Mysterieuze wintersterftegolf toch weer vooral veroorzaakt door corona

Intensive care in Tilburg met coronapatiënt, april 2021. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een nieuwe, nog voorlopige analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de sterftegolf is veel te doen, omdat hij vooral in Nederland zichtbaar is en plaatsvond terwijl de vaccinatiecampagnes al waren geweest. De Tweede Kamer gelastte dan ook nader onderzoek, op aandringen van Pieter Omtzigt.

Maar net als twee eerdere oversterftepieken, blijkt het grootste deel van de golf te bestaan uit coronasterfgevallen, blijkt nu uit een eerste, verkennende analyse van de officiële doodsoorzaken tot begin december. Eind november was zelfs haast 90 procent van de piek toe te schrijven aan corona. ‘En hoewel het onderzoek nog loopt, is onze verwachting dat het in december ook zoiets zal zijn’, zegt CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen.

Laatste beetje

Afgelopen najaar was er sprake van duidelijke oversterfte: tot en met eind november overleden er zo’n 6.500 mensen meer dan gebruikelijk, en in december nog eens 4.000. Officieel vielen er vanaf afgelopen najaar tot eind december echter ‘maar’ 3.007 coronadoden. Waarschijnlijk komt dat omdat veel sterfgevallen in bijvoorbeeld zorgcentra niet in de statistieken komen.

Ook na aftrek van de covidoverlijdens die tot dusver buiten beeld bleven, ‘ligt de totale sterfte iets boven de verwachte sterfte’, aldus het CBS in een net verschenen rapport. Vervolgonderzoek moet ophelderen waaraan dat laatste beetje oversterfte precies is te wijten. Mogelijk gaat het om patiënten die een bepaalde behandeling of diagnose vanwege de coronamaatregelen niet hebben gekregen, of gaat het om kwetsbare mensen die alsnog door een ander virus overleden.

Een derde mogelijkheid is dat de overlijdens indirect zijn veroorzaakt door corona, oppert Van Gaalen. Een grote Amerikaanse studie wees vorige week uit dat herstelde coronapatiënten het jaar daarna verhoogd risico lopen op uiteenlopende hart- en vaatziekten. ‘We hebben meerdere hypothesen. En het is nog behoorlijk lastig om die dieper te toetsen.’

Boostercampagne

Ook begrijpt men nog niet waarom de oversterfte uitgerekend in ons land hoger is dan in veel andere Europese landen. Een mogelijkheid is dat de late Nederlandse boostercampagne de oorzaak is. Volgens net verschenen Britse cijfers zijn 50-plussers zonder booster nog maar voor 59 procent beschermd tegen overlijden door de omikronvariant; de derde prik verhoogt die bescherming tot 95 procent.

Ook tijdens eerdere coronagolven was er forse oversterfte. Tijdens de eerste golf, van voorjaar 2020, overleden er zo’n 8.400 mensen meer dan gebruikelijk, volledig toe te schrijven aan corona. Tijdens de najaarsgolf van 2020 overleden er 9.500 mensen meer dan gewoonlijk, terwijl er zo’n 13 duizend coronadoden waren. Kennelijk overleden er toen minder mensen aan andere doodsoorzaken.