensbedreigende ontsteking van de hartspier of het hartzakje. Bij elkaar noteerden de Amerikanen die laatste bijwerking ongeveer eens op de 250 duizend prikken. De allergische reactie ‘anafylactische schok’ zag men bij ruim vijftienhonderd mensen, oftewel zo eens op de 150 duizend vaccinaties.

In kringen van coronacritici gaan veel geruchten rond over de bijwerkingen. Zo zouden er volgens europarlementariër Marcel de Graaff van Forum voor Democratie ‘hallucinante aantallen slachtoffers’ van de vaccinaties zijn gevallen. Een bericht dat Thierry Baudet doorgaf aan zijn kwart miljoen twittervolgers.

De data die afgelopen week is vrijgegeven, geeft hallucinante aantallen slachtoffers van de Covid-vaccinaties.



Dit was bekend en nog werd vaccinatie nagenoeg afgedwongen door de overheid.#tribunaal https://t.co/hBD3vZ35YS — Marcel de Graaff (@MJRLdeGraaff) 7 maart 2022

In het document waarnaar De Graaff verwijst, staat echter het omgekeerde. Er overlijden weliswaar soms mensen kort na vaccinatie, zeker onder de ouderen die als eerste werden ingeënt, maar de getallen wijken niet af van wat je zou verwachten als de mensen níét net waren gevaccineerd.