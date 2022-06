Mysterie van romp in het IJ na negen jaar opgelost, doorbraak kwam tot stand dankzij familie

Het IJ in Amsterdam, vindplaats van de romp. Beeld Joost van den Broek

De Amsterdamse politie heeft na negen jaar de identiteit achterhaald van een man wiens romp uit het water is gevist. Het gaat om een rijke handelaar in kunst en antiek uit Rusland, concludeert het coldcase-team dat de zaak dit jaar weer oppikte. De nabestaanden van de vermiste man konden niet op de hoogte worden gebracht vanwege de oorlog in de Oekraïne. Om die reden maakt de politie de naam van het slachtoffer voorlopig niet bekend.

De doorbraak kwam volgens de politie tot stand dankzij de familie. Die gaf onlangs het slachtoffer op als vermist en leverde dna-materiaal in dat werd toegevoegd aan een internationale database. Dat leidde tot een match met het dna-profiel van de gevonden romp. Volgens een woordvoerder is het niet gelukt contact te krijgen met de relevante politie-eenheid in Rusland. De kunsthandelaar is waarschijnlijk door een misdaad om het leven gekomen. De politie looft 15.000 euro tipgeld uit en deelde begin dit jaar enkele details van de lugubere vondst in hoop dat het publiek daar meer over weet.

Zo dobberde de romp een tijd in het Amsterdamse IJ, verpakt in blauw plastic. Een voorbijganger vertrouwde het niet en belde de politie. Hoofd en ledematen zijn nooit gevonden. Het pakket was bijeengebonden door een touw voorzien van oogsplit en takeling. Zulke knopen vergen enige nautische kennis en vaardigheid.

In Nederland worden jaarlijks ruim 150 waterlijken gevonden, meldt de nationale politie. Het komt vaker voor dat misdadigers hoofd en handen wegmaken, om de identificatie van een lichaam te bemoeilijken. Zo viste de Amsterdamse politie in 2019 ook een romp uit het IJ, ditmaal van een vrouw verpakt in een rolkoffer. Volgens dna-deskundige Charissa van Kooten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een dna-profiel vrijwel altijd te verkrijgen. ‘Spierweefsel heeft onze voorkeur, maar botten en kiezen werken ook.’ Het NFI verricht jaarlijks meer dan honderd dna-onderzoeken op stoffelijke overschotten. Het verkregen profiel wordt vergeleken met bijvoorbeeld het dna uit de tandenborstel van een vermoedelijk overledene of van diens familieleden. Als een vermoedelijke identiteit ontbreekt, wordt het profiel vergeleken met het dna in de Nederlandse databank van vermiste personen. Bij een mogelijk misdrijf wordt ook de dna-databank voor strafzaken geraadpleegd. Tot slot is er een internationale databank voor vermiste personen van Interpol.

Als dat geen match oplevert, stelt Van Kooten, dan kan aanvullend dna-onderzoek uitsluitsel geven over haar-, oog en huidskleur, en het waarschijnlijke herkomstgebied van de voorouders. Zo meldde de politie al eerder dat de gevonden romp van een man met een Oost-Europese achtergrond moet zijn. In de toekomst levert aanvullend dna-onderzoek mogelijk informatie op over leeftijd, lengte, kaalheid en wel of geen roker. Van Kooten: ‘Die techniek zit echter nog in de onderzoeksfase.’