Mysterieuze aanvallen op Russen in Marioepol: beschikt Oekraïne over nieuwe precisiebom van de VS?

Verwoeste flatgebouwen in Marioepol. Beeld Reuters

Een opslagplaats voor munitie op de luchthaven van Marioepol, twee benzinedepots en een staalfabriek die door de Russen als basis was ingericht, zijn de afgelopen week getroffen door zware, mysterieuze explosies. De elektriciteit en verbindingen vielen uit in delen van de stad en de Russische luchtverdediging kwam in actie.

Bewoners van de zuidelijke stad en Oekraïense functionarissen reageerden verbaasd. Sinds Marioepol in mei in handen viel van het Russische leger, was de stad immers geen onderdeel meer van de oorlog. Marioepol ligt ook buiten het bereik van het Amerikaanse raketsysteem Himars, dat tot op 70 kilometer met dodelijke precisie Russische doelwitten kan vernietigen. De stad ligt zo’n tachtig kilometer van de frontlinie.

De verdreven gemeenteraad meldde sinds vorige week dinsdagavond elf explosies. ‘Wij geloven in het leger!’, aldus de bestuurders op Telegram. ‘Het ontzet van Marioepol komt steeds dichterbij.’ Op donderdag volgden drie nieuwe ontploffingen, onder andere bij een fabriek. ‘Er is een grote kans om de vijand te treffen omdat de lucht helder is’, schreef de raad. Maar waarmee werden de Russische eenheden aangevallen? Waren het Oekraïense drones of was het nieuwe Amerikaanse precisiemunitie met een groot bereik?

SUNDAY PUNCHES: A series of powerful explosions rippled through the RU occupied city of Mariupol-- outside the likely range of Ukrainian HIMARS. It's possible that the strike was the combat debut of the GBU-39 Ground Launched Small Diameter Bomb. pic.twitter.com/bwFLkRDLYs — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) 21 februari 2023

Meer aanvallen

Marioepol, zo verklaarde een Oekraïense legerwoordvoerder donderdag triomfantelijk, was ‘niet langer meer onbereikbaar’. ‘Op dit moment kunnen we alleen stellen dat afgelegen ligging een zeer relatief begrip is’, aldus de woordvoerder. De secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, Oleksi Danilov, waarschuwde de Russen zelfs voor meer aanvallen. ‘Wij zullen de bezetters raken totdat ze zijn vertrokken’, aldus Danilov. ‘Afstand is voor ons geen probleem meer, of nu het 100 kilometer is, 150 kilometer of zelfs meer.’

De cryptische bewoordingen van de Oekraïners en de precisie van de aanvallen, voedt sindsdien de speculaties dat Kyiv de nieuwe Amerikaanse precisiebom heeft gekregen die Washington begin februari beloofde. Met de GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) kan de Oekraïense artillerie voor het eerst Russische doelen diep in bezet gebied treffen. Deze hightechbom is tot op een meter nauwkeurig en kan tot op 150 kilometer Russische munitiedepots en andere belangrijke doelen raken.

‘Dit wapen geeft ze de mogelijkheid om over lange afstanden operaties uit te voeren ter verdediging van hun land’, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie begin februari. ‘Het is aan hen wat voor operaties zij gaan uitvoeren.’ Hoeveel van deze precisiebommen Oekraïne krijgt, wil Washington niet zeggen. Wanneer de GLSDB, die met de Himars wordt afgevuurd, wordt geleverd, werd ook niet bekendgemaakt. Omdat de bommen zijn besteld bij de fabrikant en niet werden geleverd uit Amerikaanse legervoorraden, werd ervan uitgegaan dat ze niet snel op het slagveld zouden zijn.

Alarmbellen

Als de Amerikaanse precisiebom inderdaad in Marioepol is ingezet, moeten de VS de afgelopen weken toch hebben besloten om het wapen sneller te leveren dan gepland. Het Pentagon wil niet bevestigen dat een aantal GLSDB’s al is geleverd aan Kyiv. Op Oekraïense en Russische sociale media wordt geopperd dat het Oekraïense leger wellicht ook een artilleriegeschut of drone van eigen makelij heeft gebruikt bij de verrassingsaanvallen in Marioepol.

Voor de Russische invasie beschikten de Oekraïners over een meervoudig raketsysteem waarmee net als de Himars snel precisieraketten kunnen worden afgevuurd. Het gaat om de Vilkha-M, waarmee binnen een minuut twaalf raketten kunnen worden afgevuurd tot op een afstand van 130 kilometer. Oekraïne zette het artilleriewapen in het begin van de invasie in, maar het is onduidelijk hoeveel Kyiv er nog heeft.

Ook is de Vilkha-M minder precies dan de Himars en andere meervoudige raketsystemen die Europese landen hebben geleverd, doordat de raketten niet met gps naar hun doel worden geleid. Oekraïne beschikt ook over een oude verkenningsdrone uit de Sovjettijd, de Tu-141 Strizh, die het heeft omgebouwd tot een bewapende drone. Deze is mogelijk ingezet bij de aanval in december op de Russische luchtmachtbasis Engels, honderden kilometers van de Oekraïense grens.

Het Oekraïense leger werkt ook aan een aanvalsdrone met een bereik van zo’n duizend kilometer. Tests met deze drone zouden succesvol zijn geweest, zo meldde het staatsdefensiebedrijf Ukroboronprom eind vorig jaar. De mysterieuze aanvallen in Marioepol moeten de alarmbellen hebben laten rinkelen in Moskou. ‘Rusland zal zich wel zorgen maken dat er onverklaarbare explosies plaatsvinden in een gebied waarvan het meende dat het buiten het bereik lag van de Oekraïense artillerie’, aldus het Britse ministerie van Defensie maandag.