Mysterieuze dood zonder zichtbare verwondingen van 22 jongeren in Zuid-Afrikaanse bar

Familieleden en omstanders komen kijken naar de bar waar zeker 22 jongeren door nog onbekende wijze om het leven kwamen. Beeld ANP / EPA

Zeventien van de jongeren stierven ter plaatse en vijf in het ziekenhuis, volgens de politie. Een forensisch team onderzoekt de doodsoorzaak. Daarbij wordt gedacht aan verdrukking of vergiftiging. Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Politie, Bheki Cele, gaat het om minderjarigen, van wie de jongste 13 is. Eerder zei de politie te schatten dat de overledenen tussen de 18 en 20 jaar waren.

Het gaat om de Enyobeni Tavern in een township nabij East London, een stad in het zuidoosten van het land. Volgens een woordvoerder van het lokale veiligheidsdepartement vierden twee dj’s er hun verjaardagen. Daarnaast werd gevierd dat mondmaskers in openbare ruimtes, een maatregel vanwege het coronavirus, niet langer verplicht zijn, zei hij.

Te vol?

De eigenaar, die naar eigen zeggen zondagochtend vroeg werd gebeld over het incident, suggereerde tegen lokale media dat de club misschien te vol zat. Nieuwe gasten bleven zich hardhandig naar binnen duwen terwijl anderen eruit wilden, zo kreeg hij te horen.

Minister Cele barstte in tranen uit nadat hij in het mortuarium met de lichamen was geweest. Over de doodsoorzaak wilde hij niet speculeren. ‘Dat is waarom we hier een forensisch team van topklasse naartoe hebben gehaald. Als de oorzaak een of ander gif was, laten ze ons dat weten.’

Familieleden en buurtgenoten van de slachtoffers kwamen zondagochtend naar de bar. Beeld ANP / EPA

Tragische gebeurtenis

De politie werd zondagochtend rond 4.00 uur geïnformeerd over de tragische gebeurtenis. Honderden mensen verzamelden zich die dag rond de bar, om erachter te komen of ook een van hun familieleden of vrienden was omgekomen. De Zuid-Afrikaanse nieuwsorganisatie News24 meldt dat op enig moment leden van de radicaal-linkse, pan-Afrikanistische Economic Freedom Fighters zich meldden en eisten naar binnen gelaten te worden om de club te slopen. De politie weigerde ze toegang.

President Cyril Ramaphosa, die in Duitsland is vanwege de G7, heeft in een reactie de nabestaanden gecondoleerd. Hij zei bezorgd te zijn dat minderjarigen kennelijk toegang hadden tot deze club, waar alcohol werd geschonken.