Museumplein gaat op slot: grasmat, meubilair en speeltoestellen worden vervangen

Luchtfoto van een vrijwel leeg Museumplein in Amsterdam. Beeld ANP

Het Amsterdamse Museumplein, waar wekelijks wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, gaat dicht voor een grote opknapbeurt. De stad vervangt komende maanden de grasmat, het meubilair en de speeltoestellen op het plein dat na twintig jaar een versleten indruk maakt. De timing van de renovatie heeft volgens een woordvoerder van de hoofdstad niets te maken met de illegale bijeenkomsten in coronatijd.

Van 20 april tot begin juni wordt het grote, groene plein voor de deur van het Rijksmuseum afgesloten met hekken. De grasmat heeft volgens de stad zwaar te lijden van grootschalige evenementen en kan alleen in het voorjaar worden vervangen.

Ook de ondergrond, die steeds verder inklinkt onder druk van mensenmassa’s en voertuigen, moet worden vernieuwd. De stad is volgens de woordvoerder al sinds 2018 bezig met het voorbereiden van de grote opknapbeurt. Daarbij worden ook de verlichting, fietspaden en tramhaltes aangepakt.

Vaste demonstrant Michel Reijinga, die in januari het eerste anti-lockdownprotest organiseerde op het Museumplein en sindsdien wekelijks van de partij is, heeft geen problemen met de sluiting. ‘Ik heb een groot netwerk en zal elke week op een ander plek in Amsterdam koffie gaan drinken’, zegt hij in Het Parool. Ook kondigt hij een landelijk toer aan met zijn volgers: Koningsdag in Arnhem, Hemelvaart in Den Bosch en Pinksteren in Apeldoorn.

De gemeente stuurt (legale) demonstranten al langer door naar het Westerpark. Die is af te sluiten, in tegenstelling tot het Museumplein, zodat de politie het aantal deelnemers kan beperken vanwege de coronapandemie.

De grasmat op het Museumplein, waarop dagelijks buurtbewoners en toeristen sporten en rondhangen, waarop duizenden mensen staan te stampen tijdens evenementen als het WK voetbal en de Uitmarkt, en waar af en toe ME-busjes en politiepaarden diepe sporen achterlaten, wordt de laatste tien jaar onderhouden door Flevo Green Support uit Zeewolde. Die vervangt al regelmatig delen van het grasveld. De hovenier gebruikt naar eigen zeggen een sportveldenmengsel met een zware skeletfunctie (de graad van de grashalm) en een constante groene kleur.