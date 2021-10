MVV-Roda JC gestaakt nadat ME het veld op moet: ‘Ik snap niet meer wat er in het betaald voetbal gebeurt’

MVV Maastricht - Roda JC , in de Keuken Kampioen Divisie, bij aanvang van de wedstrijd die nog geen helft zou duren. Beeld Pro Shots / Henk Korzelius

De ongeregeldheden begonnen toen een speler tijdens een hoekschop werd bekogeld. Toen toeschouwers vuurwerk op het veld begonnen te gooien, besloot scheidsrechter Joey Kooij de spelers naar de kleedkamer te sturen en de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Supporters van de clubs probeerden elkaar intussen te bereiken aan de rand van het veld, onder de tribune langs, en betraden ook het veld zelf. Hierop greep de ME hardhandig in. Onder supporters bleef het vervolgens onrustig, waarna de burgemeester een halfuur later besloot de wedstrijd definitief te staken. Het stond 0-0.

Een terechte beslissing, vindt Jurgen Streppel, trainer van Roda JC. ‘Ik snap niet meer wat er de afgelopen weken in het betaald voetbal gebeurt, kennelijk is men gek aan het worden’, zei hij bij sportkanaal ESPN, verwijzend naar meerdere incidenten bij recente wedstrijden. ‘Ik voel me niet veilig meer en ik ben wel verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn spelers.’

Klaas Wels, de trainer van MVV, is het met hem eens. ‘Onderlinge rivaliteit is goed, dat hoort bij voetbal. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Dat was hier niet het geval.’ Ook de KNVB schaart zich achter het staken van de wedstrijd, die onderdeel is van de Keuken Kampioen Divisie. ‘Heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk was. Wij wachten nu de meldingsformulieren af en die zullen worden voorgelegd aan de aanklager. Vervolgens wordt ook gekeken wat er met het resterende gedeelte van de wedstrijd gebeurt.’

Agressie

De agressie op het Limburgse veld komt in een periode waarin misdragingen van voetbalsupporters vaker het nieuws beheersen. Zo ontstonden een kleine twee weken geleden heftige rellen tijdens de Gelderse derby NEC-Vitesse. Een verslaggever van Omroep Gelderland kreeg te maken met verbale agressie en werd aangereden met een scooter.

Het zoveelste incident met voetbalsupporters, aldus Omroep Gelderland, die besloot te stoppen met nieuwsverslaggeving bij voetbalwedstrijden. ‘Het is in- en intriest, maar ik begrijp het goed. Ze kiezen terecht voor de veiligheid van hun medewerkers’, zei Peter ter Velde van PersVeilig.

Woensdag maakte Mark Koevermans bekend te stoppen als Feyenoord-directeur, na bedreigingen door fans van de club, vermoedelijk omdat ze de plannen voor de bouw van een nieuw stadion afkeuren. Vorige maand werden bij hem thuis ruiten ingegooid en de voordeur beklad. Hij heeft ‘niet langer het gevoel goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin,’ schreef Feyenoord in het persbericht.

Biergooien

‘Het is klaar, we gaan hier extra op inzetten. Dit gaan we niet in onze maatschappij laten gebeuren’, reageerde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op het vertrek van Koevermans. Hij zei niet welke concrete maatregelen hij in gedachten had.

Volgens de KNVB en de Eredivisie zijn er dit voetbalseizoen tot nu toe meer misdragingen dan gebruikelijk. Ze vermoeden dat dit te maken heeft met opgehoopte frustratie door de coronamaatregelen.

Opvallend is daarbij het vele biergooien naar de scheidsrechter en naar spelers van de tegenstander. De clubs en de KNVB hebben afgesproken eerst te waarschuwen als er bekers en andere objecten worden gegooid, en als dit niet helpt de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en drankverkooppunten te sluiten. De KNVB wil biergooiers een landelijk stadionverbod van minstens een jaar gaan geven.