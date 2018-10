Myanmarese leider verliest Canadees ereburgerschap wegens ‘medeplichtigheid genocide’

Het Canadese parlement heeft unaniem besloten de 73-jarige Myanmarese leider en oud-Nobelprijswinnaar voor de Vrede Aung San Suu Kyi het ereburgerschap te ontnemen. De regering beschouwt haar als medeplichtig aan etnische zuiveringen van de islamitische Rohingya-minderheid. Het is de eerste keer dat iemand in Canada ereburgerschap verliest.

‘We moeten deze gruweldaden bezien voor wat ze zijn’, sprak de senator Ratna Omidvar dinsdag. ‘Dit is genocide. We moeten het benoemen zoals het is.’

Een doodskist van een Rohingya-vluchteling wordt gedragen door zijn familieleden. Ruim zevenhonderdduizend Rohingya zijn sinds 2017 Myanmar ontvlucht. Foto Daniel Rosenthal

Sinds 2017 zijn meer dan zevenhonderdduizend Rohingya Myanmar ontvlucht. De legerleiding van het land spreekt over een ‘anti-guerillaoperatie’, maar waarnemers van de Verenigde Naties spreken over etnische zuiveringen. Minstens tienduizend Rohingya zouden al systematisch door het leger om het leven zijn gebracht. Honderden dorpen werden afgebrand, massaverkrachting vond plaats. De Verenigde Naties roepen op tot onderzoek naar de Myanmarese legerleiding ten laste van genocide.Sinds 2016 is Suu Kyi ‘eerste staatsadviseur’ van Myanmar, een functie waarmee ze het gezicht van het regime vertegenwoordigt. Niet één keer veroordeelde ze de vervolging van de Rohingya. In plaats daarvan verdedigt ze de legertop. Internationale onderzoekers en journalisten worden toegang tot het gebied ontzegd. Humanitaire hulp wordt geweigerd.

In 1991 ontving Suu Kyi nog de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor de democratie in Myanmar. In 2007 schonk Canada haar als ‘kampioen van verandering en mensenrechten’ het honorair staatsburgerschap.

Die tijd lijkt nu een ver verleden. ‘We moeten hier in Canada en voor de rest van de wereld een sterk signaal afgeven dat als je medeplichtig bent aan genocide, je hier niet welkom bent. En zeker niet als een honorair Canadees staatsburger’, aldus senator Omidvar.