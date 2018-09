Musk doet stap terug bij Tesla na schikking met beurswaakhond SEC

Elon Musk en Tesla hebben alsnog een schikking getroffen met de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC over een tweet in augustus, waarin de Teslabaas aankondigde zijn bedrijf van de beurs te willen halen. Zowel Tesla als Musk betalen 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) en Musk moet zijn rol als bestuursvoorzitter opgeven. Hij mag wel ceo blijven en houdt zitting in de raad.

Musk mag de komende drie jaar geen bestuursvoorzitter zijn. Daarnaast mag de Teslabaas niet meer vrijuit twitteren: het concern moet al zijn berichten die van belang kunnen zijn voor investeerders goedkeuren voor ze de wereld in gestuurd worden.

Verder moet het bedrijf twee onafhankelijke leden in de raad van bestuur benoemen. Die bestaat nu grotendeels uit vrienden en kennissen van Musk, en zijn broer. Of de Securities and Exchange Commission een stem krijgt in de benoeming van de nieuwe voorzitter en deze leden, is niet duidelijk.

Aanleiding voor de maatregel is een tweet van Musk op 7 augustus, waarin hij aankondigde te overwegen Tesla van de beurs te halen en dat de financiering van de privatisering was geregeld. Dit bleek niet het geval en Tesla moest tien dagen later verklaren dat het bedrijf gewoon beursgenoteerd blijft.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk

Met de tweet heeft Musk misleidende informatie verschaft, waardoor een groep beleggers is gedupeerd, aldus de toezichthouder. Het bericht dat Musk mogelijk wordt afgezet, veroorzaakte vrijdag een schok: het aandeel verloor meer dan 10 procent van zijn waarde. Musk wordt gezien als de visionair achter Tesla, en zijn vertrek zou het concern schade kunnen berokkenen.

Snel werd duidelijk dat Musk dicht bij een akkoord was geweest met de SEC, maar dat hij dat op het laatste moment heeft afgeblazen. Daarop begon de toezichthouder een juridische procedure die tot de afzetting van Musk moest leiden. Zondagochtend vroeg bleek dat hij alsnog akkoord is gegaan met de voorwaarde. Voor zijn raketbedrijf SpaceX, dat niet beursgenoteerd is, heeft de schikking geen directe gevolgen.

‘Twitter nanny’

Dankzij de overeenkomst mag Musk wel de dagelijkse leiding behouden; een opsteker voor zowel hem als beleggers. Wel is duidelijk dat Twitter een beetje saaier zal worden, nu hij een ‘Twitter nanny’, een twitteroppas, krijgt. De baas van Tesla stond bekend om zijn losse omgang met het sociale medium, waarbij hij met name de laatste maanden een paar keer flink uit de bocht is gevlogen. Zo noemde hij een van de redders van de Thaise voetballers die waren vast komen te zitten in een grot meerdere keren een pedofiel en wilde hij een soort onlinetribunaal oprichten tegen media die in zijn ogen oneerlijk over Tesla berichtten.

Hoogtepunt vormde de 420-tweet, het bericht waarin Musk verklaarde dat hij de aandelen Tesla wilde terugkopen voor 420 dollar. Doordat de koers op dat moment tientallen dollars lager was, knalde deze omhoog, om in de dagen daarna weer in te zakken. Hierdoor leden sommige investeerders verlies. Met name de door Musk gehate short sellers, beleggers die rekenden op een koersdaling van Tesla, werden getroffen door zijn actie, aldus de SEC.

De uitkomst van de zaak wordt door juridische experts gezien als gunstig voor Musk, die feitelijk alleen zijn post als bestuursvoorzitter hoeft in te leveren (de 20 miljoen dollar zal hem weinig pijn doen: oprichter van Tesla is miljardair en staat in de top vijftig van rijkste mensen ter wereld). Onder investeerders bestond al langer de wens de raad van bestuur te versterken en Musks dubbelrol te beëindigen. Zij krijgen met de schikking ook hun zin.

Met de schikking is Musk nog niet verlost van zijn 420-tweet: volgens diverse media is het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem begonnen en hebben benadeelde beleggers een schadeclaim in voorbereiding. De New York Times meldt dat is afgesproken dat Musk de 20 miljoen besteedt aan het terugkopen van aandelen, vermoedelijk om de koers wat te stutten.