Musk gelooft Twitter niet, overname door discussie over spambots ‘op losse schroeven’

Elon Musk Beeld AFP

Dat schrijft The Washington Post op basis van drie verschillende anonieme bronnen die bekend zeggen te zijn met de zaak. Volgens de krant zou Musk inmiddels gestopt zijn met gesprekken met financiers die de deal van 44 miljard dollar mede mogelijk moeten maken.

De vraag over het percentage spamaccounts op Twitter is al een tijdje een heet hangijzer. Twitter heeft altijd beweerd dat dit percentage onder de 5 procent ligt, maar Musk gelooft dat niet. De Tesla-topman wil hard bewijs zien van Twitter dat dit percentage inderdaad klopt. Maar, hoewel hij inzage heeft gekregen in Twitters data, hij is nog altijd niet overtuigd. Eerder suggereerde de miljardair dat het percentage eerder rond de 20 procent zou liggen.

Twitter zelf herhaalde donderdag tegenover Amerikaanse journalisten nog maar weer eens zijn claim dat het percentage spambots toch echt onder de 5 procent ligt. Dat er een probleem is met spamaccounts wordt overigens niet betwijfeld. Twitter verwijdert naar eigen zeggen meer dan 1 miljoen spambots per dag.

Het socialemediabedrijf maakte op dezelfde dag ook bekend dat het 30 procent van de banen gaat schrappen bij het team dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van nieuw talent. Het zou om maximaal honderd banen gaan. Dit volgt op de aankondiging in mei waarin Twitter zei dat het meer op de kosten zou gaan letten. Er speelt overigens meer dan alleen de onrust rond de geplande overname door Musk: bijna alle techbedrijven hebben het momenteel moeilijk.

De grote vraag is nu wat er met Twitter en Musk gaat gebeuren. Het bod van 44 miljard dollar is officieel, dus daar kunnen beide partijen niet zonder meer onderuit. Vastgelegd is een boete van 1 miljard dollar voor beide kanten, mochten ze zich willen terugtrekken. Als de overname echt niet doorgaat, wordt dit ongetwijfeld voer voor een juridische strijd tussen beide kampen.