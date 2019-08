Na 22 jaar alsnog berechting van ‘hoffelijke’ verdachte van verkrachting

Het Vondelpark in Amsterdam. Beeld Foto Thomas Schlijper

Eigenlijk had dezelfde verdachte al in 1998 voor de rechter kunnen staan, gaf de officier van justitie toe. Het is te danken aan een coldcaseteam van de Amsterdamse politie, dat in 2017 een aantal ernstige, nooit opgeloste verkrachtingszaken nog eens onder de loep nam, dat justitie begin van dit jaar alsnog tot vervolging van de man is overgegaan.

Voor een ernstig misdrijf als verkrachting geldt geen verjaringstermijn wanneer na zoveel jaren alsnog, aan de hand van een dna-match, een verdachte in beeld komt. Dat de techniek voortschrijdt bij het opstellen van een dna-profiel speelde in deze zaak geen rol. Met al het bewijsmateriaal dat destijds voorhanden was, maar dat om onopgehelderde redenen niet met elkaar werd vergeleken, had de zaak in 1998 kunnen zijn afgerond.

Serieverkrachter

De nu 49-jarige man was in de herfst van 1997 al in beeld als mogelijke serieverkrachter. In het Amsterdamse Vondelpark werden in die periode meerdere vrouwen verkracht en mede op basis van hun verklaringen kon de man in december van dat jaar worden aangehouden. In maart 1998 werd de zaak tegen hem evenwel geseponeerd.

Terugkijkend op het dossier sprak de officier van justitie donderdag zijn vermoeden uit dat de verdachte verantwoordelijk is geweest voor meerdere verkrachtingen. ‘Meneer heeft dit vaker gedaan’, zei hij, waarbij hij zich baseerde op verklaringen van toenmalige slachtoffers. Die vertelden allemaal dat ze eerst met een mes werden bedreigd, daarna beroofd en vervolgens onder bedreiging van het mes werden verkracht.

Ook de fiets van de verdachte werd door meerdere slachtoffers beschreven. Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat slachtoffers ook melding maakten van een zekere ‘hoffelijkheid’ van de dader. Na het misdrijf zou hij de vrouwen al groetend achter hebben gelaten.

Opmerkelijke slachtofferverklaring

In de ene verkrachtingszaak die hem donderdag ten laste werd gelegd, speelt het slachtoffer ook een opmerkelijke rol. Nog vorige week heeft ze in een schriftelijke verklaring laten weten dat ze geen wrok koestert. Sterker: ze beklemtoont dat ze na de verkrachting ‘geen vervelende nawerking’ heeft ondervonden en ze zegt ook dat de verdachte zich die bewuste nacht in het Vondelpark niet écht agressief heeft gedragen.

Zelf zei de verdachte gisteren zich veel niet meer te kunnen herinneren. Hij geeft toe dat hij de vrouw heeft betast, maar volgens hem hadden ze het alleen maar ‘gezellig’ samen. Eerder bij de rechter-commissaris had de verdachte wel toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting. Ook psychologen en psychiaters hebben gemeld geen vat te kunnen krijgen op de man die dan weer dit en dan weer dat verkondigt.

‘U bent ongrijpbaar’, verzuchtte de rechter donderdag op enig moment. Maar in letterlijke zin toch niet voor het coldcaseteam van de Amsterdamse politie. Juist omdat plegers van zedenmisdrijven vaak – soms jaren later – in herhaling vallen, kijkt dat team veel onopgeloste verkrachtingszaken na. In dit geval was het combineren van eventueel nieuw forensisch bewijsmateriaal met ouder, opgeslagen materiaal niet eens nodig.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.