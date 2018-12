Mysterie aangespoelde Duitse urnen opgelost, per ongeluk van een schip gevallen

Dat stelt rederij Trip Scheepvaart, het bedrijf dat de as zou verstrooien op de Noordzee. ‘We zijn zwaar aangeslagen’, zegt Sylvia Roos, de vrouw van de eigenaar van de rederij. Naast de kapitein waren nog twee bemanningsleden aanwezig.

Volgens Roos stonden de drie urnen in een kartonnen doos op de verschansing, vlak voordat de as zou worden verstrooid. ‘De onderkant van de doos is nat geworden en daardoor is de bodem gescheurd. Toen ze de urnen wilden verschuiven, zijn ze alledrie tegelijk in het water gevallen.’

De bemanning heeft nog geprobeerd om gaten in de urnen te prikken, stelt ze. ‘In de urnen zit lucht, en daardoor blijven ze drijven. Door ze lek te steken, zinken ze en zou de as alsnog zijn verstrooid. Maar dat is niet gelukt. Door de stroming dreven ze er snel te ver van het schip af.’ De urnen vielen vlak bij Scheveningen op open zee in het water, op bijna 2 kilometer uit de kust.

Zeebegrafenis

De as was afkomstig van Duitse overledenen die – op eigen verzoek of op verzoek van hun familie – een zeebegrafenis wilden. Volgens Roos was er sprake van ‘anonieme verstrooiingen’: de as wordt dan zonder de aanwezigheid van nabestaanden verspreid. Dat gebeurt vaker, zegt ze. ‘Soms zijn er geen nabestaanden meer. En soms vindt de familie het gewoon eng.’ Vaak worden in dit geval meerdere urnen tegelijk meegenomen op zee.

Afgelopen zaterdag werden zowel in Noordwijk als in Katwijk zwarte urnen gevonden. Eén van de vinders deed mee aan een viswedstrijd en dacht dat er zand in de pot zou zitten. Toen hij hem nietsvermoedend openmaakte, vond hij naast zes kilo as ook de naam van een overledene op een verbrandingstablet.

Ten minste een van de vinders bracht de urn naar de politie. ‘Op zaterdag werden we gebeld door het Duitse crematorium met dit verhaal’, vertelt Roos. Haar man nam contact op met de driekoppige bemanning. ‘Die begonnen te stotteren’, zegt hij. ‘En uiteindelijk kwam het hele verhaal eruit. Ze konden zichzelf wel voor hun kop slaan. Ze zullen nu wel een slechte avond hebben.’

De rederij zegt dat normaliter een ceremonie wordt afgewikkeld bij een verstrooiing. Zo gaat de vlag halfstok en vaart het schip nadien een rondje om de as. Ook wordt volgens Roos drie keer op de scheepshoorn geblazen en worden er bloemen in het water gegooid. Bij de meeste ceremonies varen wel familieleden of nabestaanden mee op het schip.

Een van de urnen is inmiddels alsnog verstrooid op zee. Volgens de rederij zou de as uit een andere urn door de vinder zijn verstrooid. Wat er met de derde urn is gebeurd, is niet bekend. ‘Wij doen al sinds 1962 aan verstrooiingen op zee’, vertelt Roos. ‘Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken.’