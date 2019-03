Nieuws Tesla

Musk kondigt langverwachte ‘betaalbare’ versie Tesla Model 3 aan

Ruim anderhalf jaar na de presentatie van de eerste Model 3, heeft Elon Musk de langverwachte ‘beter betaalbare’ versie van de Model 3 aangekondigd. De variant van 35 duizend dollar is vanaf nu te bestellen in de Verenigde Staten. Volgens een tweet van Musk is de auto over ongeveer zes maanden in leverbaar.