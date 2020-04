Muziekklas speelt Wilhelmus op Koningsdag: ‘Jongens, nog twintig seconden - jaaa!’

Christian van Eggelen, violist bij het Concertgebouworkest, dirigeert leerlingen uit de muziekklas van juf Sandra die om 10 uur maandagochtend het Wilhelmus spelen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Jongens, nog tien minuten!’

Op het Marnixplein in Haarlem verzamelen leerlingen en leerlingetjes van muziekjuf Sandra zich met hun instrumenten op de stoep voor huisnummer twee. De meesten zijn in oranje gehuld. Een van hen, Julia, draagt een grote schotel vol zelfgemaakte cupcakes waarop kroontjes met eetbare pareltjes zijn gebanketbakt.

‘Zullen we even oefenen?’, roept Christian van Eggelen. ‘Een, twee, drie!’ De violist van het Koninklijk Concertgebouworkest – spijkerbroek, feloranje T-shirt – zet zijn viool in. Alle kinderen plus de buurvrouw van nummer een, op haar cello, spelen mee. Linksboven, vanuit de openstaande deuren van zijn balkon, weerklinkt de contrabas van jazzbuurman Paul Berner.

‘Het mag ietsje sneller jongens!’, zegt Van Eggelen, voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Concertgebouworkest. De raad heeft een commissie ‘Alternatieve Activiteiten’ ingesteld, die het orkest door de coronacrisis moet leiden. De commissie wilde meer doen dan concerten streamen en de luistercampagne van archiefmateriaal promoten. ‘Vervolgens kwamen van alle orkestleden ludieke ideeën om deze tijd iets draaglijker te maken’, zegt Van Eggelen. ‘Want we missen het publiek, de zaal. We missen verbinding.’

Een van de ideeën was het samen spelen van het Wilhelmus op Koningsdag, want ‘dat lied is van iedereen’. Alle orkestleden speelden vanuit hun huis via beeldverbinding het volkslied, waarvan een video is gemaakt die vandaag, Koningsdag, klokslag tien uur, vóór de toespraak van de koning, op tv werd uitgezonden – het Journaal moest er een minuutje voor wijken.

‘Zo gaat ie goed jongens!, roept van Eggelen. ‘Nog vier minuten!’

Push-ups

Concertgebouworkest-bassist Rob Dirksen, die zelf ook componeert, werd gevraagd Wilhelmus-partijen te arrangeren voor alle instrumenten en denkbare samenstellingen, zodat iedereen die wilde, kon meespelen. De partituren werden op de website van het Concertgebouworkest geplaatst, en zijn meer dan 100 duizend keer gedownload. De Bond van Oranjeverenigingen, met driehonderd afdelingen in heel Nederland, heeft het meespelen ingebed in het Koningsdagprogramma. Ook het NS-orkest, dat wekelijks repeteert op het Utrechtse NS-hoofdkantoor en bekend is van optredens op stations, gaf gehoor aan de oproep van de Concertgebouwcollega’s. De orkestleden, werkzaam in de trein- en spoorsector, hebben eenzelfde video gemaakt en speelden online mee.

In het Haarlems plantsoen houdt eerste violist Van Eggelen zijn mobiele telefoon nauwgezet in de gaten. ‘Jongens, nog anderhalve minuut!’

Emma (7) is best nerveus. ‘Het Wilhelmus is niet supermoeilijk’, zegt ze, ‘en ik heb superveel geoefend, maar dit is mijn allereerste optreden voor publiek.’ Lodewijk (8) vindt het allemaal lang duren. Hij legt zijn blokfluit op de stoep en begint ernaast aan een reeks push-ups. Publiek is toegestroomd, allemaal met telefoons in de hand om het gelegenheidsorkest van buurtkinderen te filmen.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Nog twintig seconden!’

Strijkstokken gaan naar de violen, een rechterhand naar de gitaar, twee handen naar de synthesizer, Lodewijks mond naar zijn blokfluit.

‘Bijna tien uur!’

Ruggen worden gerecht.

‘Jaaa!’

Dan klinkt het Wilhelmus best zuiver over het Marnixplein. Buren zingen mee. Iedereen blijkt de tekst van het aansluitende ‘Lang zal-ie leven’ toch net iets beter te kennen. Applaus klinkt, de verbinding lijkt geslaagd – helemaal als Julia majesteitelijk vanuit haar kleermakertjeszit-positie verrijst: ‘Jongens, willen jullie een cupcake?’