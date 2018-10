Nieuws België

N-VA zet zegetocht door, Vlaams-nationalistische partij grootste in Antwerpen en andere steden

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in België is de Vlaams-nationalistische partij N-VA zondag als grootste uit de bus gekomen in steden als Antwerpen, Genk en Hasselt. Vooral de uitslag in Antwerpen was met spanning tegemoet gezien, omdat N-VA daar regeert met liberalen en christendemocraten, zoals ook het geval is in de federale regering.