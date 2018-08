Mysterie opgelost: spoedvergadering Westland ging over nieuw Polenhotel

De geheimzinnige raadsvergadering van de gemeente Westland, waarvoor de raadsleden hun vakantie moesten afbreken, ging over de komst van een zogeheten Polenhotel. De raadsleden moesten op stel en sprong stemmen over een noodmaatregel die de bouw van zo’n tweede hotel in het dorp Maasdijk zou tegenhouden. Meerdere raadsleden bevestigen dat tegen Omroep West .

Volgens het bestemmingsplan voor de locatie aan de straat Honderdland was het mogelijk hier huisvesting voor arbeidsmigranten te bouwen. In deze straat is ook al Hotel Westland gevestigd, dat langdurig kamers verhuurt aan arbeiders uit Oost-Europa. Twee Polenhotels zo dicht bij elkaar, dat vond het merendeel van de gemeenteraad te gortig.

Daarom stemden de raadsleden dinsdagavond in met een voorbereidingsbesluit, dat woensdag in huis-aan-huisblad Groot Westland is gepubliceerd. Met zo’n besluit kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen en alle bouwontwikkelingen in de tussentijd bevriezen. Door de raadsvergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden, is voorkomen dat een vernuftige projectontwikkelaar voor het publiceren van het voorbereidingsbesluit gebruik kon maken van het hiaat in het bestemmingsplan.

Kassen in het Westland. Foto Najib Nafid

Vragen

Maar waarom de geheimzinnige vergadering dinsdagavond moest plaatsvinden, is nog onduidelijk. Het AD berichtte al in juli over een aanvraag voor de bouw van een tweede Polenhotel in dezelfde straat. Partij Westland Verstandig stelde daar toen schriftelijke vragen over. De gemeente wil nog geen opheldering geven en zal de zaak vrijdag toelichten. ‘Dan zullen we uitleg geven over het onderwerp en de gang van zaken’, aldus een woordvoerster.

Vanwege de vele tuinbouwbedrijven in het gebied zijn er zo’n vijfduizend arbeidsmigranten werkzaam in de gemeente Westland. ‘Over hun huisvesting is de raad redelijk verdeeld’, vertelt Nico de Gier van de PvdA. ‘De één wil ze op het terrein bij de tuinders, de ander op bedrijventerreinen zoals Honderdland.’

Poppenkast

Waar de hele raad het wel over eens is: de Oost-Europeanen moeten evenredig worden verdeeld over de gemeente. ‘Omdat er al een Polenhotel bij Maasdijk is, ligt het niet voor de hand om er daar nog een te bouwen. Maar ik blijf bij mijn stelling dat de vergadering gisteren een poppenkast was en we net zo goed twee weken hadden kunnen wachten.’

Peter Duijsens van Westland Verstandig noemt de handelswijze van de gemeente niet professioneel. ‘Er is pas een uur voor de vergadering verteld waar het over zou gaan. Dan doe je iets niet helemaal goed. Zo ga je niet met raadsleden om en dat heeft de burgemeester ook toegegeven.’

Zijn partij is ‘absoluut tegen’ de komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk. ‘Je moet ze niet allemaal in één gebied neerzetten. Dat kun je de bewoners van dat dorp niet aandoen.’ Hij pleit voor huisvesting op het terrein van de glastuinbouwers. ‘Het is het probleem van de tuinders, dan moet je het ook via hen oplossen.’